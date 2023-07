Frauen-WM 2023: Schwerer Titel-Weg für DFB-Team - alle Spiele live sehen

Freitag, 21.07.2023 - 15:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Seit Donnerstag rollt am anderen Ende der Welt der Ball: Die FIFA Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland hat begonnen! Auch Deutschland gehört zum engeren Favoritenkreis und will erstmals seit 2007 wieder Weltmeister werden. Doch der deutsche Turnierweg hat es in sich. Zudem zeigt Sport-90, wo und wie ihr alle Spiele der Frauen-WM live verfolgen könnt.

Am Montag greift Deutschland ins WM-Geschehen ein. Die DFB-Auswahl um Star-Stürmerin und Kapitänin Alexandra Popp bekommt es in ihrem ersten Spiel mit Außenseiter Marokko zu tun. Gegen die Nordafrikanerinnen zählt für die Truppe von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur ein Sieg. Auch wenn mit Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf zwei wichtige Stützen für das erste WM-Spiel auszufallen sollten.

ARD & ZDF zeigen alle Spiele der Frauen-WM 2023 live

Die Partie Deutschland gegen Marokko wird live und kostenlos im TV vom ZDF übertragen. Anpfiff in Melbourne ertönt um 10.30 Uhr. Das Zweite hat sich zusammen mit der ARD nach langem Hickhack und zähen Verhandlungspoker mit der FIFA doch noch die Übertragungsrechte gesichert und die beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten werden alle 64 WM-Spiele live zeigen.

Aufgrund der Zeitverschiebung gehen die meisten Partien am Vormittag über die Bühne. Praktisch: Via Frauen-WM 2023 Livestream können die Spiele auch von unterwegs bzw. jenseits des heimischen Fernsehers gesehen werden. Noch besser: Fans können auch einen ExpressVPN nutzen. Mit ein paar wenigen, einfachen Schritten lassen sich auch im Ausland bzw. von ausländischen Sendern die WM-Livestreams verfolgen. So könnt ihr auch anderen Fußballkommentatoren lauschen. Für ARD und ZDF sitzen u.a. Christina Graf, Bernd Schmelzer, Claudia Neumann, Norbert Galeske oder Oliver Schmidt am Mikrofon.

Frauen-WM: Deutschland Top-Favorit auf Gruppensieg

Doch zurück zum DFB-Team. Nach Marokko wartet auf Deutschland mit Kolumbien am 30. Juli in Sydney ein unangenehmer Gruppengegner. Es wird das erste A-Duell beider Nationen sein, wobei die physisch starken und robusten Südamerikanerinnen im Vorfeld der Frauen-WM 2023 für negative Schlagzeilen sorgten. So wurde ihr Testspiel gegen WM-Teilnehmer Irland aufgrund übertriebener Härte vorzeitig abgebrochen. Für die DFB-Frauen könnte es wortwörtlich hart werden.

Im letzten Spiel der Gruppe H wartet Südkorea (3. August in Brisbane). Zwar dürfen die spielstarken Asien-Vizemeisterinnen nicht unterschätzt werden, aber dennoch sind die Favoritenrolle klar zugunsten von Deutschland verteilt. Ohnehin ist der Vize-Europameister der große Favorit auf den Gruppensieg. Doch danach dürfte es aus deutscher Sicht knifflig werden.

Schwerer Titel-Weg für DFB-Frauen: Frühe Duelle mit Frankreich & England möglich

Bei einem Weiterkommen wird es Deutschland - wenn alles normal läuft - im Achtelfinale mit einem echten Brocken zu tun bekommen. Schließlich stammt der Achtelfinalgegner aus der Gruppe F, wo mit Frankreich und Brasilien zwei absolute Top-Nationen vertreten sind und die sich im Kampf ums Erreichen der K.o.-Runde wohl souverän gegen die Außenseiterinnen Jamaika und Panama durchsetzen sollten.

Danach wird es keinesfalls leichter. Eher im Gegenteil. Denn im Viertelfinale winkt bei entsprechendem Turnierverlauf eine Neuauflage des EM-Finals aus dem letzten Jahr. Europameister England lautet der wahrscheinliche Gegner. Sollten die „Lionesses“ jedoch scheitern, sind Kanada und Gastgeber Australien mögliche Viertelfinal-Gegner. Im Halbfinale könnte neben Frankreich und Brasilien der Gegner auch Dänemark, Kanada, Australien oder Südkorea heißen. Immerhin: Ein Aufeinandertreffen mit den beiden Top-Favoriten USA und Spanien ist gemäß Frauen-WM 2023 Spielplan und Turnierbaum erst im Finale möglich! Letztendlich müssen es die DFB-Frauen nehmen, wie es kommt. Und wer den WM-Titel muss so oder so die Top-Nationen aus dem Weg räumen.