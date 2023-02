Dank Coman - FC Bayern erkämpft Zittersieg bei PSG! Milan bezwingt Tottenham

Mittwoch, 15.02.2023 - 10:12 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Bayern hat zum Auftakt des Achtelfinals der Champions League das Gigantenduell bei Paris St. Germain verdient, aber auch etwas glücklich mit 1:0 gewonnen. Zum Machtwinner avancierte PSG-Schreck Kingsley Coman. Auch der AC Mailand hat sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Tottenham Hotspur eine gute Ausgangslage verschaffen.

Er ist der personifizierte Alptraum von Paris St. Germain: Kingsley Coman! Mit seinem Volleytreffer in der 53. Minute machte der Flügelflitzer des FC Bayern den 1:0-Erfolg der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel perfekt. Ausgerechnet Coman: Der 26-Jährige ist gebürtiger Pariser, kickte zehn Jahre in der PSG-Jugend und schoss die Bayern bereits 2020 im CL-Finale gegen Paris SG (1:0) zum Triumph.

PSG-Schreck Coman schlägt wieder zu - Donnarumma patzt

Nun hat der PSG-Schreck wieder zugeschlagen. Nach einer weiten Flanke von Alphonso Davies drückte der völlig freistehende Kingsley Coman die Kugel zur verdienten Führung in die Maschen. Wenngleich der Franzose von einem Torwartfehler von Gianluigi Donnarumma profitierte, dem die durchaus haltbare Direktabnahme unter die Arme durchflutschte.

Bis zum Coman-Treffer hatte Bayern München die Partie im Prinzenpark voll im Griff, waren vor allem im ersten Durchgang gegen ein extrem passives wie harmloses PSG klar überlegen (10:1 Torschüsse bis zur Pause). In der 63. Minute hätte der spielfreudige Eric Maxim Choupo-Moting fast den zweiten Treffer nachgelegt, doch PSG-Keeper Donnarumma lenkte dessen Schuss mit einem starken Reflex noch an die Latte.

Kylian Mbappé heizt FC Bayern ein - Sommer rettet

Und PSG? Von den verunsicherten Hausherren, die mit ihren Superstars Lionel Messi und Neymar starteten, war bis zur Einwechslung des zuvor angeschlagenen Kylian Mbappé in der 57. Minute wenig zu sehen. Doch durch Mbappé kam schlagartig mehr Zug und Gefahr ins Spiel des Scheichklubs. Und der FC Bayern hatte durchaus Glück, den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten.

Erst scheiterte Kylian Mbappé (74.) aus kurzer Distanz am herausragenden Yann Sommer, ehe er in der 82. Minute nach hauchdünner Abseitsstellung den vermeintlichen Ausgleich erzielte. Aber auch Messi (85.), dessen Schuss aus 13 Metern abgeblockt wurde, sorgte noch einmal für Alarmstufe Rot in der FCB-Defensive.

Coman: „Hatten bisschen Glück am Ende“

„Wir hatten ein bisschen Glück am Ende“, brachte es Siegtorschütze Coman, der bei seinem Treffer aufs Jubeln verzichtete, nach Abpfiff auf den Punkt. „Aber wir können viel schaffen, wenn wir so spielen.“ Doch im Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena in München erwartetet die Bayern trotz des Hinspielerfolgs eine extrem harte Bewährungsprobe.

Zumal dann auch Mbappé von Beginn an mitmischen wird und Benjamin Pavard, der in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog, fehlen wird. „Wir sind schon besser dran als Paris. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Beine hochlegen können“, meinte FCB-Coach Julian Nagelsmann.

AC Mailand bezwingt Tottenham - Malick Thiaw mit starkem CL-Debüt

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der AC Mailand ebenfalls mit 1:0 gegen die Tottenham Hotspur durch. Den einzigen Treffer im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion steuerte Brahim Diaz bereits in der 5. Minute bei, der per Flugkopfball zur Stelle war. Ein verdienter Erfolg der Rossoneri, die erstmals seit 2014 wieder im Champions League Achtelfinale vertreten sind und nun aufs Weiterkommen hoffen dürfen.

Auch, weil der Ex-Schalker Malick Thiaw ein bärenstarkes Debüt in der Königsklasse hinlegte. Der 21-jährige Innenverteidiger stand in der Startelf, war großer Milan-Rückhalt in der Abwehr und hatte in der Schlussphase sogar den zweiten Treffer auf dem Kopf. Auf der anderen Seite sollte Tottenhams Star-Stürmer Harry Kane herzlich wenig gelingen. Insgesamt kam sehr wenig von den Gästen aus der Premier League, die im Rückspiel nun unter Zugzwang stehen.