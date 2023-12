FC Bayern siegt souverän bei ManUnited! Union verpasst Wunder gegen Real Madrid

Mittwoch, 13.12.2023 - 11:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der FC Bayern hat zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League einen souveränen 1:0-Auswärtssieg bei Manchester United geholt und damit den Charaktertest erfolgreich gemeistert. Für den 1. FC Union Berlin ist die Europa-Reise hingegen vorbei. Die Eisernen konnten gegen Real Madrid zwar zur Pause auf das Wunder hoffen, mussten sich letztlich aber knapp geschlagen geben.

Nach dem 1:5-Debakel in Frankfurt hat Bayern München eine gute Reaktion gezeigt. Die bereits als Gruppensieger feststehenden Tuchel-Auswahl siegte am Dienstagabend bei Manchester United völlig verdient mit 1:0. Damit besiegelte der deutsche Rekordmeister auch das Aus der kriselnden Red Devils, die sich gänzlich für diese Saison von der europäischen Bühne verabschieden.

Coman trifft zum Sieg! FC Bayern hat bei Manchester United alles im Griff

Im ausverkauften Old Trafford war der FC Bayern von Beginn an das tonangebende Team. Die Truppe von Thomas Tuchel stand gegen ein harmloses Manchester United defensiv sicher und ließ kaum etwas zu. Offensiv konnte sich der konzentriert aufspielende FCB einige Gelegenheiten erspielen, die beste hatte Leroy Sané (26.) nach feinem Solo auf dem Fuß. Dennoch mangelte es den Bayern vorne an der Durchschlagskraft, sodass es torlos in die Kabine ging.

Nach Wiederbeginn setzte Man United die Münchner stärker unter Druck, doch ernsthaft in Gefahr geriet die Gäste aus der Bundesliga nicht. Die Roten hatten schnell wieder Oberwasser und gingen verdient in Führung. Nach Zuspiel von Harry Kane verwandelte Kingsley Coman (70.) freistehend zum 1:0. In der Schlussphase verpasste Kane (82.) den zweiten Treffer, als er einen Kopfball knapp neben das Gehäuse setzte.

FC Kopenhagen folgt Bayern ins CL-Achtelfinale

Es blieb beim 1:0-Auswärtssieg des FC Bayern, der damit schadlos durch die Gruppenphase der Königsklasse marschierte. Mit der Empfehlung von 16 Punkten und nunmehr 40 Vorrundenspielen ohne Niederlage steht der deutsche Rekordmeister im Champions League Achtelfinale.

Der FC Kopenhagen begleitet die Bayern aus der Gruppe A in die K.o.-Runde. Die Dänen behielten vor heimischer Kulisse etwas glücklich gegen Galatasaray Istanbul mit 1:0 die Oberhand. Den Siegtreffer markierte Lukas Lerager (58.). Die Türken überwintern ebenfalls in Europa und können sich als Gruppendritter mit der Europa League trösten.

Volland lässt Union Berlin vom Wunder gegen Real Madrid träumen

Dieses Minimalziel hat hingegen der 1. FC Union Berlin verpasst. Die Eisernen verloren am 6. Spieltag im Berliner Olympiastadion mit 2:3 gegen Real Madrid und verabschieden sich von allen europäischen Wettbewerben. Doch die Köpenicker verlassen die große CL-Bühne mit erhobenem Haupt.

Denn gegen die Königlichen bot der 1. FCU, der zwingend einen Sieg für Rang drei benötigte, eine überzeugende Leistung und durfte zur Halbzeit sogar vom Real-Wunder träumen. Nachdem Frederik Rönnow erst einen Handelfmeter von Luka Modric parierte (45.), markierte Kevin Volland im direkten Gegenzug nach einem Abwehrschnitzer von David Alaba die vielumjubelte Führung.

1. FC Union im Schiri-Pech - Napoli Schützenhilfe nutzlos

Doch der 1. FC Union konnte die Führung nicht ins Ziel. Nicht nur, weil Real Madrid, die als sicherer Gruppensieger nach Berlin gereist waren, in der zweiten Hälfte einen Gang zulegten. Sondern auch, weil die Blancos Schiedsrichter-Glück hatten. Beim Ausgleich stütze sich Torschütze Joselu (61.) bei Paul Jaeckel auf und konnte nur so das Leder in die Maschen köpfen. Der Treffer hielt zur Verwunderung aller selbst dem VAR-Check stand.

Nur neun Minuten später legte Joselu (72.) erneut per Kopfball den zweiten Real-Treffer nach. Zwar keimte in der Schlussphase nach dem 2:2 durch den eingewechselten Alex Kral noch einmal Hoffnung im Lager der Eisernen auf. Doch Dani Ceballos (89.) besiegelte Unions dritte Heimpleite. So nützte auch die Schützenhilfe der SSC Neapel gegen Sporting Braga (2:0) nichts. Der 1. FC Union bleibt in der Gruppe C mit 2 Punkten hinter den Portugiesen (4) Letzter.