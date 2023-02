Die besten Boxkämpfe 2022 - Blick auf die vergangenen Highlights

Mittwoch, 15.02.2023 - 11:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Boxen gehört zu den wichtigsten Sportarten, die verschiedenste Menschen in ihren Bann zieht. Ob beim Wetten, als Besucher am Boxring oder vor dem Fernseher, das Aufeinandertreffen durchtrainierter Sportler könnte nicht abendfüllender sein. Das Jahr 2022 liegt zurück und wir sehen uns die besten Boxkämpfe des Jahres noch einmal gemeinsam mit Ihnen an.

Wer kämpfte wo gegen wen und bleibt noch für Jahre in Erinnerung? Welche Boxer konnten ihre sportlichen Ziele erreichen und wer erlitt einen Knick in der Karriereleiter?

Los geht’s: Bantamgewicht, Federgewicht, Halbschwergewicht, Schwergewicht

Jede Gewichtsklasse hat ihren ganz eigenen Reiz. Wenn man Boxliebhaber fragt, welchen Boxkampf sie 2022 am wichtigsten fanden, so scheiden sich die Meinungen nicht nur im Namen des Sportlers. Dabei finden sich die Sportler nahezu in jeder Gewichtsklasse des Boxens. Wieder zeigt sich, dass es nicht immer nur die Schwergewichtler sind, die aufgrund ihrer dramatischen Knockouts für Aufsehen sorgen.

Letztlich sind es Trainingserfolge, die Geschichte der Sportler und die bisher bestrittenen Kämpfe der Besten. In der Liste der besten Boxkämpfe 2022 finden sich daher Boxkämpfe und Boxer aus dem Schwer-, Bantam-, Feder-, Supermittel- und Halbschwergewicht wieder.

Schwergewicht: Ali Eren Demirezen gegen Gerald Washington

Als einer der ersten Boxkämpfe des Jahres fand ein Kampf am 02. Januar 2022 in den USA statt. Er war über zehn Runden angesetzt. Der Gegner war kein Geringerer als der erfahrene US-Amerikaner Gerald Washington.

Der Wahl-Hamburger Ali Eren Demirezen konnte den Schwergewichtskampf bereits in der achten Runde durch technischen K. o. für sich entscheiden. Demirezen zeigte damit, dass er mit Recht in die Weltspitze gehört.

Federgewicht: Leigh Wood gegen Michael Conlan

Am 12. März 2022 fand in Nottingham (Großbritannien) bereits der nächste hochrangige Boxkampf um den WBA-Titel statt. Es standen sich Leigh Wood (34) aus England und der Ire Michael Conlan (31) gegenüber.

Während des Kampfs wechselten sich die Punktestände der beiden ab. Zum Ende dominierte Wood, sodass Conlan in der elften Runde angezählt wurde. Nach einem „Ausrutscher“ von Conlan beendete Wood den Kampf in der zwölften und letzten Runde durch schweren K.O.

Supermittelgewicht: Felix Sturm gegen Istvan Szili

Der Deutsche Felix Sturm versucht seit Jahren, an seine Erfolge von einst anzuknüpfen. Im direkten Vergleich mit Istvan Szili verlor er gegen den Ungarn.

Der O-Ton der Medienmeinungen nach dem Boxkampf empfahlen zum wiederholten Mal Sturm, die Boxkarriere an den Nagel zu hängen. In der Vergangenheit konnte Felix Sturm insgesamt fünfmal in verschiedenen Boxverbänden den WM-Titel nach Deutschland holen.

Schwergewicht: Tyson Fury gegen Dillian Whyte

Zu Beginn des zweiten Quartals, am 23. April 2022, kam es dann zum spektakulären Boxkampf um die WBC-Weltmeisterschaft. Der Kampf zwischen dem Briten Tyson Fury und seinem Landsmann Dillian Whyte fand im Londoner Wembley-Stadion statt.

Der Gypsy King überzeugte und konnte seinen Pflichtherausforderer mit seiner technischen und physischen Überlegenheit in seine Schranken verweisen. Fury siegte in der sechsten Runde durch technischen K.O.

Bantamgewicht: Naoya Inoue gegen Nonito Donaire

Im Juni 2022 kam es dann im Bantamgewicht zum Boxkampf zwischen dem Favoriten Naoya Inoue aus Japan und dem Philippiner Nonito Donaire.

Bereits in der zweiten Runde konnte er seine Favoritenrolle bestätigen. Es sollte nicht sein letzter Kampf im Jahr 2022 sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Inoue bereits drei der vier WM-Titel geholt.

Schwergewicht: Ali Eren Demirezen gegen Adam Kownacki

In den USA fand am 30. Juli 2022 im Brooklyner Barclays Center der bereits zweite Titelkampf des Wahl-Hamburgers Ali Eren Demirezen statt. Es ging gegen den Polen Adam Kownacki. Der Punktsieg fiel deutlich zugunsten des Hamburgers aus.

Kownacki fiel in erster Linie durch seinen anfänglich sehr aggressiven Boxstil auf. Demirezen zeigte sich davon unbeeindruckt und entschied den Boxkampf nach Punkten für sich.

Schwergewicht: Oleksandr Usyk gegen Anthony Joshua

Ein beeindruckender Boxkampf im Schwergewicht fand am 20. August 2022 zwischen dem Ukrainer Oleksandr Usyk und Anthony Joshua statt.

Der Boxkampf wurde nach Punkten zugunsten von Usyk entschieden. Es handelte sich dabei um einen Rückkampf, der bereits vor dem Beginn in den Medien für großes Aufsehen sorgte.

Halbschwergewicht: Saul „Canelo“ Alvarez gegen Gennadiy Golovkin

Am 17. September 2022 trafen Saul „Canelo“ Alvarez (32) aus Mexiko und Gennadiy Golovkin (40) zum dritten Mal aufeinander. Sie galten als Erzrivalen. Canelo konnte Golovkin zum zweiten Mal besiegen.

Der Boxkampf ging über zwölf Runden und damit über die volle Distanz. Am Ende entschieden die Punkte. Golovkin konnte die Niederlage nicht verkraften und bezeichnete sich auch nach dem Boxkampf noch immer als Champion.

Bantamgewicht: Naoya Inoue gegen Nonito Donaire

Mitte Dezember 2022 schrieb der Japaner Naoya Inoue mit seinem Boxkampf im Bantamgewicht ein weiteres Kapitel in der Boxgeschichte. Er boxte gegen Paul Butler aus Großbritannien.

Am Ende des Boxkampfs gewann er durch technischen K.O. in der elften von zwölf Runden. Ab dem Zeitpunkt der Verkündung des Ergebnisses vereinte Inoue im Bantamgewicht nun alle vier großen WM-Titel der WBO, der WBC, der IBF und der WBA.

Schwergewicht Tyson Fury gegen Derek Chisora

Nach seinem Boxkampf im April 2022 trat Tyson Fury im Dezember 2022 als WBC-Weltmeister erneut in den Ring. Er kämpfte inzwischen schon zum dritten Mal gegen Derek Chisora. Der 34-jährige aus Großbritannien trug zu einem erstklassigen Kampf gegen seinen Landsmann bei.

Er gewann in der zehnten Runde durch technischen K.O. Tyson Fury provozierte am Ende seinen Gegner erneut und verglich den Boxkampf mit einer Trainingseinheit. Trotz seiner provokanten Art ist Tyson Fury seitdem der beste Boxer 2022.

Fazit: Das neue Boxjahr kann kommen!

Die Zukunft hält weitere Überraschungen der Boxszene bereit. Wir dürfen gespannt sein, wie die Titelverteidiger sich gegen die neuen Herausforderer durchsetzen werden. Es warten alte Bekannte und neue Boxer auf ihren Durchbruch, um sich selbst den Traum eines Titels zu erfüllen.

Planen Sie die diese und weitere Veranstaltungen anderer Indoor-Sportarten in Ihre Freizeit mit ein, um kein bevorstehendes Sporthighlight zu verpassen. Wenn Sie noch tiefer in das Boxen einsteigen wollen, bieten sich Boxkurse in Ihrer Nähe an. Kaum eine andere Sportart sorgt für ein derart umfassendes Ganzkörpertraining, wie das beim Boxen der Fall ist.