Box-Legende Evander Holyfield gibt Comeback! Giganten-Duell gegen Mike Tyson?

Dienstag, 20.04.2021 - 09:43 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach Mike Tyson wird mit Evander Holyfield die nächste Box-Legende wieder in den Ring steigen. Am 5. Juni soll es soweit sein. Gegner des bereits 58-jährige Ex-Weltmeisters wird der ebenfalls etwas in die Jahre gekommene Ire Kevin McBride sein. Auch die Spekulationen über ein Giganten-Duell zwischen Holyfield und Tyson reißen nicht ab. Wird es zum dritten Kampf der legendären Box-Rentner kommen?

Er kann es nicht lassen: In wenigen Wochen wird Evander Holyfield, der seine Hochzeit in den 1990er Jahren erlebte und Mike Tyson und George Foreman Niederlagen verpasste, sein insgesamt sechstes Comeback im Boxsport geben. Der viermalige Weltmeister im Schwergewicht wird am Samstag, den 5. Juni 2021, dem elf Jahre jüngeren und einstigen Tyson-Bezwinger Kevin McBride gegenüberstehen. Angesetzt sind acht Runden.

Holyfield: „Meine Rückkehr ist etwas, das jeder genießen kann“

Auch der Austragungsort ist mittlerweile bekannt. So wird das mit Spannung erwartete Box-Comeback von Evander „The Real Deal“ Holyfield, in der Meridian at Island Gardens-Arena in Miami über die Bühne gehen. Feststeht außerdem, dass der Fight im Rahmenprogramm des Leichtgewicht-Duells zwischen Teófimo López und George Kambosos Jr. ausgetragen wird. Das teilte „Triller“, die übertragene Plattform, mit.

„Meine Rückkehr in den Ring ist etwas, das jeder genießen kann, inklusive mir“, erklärte Eisenfaust-Holyfield. Seinen bislang letzten Kampf absolvierte der US-Amerikaner vor zehn Jahren - und das erfolgreich. Evander Holyfield besiegte seinen dänischen Kontrahenten Brian Nielsen durch technischen K.o. Nun geht es gegen Kevin McBride.

Dieser Kevin McBride mag in der Boxwelt zwar nicht zu den ganz großen Namen und zum elitären Club gehören, zumal der 48-jährige Ire in seiner Karriere nie Weltmeister wurde. Aber es war ausgerechnet „The Clones Colossus“, der Mike Tyson am 11. Juni 2005 im Ring zur Aufgabe zwang und ihn damit in den Ruhestand schickte. Der sportliche Höhepunkt für McBride, der sechs Jahre später selbst das Ende seiner Profi-Karriere verkündete.

Hoffen auf Mega-Fight zwischen Tyson vs. Holyfield

Viele Box-Fans wünschen sich aber natürlich ein drittes Duell Tyson vs. Holyfield! Über diesen Mega-Fight wird bereits seit einigen Jahren spekuliert. So auch im Sommer 2020, als Gerüchte aufkeimten, Evander Holyfield würde noch im gleichen Jahr gegen den mittlerweile 54-jährige Tyson, seinem härtesten Gegner in den 90er Jahren, antreten.

„Iron Mike“ gab auch sein Comeback, allerdings nicht gegen Holyfield. Der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Box-Historie duellierte sich Ende November in Los Angeles mit Roy Jones Jr. (52). Einen Sieger gab es nicht. Die Jury wertete den Acht-Runden-Kampf unentschieden.

Drittes Duell Tyson gegen Holyfield nicht ausgeschlossen

Doch die Gerüchte über ein drittes Duell zwischen Tyson und Holyfield halten sich hartnäckig und bekamen erst vor wenige Wochen neue Nahrung. „Der Kampf findet statt - mit mir und Holyfield“, sagte Mike Tyson am 24. März dem Magazin „Haute Living“ und nannte mit dem 29. Mai sogar ein Datum für den Legenden-Fight.

Dazu wird es aber (vorerst) nicht kommen und Holyfield wird erstmal gegen McBride antreten. Dennoch ist es keinesfalls ausgeschlossen, dass die beiden Box-Rentner noch einmal die Fäuste gegeneinander schwingen. Das Interesse besteht in beiden Lagern, allerdings wollen auch die finanziellen Anforderungen erfüllt werden. Wobei sowohl Mike Tyson als auch Evander Holyfield Teile ihrer Börse für gute Zwecke spenden zu wollen.

Mike Tyson: Legendärer Ohr-Biss gegen Holyfield 1997

Im Sommer 1997 sorgte das zweite Duell zwischen Tyson und Holyfield für einen der größten Skandale, den es jemals im Boxen gab. Damals biss Tyson seinem überlegenen Rivalen in der dritten Runde ein 1,5 Zentimeter langes Stück seines rechten Ohrs ab und spuckte es auf den Boden. Mike Tyson wurde daraufhin disqualifiziert.

Bei diesem Fight handelte es sich bereits um den Rückkampf. Sieben Monate zuvor fand das erste Duell zwischen Tyson und Holyfield statt. Der im Vorfeld als haushoher Favorit gehandelte Tyson war auch im Hinkampf chancenlos gewesen. Nun bleibt es abzuwarten, ob und wann der 3. Teil der epischen Saga Tyson-Holyfield in Zukunft Realität wird.