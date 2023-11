BVB nach Sieg gegen AC Mailand im Achtelfinale! Auch Barça & Atlético weiter

Mittwoch, 29.11.2023 - 11:08 Uhr

Von: Asanka Schneider

Borussia Dortmund hat sich in der „Todesgruppe“ F vorzeitig das Achtelfinalticket gesichert. Die Schwarz-Gelben zeigten beim AC Mailand über weite Strecken eine starke Vorstellung und siegten mit 3:1. Nun hat der BVB mit Paris St. Germain ein Endspiel um den Gruppensieg. Zudem machten am 5. Spieltag der Champions League auch der FC Barcelona, Atlético Madrid und Lazio den Sprung in die K.o.-Runde fest.

Der BVB hat das schwere Auswärtsspiel im legendären San Siro gegen den AC Mailand siegreich gestaltet. Großen Anteil am 3:1-Erfolg hatte Jamie Bynoe-Gittens. Der 19-jährige Flügelflitzer holte erst den Elfmeter (10.) heraus, den Marco Reus zum 1:0 verwandelte, und markierte nach dem Wechsel das wichtige 2:1 (59.). Den Schlusspunkt setzte Karim Adeyemi (69.).

BVB feiert verdienten Sieg und Weiterkommen bei Milan

Neben Bynoe-Gittens überragte auf Dortmunder Seiten auch wieder einmal Gregor Kobel. Der Torwart bewahrte die Terzic-Elf vor dem frühen Rückstand, als er einen Elfmeter von Olivier Giroud (6.) stark parierte. Beim von Nico Schlotterbeck abgefälschte Ausgleichtreffer der italienischen Hausherren durch Samu Chukwueze (37.) war Kobel jedoch machtlos.

Unterm Strich ein verdienter Erfolg des BVB, wie auch der überragende Mats Hummels nach Spielende bei „Amazon“ erklärte: „Ich glaube, dass wir heute einen hochverdienten Sieg eingefahren haben.“ Durch den Erfolg beim AC Mailand hat Borussia Dortmund die Führung in der Hammergruppe A übernommen und sah dabei bis kurz vor Schluss als vorzeitiger Gruppensieger aus.

Mbappé-Elfer in 98. Minute! PSG im ganz späten Glück

Denn im Parallelspiel rannte Paris St. Germain gegen Newcastle United bis weit in die Nachspielzeit einem 0:1-Rückstand nach. Doch durch einen fragwürdigen Elfmeter für die Franzosen, den Kylian Mbappé sicher zum 1:1-Endstand in die Maschen jagte (90.+8), ist die Entscheidung um den Gruppensieg vertagt.

Dem BVB reicht im abschließenden Gruppenspiel gegen PSG im heimischen Signal Iduna Park jedoch ein Punkt, um Platz eins zu verteidigen. Deutlich höher der Druck, der auf den Franzosen lastet. Denn PSG (7 Punkte) kann noch von Newcastle und Milan (beide 5 Punkte) abgefangen werden.

FC Barcelona dreht Partie gegen Porto - Atlético & Lazio lösen Achtelfinale

Sicher im Champions League Achtelfinale steht auch der FC Barcelona. Die Katalanen drehten durch Tore von João Cancelo (32.) und João Félix (57.) im Campo Nou gegen den FC Porto einen 0:1-Rückstand und können nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Das punktgleiche Porto und Schachtar Donezk liefern sich am letzten Gruppenspieltag der Königsklasse derweil ein echtes Finale um das zweite Achtelfinalticket in der Staffel H.

Weitestgehend klare Verhältnisse herrschen in der Gruppe E. Atlético Madrid, das mit 3:1 bei Feyenoord Rotterdam die Oberhand behielt, und Lazio Rom, die dank eines späten Doppelpacks von Ciro Immobile Celtic Glasgow 2:0 bezwangen, schafften es ebenfalls vorzeitig in die K.o.-Phase. Im direkten Aufeinandertreffen zwischen Atlético und Lazio wird sich dann entscheiden, wer Erster und Zweiter wird.