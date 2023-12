BVB nach wildem Remis gegen PSG Gruppensieger - Barça kann sich Blamage leisten

Donnerstag, 14.12.2023 - 10:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Borussia Dortmund hat am 6. Spieltag der Champions League den Gruppensieg gesichert. Dem BVB reichte in einem kurzweiligen Spiel mit Chancenflut auf beiden Seiten ein 1:1 gegen Paris St. Germain. Die Franzosen zogen ebenfalls ins Achtelfinale ein, weil es Schützenhilfe vom AC Mailand gab. Manchester City wahrte seine blütenweiße Weste, der FC Barcelona patzte zum Abschluss in Belgien.

Borussia Dortmund hat die „Todessgruppe“ F als Tabellenerster abgeschlossen. Hierfür reichte den Schwarz-Gelben im heimischen Signal Iduna Park ein wildes 1:1 gegen Paris St. Germain. Durch den Gruppensieg geht der BVB im Achtelfinale Schwergewichten wie Real Madrid, Manchester City, den FC Barcelona oder FC Arsenal aus dem Weg. Auch PSG genügte der Punktgewinn, um als Gruppenzweite in die K.o.-Runde einzuziehen. Denn im Parallelspiel verlor Newcastle United daheim gegen den AC Mailand (1:2). Für die Italiener geht es in der Europa League weiter.

BVB vs. PSG: Niklas Süle rettet mit Monster-Grätsche gegen Mbappé

In Dortmund fackelten die gastgebende Borussia und PSG vor allem in der ersten Hälfte ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Zunächst hatten Marius Wolf und Marco Reus die Führung für den BVB auf dem Fuß, ehe Paris in einer Drangphase nach 15 Minuten gleich drei Hundertprozentige binnen fünf Minuten liegen ließ. Für das Highlight sorgte Niklas Süle mit einer sensationellen Rettungsaktion gegen Kylian Mbappé (18.), als er per artistischer Fluggrätsche und mit hochgerissenem Bein den Ball von der Linie kratzte.

Kurz darauf scheiterte PSG-Stürmer Bradley Barcola (20.) mit seinem Schlenzer am Pfosten. Bis zum Pausenpfiff sollte sich für beide Teams noch Großchancen ergeben, sodass regelrecht absurd war, dass es torlos in die Kabine ging.

Adeyemi bringt BVB in Front - Paris SG mit schneller Antwort

Wie schon im ersten Durchgang erwischte Borussia Dortmund auch in den zweiten 45 Minuten den besseren Start und kam furios aus der Kabine. In der 51. Minute erzielte Karim Adeymi den Führungstreffer! Paris St. Germain, den plötzlich das Vorrunden-Aus drohte, war allerdings um eine schnelle Antwort nicht verlegen.

Denn nur fünf Zeigerumdrehungen später glich Youngster Warren Zaire-Emery mit einem abgefälschten Vollspannschuss im Strafraum aus. Obwohl beide Teams anschließend mehrfach den Siegtreffer vor Augen hatten, blieb es beim Remis, mit dem am Ende sowohl Dortmund als auch Paris gut leben können.

ManCity mit perfekter Vorrunde - Barça kassiert Pleite in Antwerpen

Manchester City hat derweil eine perfekte Gruppenphase hingelegt. Eine B-Elf der Engländer gewann das letzte Gruppenspiel mit 3:2 bei Roter Stern Belgrad, wobei die Debütanten Micah Hamilton (19.) und Oscar Bobb (62.) mit ihren Treffern zum zwischenzeitlichen 2:0 auf Sieg stellten. Damit hat ManCity genau wie Real Madrid alle sechs Gruppenspiele siegreich gestaltet.

Äußerst torreich ging es in der Gruppe H zu. 13 Treffer fielen in den beiden Paarungen, wobei sich das zuletzt schwächelnde FC Barcelona beim punktlosen Schlusslicht Royal Antwerpen blamierte. Die Katalanen, die das Achtelfinalticket bereits gelöst hatten, verloren beim belgischen Underdog mit 2:3. Der FC Porto festigte Platz 2 und behielt in einem wahren Schützenfest mit 5:3 gegen Schachtar Donezk die Oberhand.