Bayer Leverkusen siegt in Molde - Freiburg unterliegt West Ham nach Atubolu-Patzer

Freitag, 06.10.2023 - 11:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe in der Europa League erfüllt. Am 2. Spieltag der Gruppenphase siegten die Rheinländer beim norwegischen Underdog Molde FK mit 2:1. Doch am Ende musste die Werkself um den zweiten Sieg noch einmal bangen. Der SC Freiburg hat hingegen sein Heimspiel gegen West Ham United mit 1:2 verloren. Auch weil SCF-Torwart Noah Atubolu patzte.

Bayer Leverkusen bleibt auch im neunten Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Am Donnerstag erfüllte der Bundesliga-Spitzenreiter die Aufgabe bei Molde FK und behielt mit 2:1 die Oberhand. Für die Alonso-Elf der achte Sieg im neunten Spiel, die damit auch die Gruppe H in der Europa League mit der Maximalausbeute von 6 Punkten anführt. Am 1. EL-Spieltag fertigte Leverkusen BK Häcken aus Schweden mit 4:0 ab.

Frimpong & Tella mit Doppelpack für Bayer Leverkusen

Beim norwegischen Double-Sieger FK Molde schonte Trainer Xabi Alonso zahlreiche Stammkräfte wie Florian Wirtz oder Victor Boniface. Dennoch brauchte die durchgewürfelte Bayer-Truppe nur etwas Anlaufzeit, um die Weichen frühzeitig auf Sieg zu stellen. In der 14. Minute markierte Jeremie Frimpong nach eigener Balleroberung und Zuspiel von Amine Adli die frühe Führung aus zehn Metern.

Nur vier Zeigerumdrehungen später rappelte es nach der zweiten gelungenen Offensivaktion von Bayer Leverkusen erneut im Kasten von Molde FK. Diesmal erkämpfte Adam Hlozek das Leder und setzte Nathan Tella in der Szene. Der Engländer traf ins lange Eck und konnte seinen ersten Treffer im Bayer-Trikot bejubeln. Adli (37.) hätte für Bayer 04 noch den dritten Treffer nachlegen können, doch der Heber des Flügelflitzers verpasste das Tor knapp.

Molde FK lässt Leverkusen kurz zittern

Im zweiten Durchgang ließ es Bayer Leverkusen ruhiger angehen und das bemühte Molde FK fand besser ins Spiel und wurde insgesamt stärker. So verzeichnete der norwegische Meister erste Gelegenheiten. Die beste hatte Eric Kitolano (76.) mit einem Pfostenschuss. In der 87. Minute glückte den Gastgebern der mittlerweile verdiente Anschlusstreffer, den Emil Breivik per Kopf besorgte.

Plötzlich musste Leverkusen noch einmal zittern. Kurz vor dem Abpfiff hätte Martin Ellingsen (90.) fast zum Ausgleich eingenickt, doch Bayer-Torwart Matej Kovar, der anstellte des geschonten Lukas Hradecky zwischen den Pfosten stand, war zur Stelle. So blieb es beim 2:1-Erfolg für Bayer. Im zweiten Spiel der Gruppe H gewann Qarabag FK bei Häcken mit 1:0 und liegt damit punktgleich mit Leverkusen auf Rang zwei.

SC Freiburg unterliegt West Ham United

Für den zweiten deutschen EL-Starter SC Freiburg setzte es derweil am 2. Spieltag eine Niederlage. Die Breisgauer verloren im heimischen Europa-Park Stadion gegen West Ham United knapp mit 1:2. Die Engländer erwischten einen Traumstart, nachdem Lucas Paqueta (8.) eine Bowen-Flanke per Kopf versenkte. Auch in der Folge waren die Gäste aus der Premier League klar tonangebend und SCF-Keeper Noah Atubolu bewahrte seine Mannschaft mit einem starken Reflex und etwas Glück gegen Mohammed Kudos vor dem zweiten Gegentreffer (12.).

Erst nach 15 Minuten konnte sich Freiburg aus der Umklammerung der Hammers befreien, allerdings fiel der Streich-Auswahl offensiv kaum etwas ein. Ohne eigene echte Torchance ging es für den Sport Club in die Kabine.

Sallai besorgt SCF-Ausgleich, doch Atubolu patzt folgenschwer

Aus dieser kam der SC Freiburg mit viel Schwung und deutlich offensiver. In der 48. Minute belohnten sich die Hausherren. Zwar wehrte West Hams Schlussmann Lukas Fabianski die Schüsse von Roland Sallai und Lukas Kübler ab, doch der dritte Versuch von Sallai landete im Netz - ein echtes Billard-Tor.

Der SC Freiburg hatte nun Oberwasser, ließ aber gute Möglichkeiten durch Kiliann Sildillia (55.), der am Pfosten scheiterte, und Höler, der den Abpraller aus vier Metern kläglich über das Tor setzte, aus. Doch inmitten der Freiburger Drangphase schlug West Ham United zurück. Atubolu verfehlte einen Eckball, Nayef Aguerd bedankte sich und köpfte zur 2:1-Gästeführung ein (66.). Ein klarer Torwart-Patzer.

SC Freiburg Gruppenzweiter - Olympiakos stolpert in Serbien

In der Schlussphase drängte der SC Freiburg auf den erneuten Ausgleich, konnte sich jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. So ging das erste internationale Duell der Breisgauer gegen ein englisches Team verloren. Das erste Gruppenspiel hatte der SCF mit 3:2 bei Olympiakos Piräus siegreich gestaltet, sodass der Bundesligist hinter dem verlustpunktfreien West Ham United Zweiter in der Gruppe A ist.

Das zweite Spiel dieser Staffel endete Remis, weil Olympiakos beim serbischen Außenseiter und Freiburgs kommenden Gegner im Wettbewerb Backa Topola eine 2:0-Führung verspielte. In der 90. Minute erzielte Milos Pantovic für den Außenseiter den umjubelten 2:2-Endstand.

FC Liverpool siegt glanzlos - Pascal Groß trifft für Brighton

Was war sonst noch so los am 2. Spieltag der Europa League? Der FC Liverpool fuhr in der Gruppe E einen glanzlosen 2:0-Sieg gegen die Belgier von Union St. Gilloise ein. Ex-Bayern-Spieler Ryan Gravenberch (44.) und Diogo Jota (90.+2) trafen jeweils kurz vor dem Pfiff. Das schwächelnde Ajax Amsterdam, das in der heimischen Eredivisie nur 15. Ist, kam hingegen in Gruppe B trotz früher Führung durch Steven Bergwijn bei AEK Athen nicht über ein 1:1 hinaus.

Pascal Groß hat derweil Brighton & Hove Albion zum ersten Punktgewinn im Europapokal verholfen. Der Neu-Nationalspieler erzielte für den internationalen Debütanten den 1:2-Anschlusstreffer bei Olympique Marseille. Kurz vor Schluss egalisierte João Pedro (88.) per Elfmeter die zwischenzeitliche 2:0-Führung der Franzosen. In Gruppe G fuhren Slavia Prag (6:0 bei Sheriff Tiraspol) und die AS Rom (4:0 gegen Servette Genf) ihre zweiten Siege ein und halten Kurs auf die K.o.-Runde.