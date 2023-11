Bayer Leverkusen mit schmeichelhaftem Sieg - SC Freiburg überrollt Topola

Freitag, 10.11.2023 - 09:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bayer Leverkusen und der SC Freiburg haben im Gleichschritt das Überwintern auf europäischer Bühne eingetütet. Am 4. Spieltag der Europa League feierte die Werkself einen schmucklosen, wie äußerst glücklichen Last-Minute-Sieg bei Qarabag Agdam. Der Sport-Club aus dem Breisgau machte hingegen mit Backa Topola kurzen Prozess und landete 5:0-Kantersieg.

Bayer Leverkusen bleibt in der Europa League unbefleckt. Die Alonso-Elf konnte auch das vierte Gruppenspiel gewinnen, setzte sich dank eines verwandelten Elfmeters von Victor Boniface in der Nachspielzeit bei Qarabag Agdam mit 1:0 durch. Für den Bundesliga Tabellenführer war es der 15. Sieg im 16. Pflichtspiel dieser Saison und nach wie vor ist Bayer 04 unbesiegt.

Bayer Leverkusen hat Achtelfinalticket so gut wie sicher

Mit 12 Punkten und 12:2 Toren führt die Mannschaft von Xabi Alonso die Europa League Gruppe H souverän und hat sich vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Doch den Gruppensieg, der zum direkten Einzug ins Achtelfinale berechtigt, hat Bayer Leverkusen noch nicht sicher in der Tasche.

Da Molde FK im zweiten Gruppenspiel beim punktlosen Schlusslicht BK Häcken mit 3:1 triumphierte, muss sich die Werkself noch gedulden. Doch angesichts von 6 Punkten Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger Molde FK und Qarabag Agdam, ist Leverkusen nur noch theoretisch vom 1. Platz zu stoßen.

Victor Boniface rettet schwaches Leverkusen

Doch viel mehr positive Aspekte lieferte der Auftritt von Bayer Leverkusen in Aserbaidschan nicht. Die Alonso-Elf wirkte müde und tat sich gegen die Hausherren sehr schwer. Im ersten Durchgang konnte sich der gastgebende Underdog sogar leichte Vorteile gegenüber dem Bundesliga-Primus erarbeiten.

Auch nach dem Wechsel hatte Leverkusen mit dem tiefstehenden und kompakt verteidigenden Gegner ersichtliche Probleme. Klare Torchancen konnte sich Bayer 04 nicht erspielen, sodass es lange danach aussah, dass die Rheinländer erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer blieben. Nach einem Handspiel von Maksim Medvedev in der 90. Minute gab es jedoch zurecht Elfmeter für die Gäste aus der Bundesliga und Victor Boniface (90.4) glückte doch noch der Lucky-Punch.

Granit Xhaka: „Müssen besser spielen“

„Wir wissen, dass wir auf alle Fälle besser spielen müssen und können, aber wir haben gewonnen trotz des schwachen Spiels von uns“, resümierte Bayer-Mittelfeldmann Granit Xhaka bei „RTL“ nach dem elf Pflichtspielsieg in Serie, wenngleich Leverkusen zuletzt nicht mehr an den ganz großen Zauber anknüpfen konnte.

Dem Werksklub kann es egal sein, wie Jonas Hofmann andeutete: „Für uns war es wichtig, unsere Entwicklung voranzutreiben. Wir wollten nach der langen Reise unseren besten Fußball zeigen, das ist uns nicht ganz gelungen. Hinten raus war der Sieg schon verdient. Unser Ziel und unser Anspruch war es von Anfang, die Gruppe als Erster zu überstehen.“ Das dürfte Bayer 04 nicht mehr zu nehmen sein.

5:0-Schützenfest! SC Freiburg lässt Backa Topola keine Chance

Wesentlich mehr Spektakel hatte die Partie zwischen dem SC Freiburg und Backa Topola zu bieten. Der Sport-Club ließ dem serbischen Gast nicht den Hauch einer Chance und siegte auch in der Höhe völlig verdient mit 5:0. Schon das Hinspiel Ende Oktober entschied Freiburg mit 3:1 für sich.

Im heimischen Europa-Park Stadion zeigte der SCF von Beginn an eine spielfreudige, überzeugende Vorstellung und war klar Herr im eigenen Haus. Den Führungstreffer besorgte der auffällige Jung-Profi Merlin Röhl (24.) nach Vorarbeit von Maximilian Eggestein. Einziges Freiburg-Manko: Trotz teils klarer Chancen und 16 Abschlüssen in den ersten 45 Minuten ging es nur mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

Freiburger Torrausch in 2. Halbzeit

Im zweiten Durchgang sollte der SC Freiburg aber ein wahres Schützenfest abfackeln und wusste dabei auch mit effizienter Chancenverwertung zu gefallen. Nach Grifo-Zuspiel erzielte Maximilian Eggestein (56.) per Volleyabnahme das 2:0, ehe Noah Weißhaupt (69.) mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke den dritten Treffer nachlegte.

Doch der Torhunger der Freiburger, bei denen sechs Spieler aus der Startelf aus der eigenen Jugend oder zweiten Mannschaft stammen, war noch lange nicht gestillt. Erst traf Junior Adamu (80.), ehe Ritsu Doan gegen die überforderten Serben den 5:0-Endstand in der Nachspielzeit markierte. Topola war damit noch gut bedient.

SC Freiburg sicher für K.o.-Runde qualifiziert

Mit dem Kantersieg und dritten Dreier im vierten Spiel hat der SC Freiburg die Tabellenführung in der Gruppe A behauptet. Die Truppe von Trainer Christian Streich hat 9 Punkte auf dem Konto. Genau wie das zweitplatzierte West Ham United. Die Engländer behielten im Parallelspiel gegen Olympiakos Piräus dank des Treffers von Lucas Paquetás (73.) mit 1:0 die Oberhand. Die Griechen bleiben mit 4 Zählern Dritter.

Das bedeutet auch, dass der SC Freiburg definitiv im Europapokal überwintern wird. In den verbleibenden Partien wird sich zeigen, ob die Breisgauer als Gruppensieger die direkte Qualifikation für das Europa League Achtelfinale schaffen oder als Zweiter den Umweg über die Zwischenrunde antreten müssen. Sollte der SCF noch auf Rang drei, den man jetzt schon sicher hat, durchgereicht werden, würde es im neuen Jahr in der Conference League weitergehen.