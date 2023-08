Transfergerüchte: Nico Elvedi vor Wechsel von Gladbach zum FC Everton

Montag, 28.08.2023 - 08:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schon seit Monaten wird über einen Abschied von Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach spekuliert. Die Fohlen sind gesprächsbereit und nun scheint sich auf der Zielgeraden der Transferperiode doch noch eine Möglichkeit für einen Wechsel zu ergeben. Der FC Everton bekundet Interesse am Schweizer, die Verhandlungen sollen schon laufen.

Lange Zeit galten die Wolverhampton Wanderers als Favorit im Rennen um Nico Elvedi. Entsprechende Gladbach Transfergerüchte hatten auch schon ordentlich Betriebstemperatur. Doch da sich beide Klubs im Elvedi-Poker nicht einig wurden, kam der Deal nicht zustande. Nun könnte aber doch noch einmal Bewegung in die Personalie kommen. Allerdings winkt Elvedi ein Engagement im Goodison Park.

Gespräche laufen - FC Everton baggert an Gladbachs Nico Elvedi

Zumindest macht Branchenkenner und Transfer-Guru Gianluca Di Marzio neue FC Everton Transfergerüchte publik, wonach die Toffees an einer Verpflichtung von Nico Elvedi basteln. Die Gespräche zwischen allen Parteien sollen aktuell laufen, wobei auch Eile geboten ist. Denn am Freitag, den 1. September, schließt sowohl der Bundesliga als auch der Premier League Transfermarkt.

Es ist kein Geheimnis, dass Nico Elvedi nach acht Jahren bei der Borussia vom Niederrhein eine neue Herausforderung sucht und dabei einen Wechsel auf die Insel anstrebt. Gladbach steht einem Elvedi-Verkauf ebenfalls offen gegenüber. Zumal der 26-Jährige auch nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht.

FC Everton kriselt - kein ruhiges Umfeld für Elvedi

Ob allerdings der FC Everton ein Wunschziel von Nico Elvedi ist, ist ungewiss. Zumal die Toffees sportlich und auch finanziell etwas in Schieflage geraten sind. In die neue Saison der Premier League ist der Klub aus Liverpool mit drei Pleiten gestartet und ziert sogar mit 0:6 Toren das Tabellenende im englischen Fußball-Oberhaus.

Ein ruhiges Umfeld würde Elvedi beim FC Everton nicht unbedingt vorfinden und müsste mit den Blues in erster Linie um den Klassenerhalt kämpfen. Doch bis es zu einem FC Everton Transfer des Innenverteidigers kommt, müssen sich die Vereine im Ablösepoker einigen.

Gladbach zu Abstrichen bei Elvedi-Ablöse bereit?

Zuletzt hieß es in der Bundesliga Gerüchteküche, dass Borussia Mönchengladbach für seinen langjährigen Leistungsträger eine zweistellige Millionen-Ablösesumme kassieren will. Ob Everton gewillt ist, solch einen Betrag für Elvedi auf den Tisch zu legen, bleibt abzuwarten. Da das Transferfenster in Kürze schließt, könnten sich die Fohlen dazu veranlasst sehen, bei der Elvedi-Ablöse einige Abstriche zu machen. Der Marktwert des 47-fachen Nationalspielers wird mit 18 Millionen Euro beziffert.

In Gladbach wurde Nico Elvedi von Neu-Trainer Gerardo Seoane in der neuen Saison noch nicht eingesetzt. Ko Itakura, Maximilian Wöber und Marvin Friedrich bildeten die Dreierkette. Allerdings wollen die Fohlen keine Verletzung bei ihrer eigentlichen Stammkraft Elvedi riskieren, die einen Verkauf zunichte hätte machen können