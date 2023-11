FC Bayern mit müder Nullnummer - Union Berlin nach 1:1 in Braga vor Europa-Aus

Donnerstag, 30.11.2023 - 10:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Siegesserie des FC Bayern in der Champions League ist gerissen. Am 5. Spieltag der Gruppenphase müssen sich die Münchner mit einer schwachen Nullnummer gegen den FC Kopenhagen zufriedengeben. Auch der 1. FC Union Berlin teilte die Punkte. Beim Debüt von Neu-Trainer Bjelica kommen die Eisernen trotz langer Überzahl bei Sporting Braga nicht über 1:1 hinaus. Ein Überwintern in Europapokal rückt für den FCU in weite Ferne.

Der FC Bayern trennte sich am Mittwochabend nach lahmer Vorstellung und ereignisarmen 90 Minuten mit einem müden 0:0 vom FC Kopenhagen. Damit nahm auch die eindrucksvolle Siegesserie des deutschen Rekordmeisters nach 17 Erfolgen in der Gruppenphase der Königsklasse ein Ende. Dafür baute die Tuchel-Elf jedoch ihre Serie ungeschlagener Gruppenspiele auf 39 (35 Siege) aus - beides aktueller Champions League Rekord!

FC Bayern mit wenig Elan - Neuer hält Remis fest

Bayern München, dass das Achtelfinalticket sowie den Gruppensieg schon vor Anpfiff in der Allianz Arena in der Tasche hatte, ließ es locker gegen den dänischen Außenseiter angehen. Von Tempo war nicht viel zu sehen, zumal auch Kopenhagen über weite Strecken sehr passiv agierte. Die beste Bayern-Chance in Halbzeit eins hatte noch Thomas Müller, dessen Kopfball aus kurzer Distanz Gästekeeper Kamil Grabara aus der Ecke fischte.

Auch nach dem Wechsel wurde es nicht besser. Der FCB tat sich gegen das tiefstehende Abwehrbollwerk von Kopenhagen schwer und mied das letzte Risiko. Die größte Gefahr ging von einem Distanzschuss von Torjäger Harry Kane aus (68.). Kurz vor Schluss hielt Manuel Neuer für die Bayern mit zwei starken Paraden gegen Mohamed Elyounoussi (87.) das Remis fest. Der FC Kopenhagen (5 Punkte) bleibt nach dem Punktgewinn in München überraschend Zweiter in der Gruppe A, dicht gefolgt von Galatasaray (5) und Manchester United (4), die sich am Abend 3:3 trennten.

Trotz Überzahl: 1. FC Union verspielt Führung bei Sporting Braga

Der 1. FC Union Berlin konnte hingegen beim Debüt von Neu-Trainer Nenad Bjelica ein 1:1 bei Sporting Braga holen. Doch zum einen verlängert sich damit die Sieglosserie der Eisernen auf nun 16 Pflichtspiele (!). Zum anderen war für die Gäste aus Köpenick in Portugal durchaus mehr drin.

Braga-Verteidiger Sikou Niakaté flog in der 31. Minute nach Foul gegen Kevin Behrens mit glatt Rot vom Platz und der 1. FC Union hatte in Überzahl direkt Oberwasser. Kurz vor der Pause besorgte Robin Gosens (42.) die Führung, die Sporting Braga fast noch vor dem Pausenpfiff ausgeglichen hätte. Nach dem Wechsel übernahmen die Hausherren das Zepter und kamen schnell durch Álvaro Djaló zum verdienten Ausgleich. Braga blieb am Drücker, vermochte aber trotz deutlichem Chancenplus keinen Treffer mehr zu erzielen.

Union Berlin vor Europapokal-Aus - Real Madrid mit wildem 4:2-Triumph

Die Aussichten auf ein Überwintern in der Europa League von Union Berlin haben sich durch das Remis weiter verschlechtert. Am letzten Spieltag braucht das Schlusslicht der Gruppe C einen Heimsieg gegen Real Madrid und muss zugleich auf eine Auswärtspleite von Braga bei der SSC Neapel hoffen.

Die Königlichen konnten ihre weiße Weste am 5. Spieltag wahren und sich als Tabellenerster für das Champions League Achtelfinale qualifizieren. Real setzte sich in einer unterhaltsamen und teils wilden Partie mit 4:2 gegen Napoli durch. Zum Matchwinner avancierte der 19-jäjhrige Nico Paz, der in der 84. Minute aus 25 Metern zum 3:2 traf. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Joselu (90.). Zuvor hatten Rodrygo (11.) und Jude Bellingham (22.) für die Blancos getroffen.