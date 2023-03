FC Bayern schaltet Paris SG aus und steht im Viertelfinale! Milan nullt sich weiter

Donnerstag, 09.03.2023 - 09:44 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

PSG entzaubert, Viertelfinalticket gebucht! Der FC Bayern hat das Gigantenduell gegen Paris St. Germain zu seinen Gunsten entschieden und auch das Achtelfinal-Rückspiel gewonnen. 2:0 hieß es nach Toren von Choupo-Moting und Gnabry für die Hausherren. Die Franzosen blieben indes vieles schuldig. Auch der AC Mailand zogt in das Viertelfinale der Champions League ein. Bei Tottenham ermauerte sich die Rossoneri ein 0:0.

Magische CL-Nacht in der ausverkauften Allianz Arena! Die Bayern setzten sich mit 2:0 gegen Paris St. Germain durch und stehen verdient in der Runde der letzten Acht. Die Treffer markierten Eric Maxim Choupo-Moting (61.) und Serge Gnabry (90.) nach dem Wechsel. Bereits im Hinspiel behielt Bayern Münchner mit 1:0 die Oberhand. Damit muss die Scheichtruppe aus Paris zum wiederholten Male vorzeitig die Träume vom Gewinn des Henkelpotts begraben.

De Ligt mit heroischer Rettungstat nach Sommer-Patzer

In einer stark von Taktik geprägten, aber unterhaltsamen ersten Halbzeit hatte noch das Starensemble aus Paris die besseren Möglichkeiten. Superstar Kylian Mbappé scheiterte früh an FCB-Keeper Yann Sommer (2.), der in der 38. Minute mit einem kapitalen Aussetzer fast den Rückstand verschuldete.

Der Neuer-Vertreter dribbelte völlig unnötig durch den eigenen Strafraum und verlor die Kugel. Doch der überragende Matthijs de Ligt kratzte den Flachschuss von Vitinha mit einer heroischen Monster-Grätsche von der Linie. Die Münchner hatten hingegen nach feiner Einzelaktion von Jamal Musiala ihre beste Möglichkeit in einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit.

FC Bayern verpasst höheren Sieg - Kein Aufbäumen von Mbappé & Co.

Nach dem Wechsel übernahm der FC Bayern dann mehr und mehr das Zepter und ging folgerichtig in Führung. Nachdem ein Kopfballtreffer von Eric-Maxim Choupo Moting (51.) wegen einer hauchdünnen passiven Abseitsstellung von Thomas Müller kassiert wurde, besorgte der Knipser in der 61. Minute das 1:0. Müller eroberte gegen Marco Verratti den Ball und nach Querpass von Leon Goretzka braucht „Mr. Choupo“ aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben.

Paris SG, die auf den verletzten Neymar verzichten mussten, war nun gefordert. Doch der Auswahl von Trainer Christophe Galtier sollte aus dem Spiel heraus nicht eine gefährliche Aktion glücken. Mbappé und Lionel Messi brachte nichts zustande, ein Aufbäumen fand nicht statt. Lediglich Sergio Ramos setzte jeweils nach einer Ecke zwei brandgefährliche Kopfbälle. Die Bayern hätten allerdings frühzeitig den Sack zu machen können, gingen aber mit den guten Kontergelegenheiten zu sorglos um. Bis der eingewechselte Serge Gnabry nach einem Konter alles klar machte.

Erstmals seit 11 Jahren: AC Mailand erreicht Viertelfinale

Im zweiten Achtelfinale-Rückspiel am Mittwochabend hatte der AC Mailand Grund zum Jubeln. Den Italienern reichte nach dem 1:0-Hinspielsieg eine Nullnummer bei Tottenham Hotspur. Damit steht die Rossoneri erstmals seit elf Jahren wieder im Viertelfinale der Königsklasse.

Im strömenden Londoner Regen bekamen die Zuschauer über weite Strecken eine zähe Partie geboten, in den von den harmlosen Hausherren viel zu wenig kam. Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe sich Harry Kane (90.+3) eine Mega-Chance bot. Doch Milan-Torwart Mike Maignan parierte den Kopfball des Torjägers, der ansonsten vom bärenstarken Ex-Schalker Malick Thiaw abgemeldet wurde. Milan vergab durch Brahim Díaz (51.) und einen Pfostenschuss von Divock Origi (90.+4) gute Einschussmöglichkeiten und mauerte sich insgesamt verdient weiter.