Gladbach-Spiel abgesagt - Leverkusen bezwingt Stuttgart in letzter Sekunde

Donnerstag, 08.02.2024 - 10:02 Uhr

Von: Asanka Schneider

Während das DFB-Pokal Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach kurzerhand abgesagt wurde, hat Bayer Leverkusen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Die Werkself setzte sich dank einer Energie- und Willensleistung im Viertelfinalkracher gegen den VfB Stuttgart durch. Leverkusen trotzen einem zweimaligen Rückstand und siegten dank eines Last-Minute-Treffers von Jonathan Tah mit 3:2 und darf vom ersten Pokalsieg seit 31 Jahren träumen.

Am Mittwochabend sollte das letzte Viertelfinale zwischen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach über die Bühne gehen. Starke Regenfälle machten den Platz im Ludwigsparkstadion unbespielbar. Ein Nachholtermin hat der DFB noch nicht mitgeteilt. Ob Favoritenschreck Saarbrücken, die bereits den FC Bayern und Eintracht Frankfurt ausschalteten, oder der Bundesligist aus Gladbach das Halbfinale komplettieren, wird sich dann zeigen.

Tah köpft Bayer Leverkusen in 90. Minute ins Halbfinale

Derweil haben am Dienstag mal wieder die Last-Minute-Leverkusener zugeschlagen! In einem packenden Pokalfight mit einem ebenbürtigen VfB Stuttgart besorgte Jonathan Tah in der 90. Minute per Kopfball-Aufsetzer den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg von Bayer Leverkusen.

Der Bundesliga-Tabellenführer, der insgesamt viermal im DFB-Pokal-Finale stand, darf nicht nur vom zweiten Titelgewinn nach 1993 träumen, sondern auch vom Double. Zumal Leverkusen nun zweifelsohne der absolute Top-Favorit auf den Pokalsieg ist.

Ungeschlagene Leverkusener Top-Favorit auf Pokalsieg

Denn mit Gladbach könnte nur noch ein Erstligist den Sprung unter die letzten Vier meistern. Ansonsten sind noch die beiden Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der in der Vorwoche bei Hertha BSC triumphierte, und Fortuna Düsseldorf, die dem FC St. Pauli in einem epischen Duell die erste Saisonniederlage beifügten, im Rennen.

Bayer Leverkusen bleibt indes in dieser Spielzeit weiterhin ungeschlagen. Die Truppe von Erfolgstrainer Xabi Alonso feierte gegen den VfB Stuttgart ihren 26. Sieg im 30. Pflichtspiel (4 Unentschieden) in dieser Saison - Wahnsinn! Allerdings musste Bayer Leverkusen hart dafür kämpfen, den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu verteidigen.

Leverkusen holt zweimaligen Rückstand gegen VfB Stuttgart auf

Der stark aufspielende VfB Stuttgart verlangte der Alonso-Elf alles ab und ging in der BayArena gleich zweimal in Führung. Erst köpfte Kapitän Waldemar Anton (11.) die Schwaben nach einer Ecke in Front, nach dem Wechsel markierte Chris Führich (58.) mit einem sehenswerten Treffer in den Giebel das zwischenzeitliche 2:1 für die Stuttgarter.

Doch Bayer Leverkusen war in diesem begeisternden und temporeichen Viertelfinale nicht um die passende Antwort verlegen. Robert Andrich (50.) mit einem traumhaften Schlenzer in den Winkel sowie Amine Adli (66.) nach perfektem Zuspiel von Florian Wirtz erzielten zweimal den Ausgleich. Kurz vor Schluss verpasste der Werksklub dem VfB dann den späten K.o., als Wirtz mit einer mustergültigen Flanke den Kopf von Tah fand.