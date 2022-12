Plattform FIFA + Collect bringt Merchandise & Auszeichnungen für größten Fans heraus

Mittwoch, 30.11.2022 - 12:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit dem 20. November wird die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar ausgetragen. Aber nicht nur die besten Fußballer der Welt treten in und rund um Doha gegeneinander an: Auch die NFTs der Fußball-Weltmeisterschaft sind angekommen und sorgen für einmalige Gelegenheiten - so gibt es offizielle digitale Sammlerstücke von FIFA + Collect, die sogar dazu führen, dass man am prestigeträchtigen Fußballturnier teilnehmen kann.

Aber nicht nur die Teilnahme kann man gewinnen: Man erlebt ein VIP-Erlebnis der besonderen Art, da es nicht nur den Flug nach Doha gibt, sondern auch eine Luxusunterkunft sowie Eintrittskarten für zwei Viertelfinalspiele.

Eine WM mit vielen Überraschungen

Die zwei Viertelfinalspiele werden am 9. und 10. Dezember 2022 ausgetragen. Die wohl besten Karten für das Viertelfinale haben die Engländer, Niederländer, Brasilianer und Spanier. Aber natürlich kann es auch noch zu Überraschungen kommen - bei der WM in Katar hat nämlich schon der eine oder andere Außenseiter überrascht. So etwa Saudi-Arabien gegen Argentinien oder der Iran gegen Wales. Auch die Japaner haben die deutschen Fans schockiert, als Neuer und Co. nach einer 1:0 Halbzeitführung noch mit 2:1 verloren haben.

Es sind genau solche Überraschungen, die den Fußball so außergewöhnlich machen. Und dass sich die Fans auf die alle vier Jahre stattfindende WM freuen, liegt auch daran, weil hier immer wieder Außenseiter als Sieger vom Platz gehen. In der Regel verfolgen drei Milliarden Menschen der Welt eine Fußball-Weltmeisterschaft. Somit ist eine Fußball-Weltmeisterschaft auch das meistgesehene Sportereignis der Welt. Somit ist es auch nicht überrascht, dass FIFA mit FIFA + Collect eine neue Möglichkeit ins Leben gerufen hat, sodass die Web3-Fans ebenfalls am Spaß teilhaben können.

Das sind die Preise

FIFA + Collect basiert auf der Blockchain von Algorand. Dabei handelt es sich um eine digitale Sammelplattform, die es den Fans ermöglicht, verschiedene NFTS über das sogenannte „Pack“-System zu bekommen.

FIFA NFTs machen es den Fans möglich, dass sie Teile der Fußballgeschichte sammeln können. Es werden NFTs gehandelt, getauscht und man kann sie auch für Herausforderungen verwenden. Besitzer, die ein FIFA + Collect Sammelbild haben, können einen einzigartigen Preis gewinnen: Jeder Paketkauf, der bis zum 20. November 2022 durchgeführt wurde, also bis zum offiziellen Start des Turniers, hat beim Gewinnspiel mitgemacht. Aber es werden wöchentlich neue Gewinner ausgewählt.

Wer gewinnt, darf sich auf folgenden Preis freuen

Eine fünftägige bzw. viertägige One Plus-Reise in die Hauptstadt Doha

Inklusive Flug mit Qatar Airways

Man wird im luxuriösen St. Regis Doha Hotel untergebracht

Es gibt zwei Tickets für ein Viertelfinalspiel

Der Gewinner darf sich über ein Taschengeld in der Höhe von 500 US Dollar freuen

Es gibt einen Erinnerungsgeschenkkorb mit Erinnerungsstücken von FIFA und FIFA + Collect

Dass Reisen nach Katar teuer sind bzw. auch im Wüstenstaat hohe Preise an der Tagesordnung sind, ist kein Geheimnis - man muss hier schon über Bitcoin Method durchaus gut investieren und spekulieren, um sich eine Reise nach Katar leisten zu können. Somit ist das Gewinnspiel, das hier von FIFA + Collect veranstaltet wurde, besonders imposant.

Doha: Die Hauptstadt des Wüstenstaats

Ist man in Doha, so kann man sich die verschiedenen Sehenswürdigkeiten abseits der Fußball-WM ansehen. Besonders empfehlenswert ist das Museum für islamische Kunst, der wunderschöne Sandstrand, die künstlich aufgeschüttete Insel The Pearl sowie das Kulturdorf Katara und Aspire Park. Doha selbst hat eine Fläche von 234 km²; hier leben rund 600.000 Menschen.

Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft, das bereits 23. Turnier, wird von Juni bis Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Die Staaten, die die WM 2026 austragen, wurden beim FIFA Kongress in Moskau am 13. Juni 2018 gewählt. Für die WM 2030 werden sich wohl Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay als gemeinsamer Veranstalter sowie Bulgarien, Griechenland, Rumänien sowie Serbien als gemeinsamer Veranstalter und Israel sowie auch Marokko, Kamerun und Ägypten als Einzelveranstalter bewerben.