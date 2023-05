Leverkusen Final-Traum geplatzt - AS Rom mauert sich weiter! FC Sevilla wartet

Freitag, 19.05.2023 - 15:55 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bitteres Halbfinal-Aus für Bayer Leverkusen in der Europa League. Die Werkself biss sich am Abwehr-Bollwerk der AS Rom die Zähne aus und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Zu wenig, um die 0:1-Hinspielpleite wettzumachen. Im Finale bekommt es die Roma mit dem FC Sevilla zu tun, die Juventus Turin im zweiten Halbfinale durch einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung ausschalteten.

Den Traum vom dritten Europapokal-Endspiel nach 1988 und 2002 muss Bayer Leverkusen begraben. Das Aus besiegelte eine Nullnummer gegen die AS Rom, die ihrerseits nach dem Titelgewinn in der Europa Conference League im Vorjahr nun vom zweiten Triumph auf internationaler Bühne in Folge träumen darf.

Bayer Leverkusen scheitert am römischen Abwehr-Bollwerk

Bayer Leverkusen sah sich in der heimischen BayArena, in der während der gesamten Partie eine fulminante Atmosphäre herrschte, extrem defensiven Gästen aus der Serie A ausgesetzt. Die Rheinländer zeigten zwar Leidenschaft, vermochte aber den vielbeinigen und dichtgestaffelten Abwehrriegel der Giallorossi nicht zu knacken. Mitunter verbarrikadierten sich die Römer mit neun Mann im eigenen Strafraum.

Zudem wählte Roma-Coach José Mourinho unschöne Mittel, um den Spielfluss zu hindern. Vor allem in der zweiten Hälfte ließen sich die AS-Spieler immer wieder fallen und provozierten Behandlungspausen, um wertvolle Spielzeit von der Uhr zu nehmen. Schlussendlich mit Erfolg und sehr zum Ärger der Leverkusener.

Leverkusener Ärger: „Ekelhafte“ Spielweise - „Schiri lässt sich verarschen“

„Es ist schade, dass so eine Spielweise belohnt wird. Es ist sehr, sehr bitter für den Fußball. Sie haben es am Ende sehr ekelhaft gemacht“, erklärte etwa Kerem Demirbay nach Spielende bei „RTL“. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes polterte indes mit Blick auf die Fallsucht der Römer, dass sich „der Schiedsrichter verarschen lässt“.

Dabei hatte der Bundesligist durchaus einige gute Möglichkeiten. Vor allem Moussa Diaby, der die Kugel von der Strafraumkante an die Latte setzte (12.). In der Schlussphase hatte hingegen Sardar Azmoun die beste Gelegenheit (81.) für Bayer Leverkusen, die es vornehmlich mit Schüssen aus der zweiten Reihe versuchten. Am Ende standen 23:1 Torschüsse in der Statistik. Von denen aber keiner den Weg ins Tor fand.

Rekordsieger FC Sevilla fordert AS Rom im EL-Finale

Im Europa League Finale 2023 am 31. Mai in Budapest bekommt es die AS Rom nun mit dem FC Sevilla zu tun. Die Spanier behaupteten sich gegen Juventus Turin. Wie schon im Hinspiel stand es nach der regulären Spielzeit 1:1 - Dusan Vlahovic (62.) brachte Juve zunächst in Front, Suso (72.) besorgte jedoch den schnellen Ausgleich. In der fälligen Verlängerung waren die spanischen Hausherren weiter das bessere Team und Erik Lamela (95.) sollte per Kopf den siegbringenden Treffer zum 2:1 markieren. Juventus drängte in der Folge vergebens auf den Ausgleich.

Der FC Sevilla ist mit sechs Titeln der absolute Rekordsieger der Europa League, nun wollen die Blanquirrojas den Pokal zum siebten Mal abräumen. Die AS Rom mit „Mauer-Meister“ Mourinho haben natürlich etwas dagegen. Zumal dem portugiesischen Trainer der sechste Titel im Europokal winkt. Damit würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen, aktuell liegt Mourinho noch mit Trainerlegende Giovanni Trapattoni und fünf Europacup-Siegen gleichauf. Gutes Omen für die Roma und Mourinho: Bislang hat José Mourinho noch nie ein Endspiel auf europäischer Bühne verloren.