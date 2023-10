Wirtz-Gala bei Leverkusens Kantersieg - SC Freiburg siegt dank Grifo-Hattrick

Freitag, 27.10.2023 - 13:17 Uhr

Von: Asanka Schneider

Erfolgreicher 3. Spieltag für die beiden Bundesliga-Vertreter in der Europa League. Bayer Leverkusen überrollte Qarabag Agdam mit 5:1, wobei Florian Wirtz mit vier direkten Torbeteiligungen überragte. Überragend war auch der Auftritt von Vincenzo Grifo, der den SC Freiburg mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:1-Erfolg bei Backa Topola führte. Während der FC Liverpool von Sieg zu Sieg eilt, verschlimmert Brighton die Krise von Ajax Amsterdam.

Die Erfolgsserie von Bayer Leverkusen geht weiter. Die Werkself machte in der heimischen BayArena mit Qarabag Agdam kurzen Prozess und fertigte den Meister aus Aserbaidschan mühelos und auch in der Höhe verdient mit 5:1 ab. Mit dem elften Sieg im zwölften Pflichtspiel dieser Saison ist für die Alonso-Elf der Sprung in die K.o.-Phase der Europa League nur noch Formsache.

Bayer Leverkusen startet erstmals seit 22 Jahren mit drei Siegen

In der Gruppe H grüßt Bayer Leverkusen nach drei Siegen in drei Spielen vom Spitzenplatz. Gewinnen die formstarken Rheinländer, die aktuell auch der Tabellenführer der Bundesliga sind, auch das Rückspiel in Aserbaidschan in zwei Wochen, wäre Bayer vorzeitig sicher weiter. Gutes Omen: Als Leverkusen 2001/02 letztmals die ersten drei Gruppenspiele auf internationale Bühne gewann, zog man bis ins Finale der Champions League.

Gegen Qarabag Agdam drückte Bayer Leverkusen mit Anpfiff aufs Gaspedal. Nationalspieler Florian Wirtz (4.) markierte nach Grimaldo-Vorlage die frühe Führung für die Hausherren und fügte damit Qarabag Agdam den ersten Gegentreffer im laufenden Wettbewerb bei. Die zuvor zweimal siegreichen Aserbaidschaner kamen zwar nach einem von Granit Xhaka verursachten Elfmeter, den Toral Bayramov (16.) verwandelte, zum Ausgleich. Doch danach lieferte Leverkusen eine wahre Gala ab.

Wirtz & Grimaldo brillieren gegen Qarabag Agdam - Schick feiert Comeback

Nach einigen vergebenen Großchancen besorgten der bärenstarke Alejandro Grimaldo (29.) und Torjäger Victor Boniface (35.) jeweils nach Wirtz-Vorlage die hochverdiente 3:1-Pausenführung in der BayArena, mit der die Gäste noch gut bedient waren. Auch nach Wiederbeginn blieb Bayer Leverkusen am Drücker und konnte durch Doppelpacker Grimaldo (54.) nach erneuter Wirtz Vorarbeit den nächsten Treffer besorgen. Drei Minuten stellte Edmond Tapsoba per Abstauber auf 5:1.

Die Partie war frühzeitig entschieden und die Truppe von Erfolgstrainer Xabi Alonso verwaltete den Vorsprung bis zum Abpfiff. Dennoch wurde es noch einmal laut. Angreifer Patrik Schick feierte nach acht Monaten Ausfallzeit sein Comeback. Auch das zweite Spiel der Gruppe H war eine klare Angelegenheit. Molde FK feierte im Duell der Punktlosen gegen BK Häcken einen 5:1-Kantersieg und holte die ersten Zähler.

Grifo mit lupenreinem Hattrick: SC Freiburg bezwingt Back Topola

Der SC Freiburg hat seine Pflichtaufgabe bei TSC Back Topola mit 3:1 erfolgreich gemeistert. Matchwinner war Vincenzo Grifo, der die Partie mit einem lupenreinen Hattrick im zweiten Durchgang im Alleingang drehte. Doch beim Provinzklub aus Serbien taten sich die Breisgauer in der Offensive zunächst schwer und gerieten durch Nemanja Petrovic (13.) in Rückstand.

Nach dem Wechsel schlugen die Standard-Könige aber zurück - in Person von Grifo. Erst traf der 30-jährige Elfer-Spezialist, der in der Bundesliga 21 seiner 23 Strafstöße verwandelte, eiskalt per Handelfmeter (49.), ehe er einen Freistoß direkt in die Maschen zirkelte (59.). Auch aus dem Spiel war Grifo erfolgreich und krönte seinen Gala-Auftritt nach Doan-Flanke mit einem Kopfballtreffer.

SC Freiburg zieht mit Tabellenführer West Ham United gleich

Ein verdienter 3:1-Erfolg für den SC Freiburg beim serbischen Vizemeister, zumal die Truppe von Trainer Christian Streich in der zweiten Hälfte viel entschlossener und mit deutlich mehr Zug zum Tor agierte. Bitterer Beigeschmack: Roland Sallai und Maximilian Philipp verletzten sich, beiden droht ein längerer Ausfall.

Dennoch glückte dem Sport-Club ein großer Schritt Richtung K.o.-Phase. Nach drei Spielen hat der SC Freiburg 6 Punkte auf der Habenseite und zieht in der Tabelle der Gruppe A mit Spitzenreiter West Ham United gleich. Die Engländer verlören ihr Gastspiel gegen Olympiakos Piräus mit 1:2, die Griechen sind mit 4 Punkten Dritter. Topola (1) bleibt Letzter.

FC Liverpool: Endo & Gravenberch treffen bei Kantersieg gegen Toulouse

Keine Blöße in der 3. Runde der Europa League gab sich der FC Liverpool. Die Reds fertigten den FC Toulouse mit 5:1 ab und führen mit der Maximalausbeute von neun Zählern ihr Klassement souverän an und mit fünf Punkten Vorsprung auf Union St. Gilloise und Toulouse ab. Gegen den französischen Pokalsieger konnten sich an der Anfield Road auch zwei ehemalige Bundesliga-Akteure in die Torschützenliste eintragen.

Der Ex-Stuttgarter Wataru Endo (30.) feierte sein Tor-Debüt für die Klopp-Auswahl und auch der frühere Münchner Ryan Gravenberch (65.) netzte ein. Die weiteren Treffer besorgten Diogo Jota (19.), Darwin Núñez (34.) sowie der eingewechselte Mohamed Salah (90.+3) in der Nachspielzeit. Den zwischenzeitlichen Ausgleich des FC Toulouse steuerte Thijs Dallinga (16.) bei. Die Belgier von Union St. Gilloise behielten dank zweier später Treffer gegen den LASK Linz mit 2:1 die Oberhand.

Pleite in Brighton: Ajax Amsterdam in tiefer Krise

Derweil nimmt die Krise von Ajax Amsterdam immer schlimmere Ausmaße an. Die strauchelnden Niederländer verloren bei Brighton & Hove Albion mit 0:2. Für den Premier League-Vertreter um Nationalspieler Pascal Groß waren João Pedro (42.) kurz vor und Barça-Leihgabe Ansu Fati (53.) kurz nach der Halbzeit erfolgreich.

Ajax, dass seit neun Pflichtspielen sieglos ist und in der heimischen Eredivisie auf einen Abstiegsplatz abgestürzt ist, ziert nach zwei Remis zum EL-Auftakt das Tabellenende der Gruppe B. Allerdings sind Brighton und auch AEK Athen, die 1:3 bei Spitzenreiter Olympique Marseille (5) verloren, nur zwei Zähler entfernt.