Pokal-Aus für Krisenklubs Union & Köln! Gladbach souverän, HSV zittert sich weiter

Mittwoch, 01.11.2023 - 11:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die historische Pleitenserie des 1. FC Union Berlin geht weiter. Die Eisernen verloren ihr Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart mit 0:1. Mit dem 1. FC Köln verpasste ein weiterer kriselnder Bundesligist das Achtelfinale, der beim 1. FC Kaiserslautern den Kürzeren zog. Gladbach gab sich derweil keine Blöße, auch der HSV, St. Pauli und Fortuna Düsseldorf sind weiter. Für eine Überraschung sorgte am Dienstag zudem der FC Homburg.

Der VfB Stuttgart hat das Bundesliga-Duell im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0 gewonnen und damit den Negativlauf der Eisernen verlängert. Für den Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick war es bereits die elfte Pflichtspielpleite in Folge. Für diese sorgte Guirassy-Vertreter Deniz Undav (45.), der kurz vor dem Pausenpfiff den Siegtreffer markierte. Zu allem Überfluss sah Union-Trainer Urs Fischer nach Abpfiff die Rote Karte.

1. FC Kaiserslautern kegelt 1. FC Köln raus

Einen heißen und stimmungsvollen Pokalfight lieferten sich der 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln auf dem Betzenberg - mit dem besseren Ende für die Hausherren aus der 2. Liga. Mit 3:2 behielten die Roten Teufel gegen den Bundesligisten die Oberhand. Dabei hätte Lautern fast noch eine komfortable 3:0-Führung verspielt, die Richmond Tachie (19.), Kenny Redondo (47.) und Marlon Ritter (65.) herausschossen.

Doch die Kölner Aufholjagd durch die Treffer von Jan Thielmann (71.) und Mark Uth (81.) kam zu spät. Erschwerend kam hinzu, dass die Geißböcke nach zwei Platzverweisen in der Schlussphase die Partie nur zu neunt beendeten. Während der FCK erstmals seit vier Jahren wieder im DFB-Pokal Achtelfinale steht, spitzt sich die Köln-Misere, die in der Bundesliga von einem Abstiegsplatz grüßen, weiter zu.

Wolfsburg schmeißt Titelverteidiger raus! Nächste Pokal-Sensation durch Homburg

Doch der Pokal-Dienstag hatte noch weitere Überraschungen in petto. So strich auch der Titelverteidiger aus Leipzig die Segel. Die Roten Bullen verloren beim VfL Wolfsburg mit 0:1. Den entscheidenden Treffer markierte Vaclav Cerny (14.). Eine kleine Sensation ereignete sich im Waldstadion des FC Homburg.

Der Vertreter aus der viertklassigen Regionalliga Südwest hat mit Greuther Fürth den nächsten Profiklub aus dem Wettbewerb eliminiert. Homburg setzte sich mit 2:1 gegen den Zweitligisten durch und schrieb nach dem 3:0-Sensationssieg in der 1. Runde gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt das nächste Kapitel seines Pokalmärchens. Für den FC Homburg trafen Fabian Eisele (32.) und Phil Harres (83.) kurz vor Schluss. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die auswärts weiter in dieser Saison sieglosen Fürther markierte Branimir Hrgota (52.).

Gladbach macht mit Heidenheim kurzen Prozess

Borussia Mönchengladbach hat dagegen ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Die Fohlen hatten im heimischen Borussia-Park gegen den Ligarivalen 1. FC Heidenheim keine Probleme und triumphierten mit 3:1. Schon in der ersten Halbzeit stellte Gladbach die Weichen aufs Weiterkommen.

Zunächst schnürte Sommer-Neuzugang Jordan Siebatcheu (3./9.) einen frühen Doppelpack, ehe Florian Hack (44.) zur deutlichen 3:0-Pausenführung traf. Heidenheim betrieb lediglich noch etwas Ergebniskosmetik. Adrian Beck (78.) erzielte den 1:3-Endstand aus Sicht des Bundesliga-Aufsteigers.

HSV zittert sich in Bielefeld im Elfmeterschießen weiter

Auch der Hamburger SV ist eine Runde weiter, jedoch musste sich der Zweitligist beim klassentieferen Gastgeber Arminia Bielefeld mächtig für das Achtelfinalticket strecken. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, das der HSV mit 4:3 zu seinen Gunsten entschied. Zum Matchwinner avancierte HSV-Keeper Matheo Raab, der den letzten Elfer von Marius Wörl parierte.

Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es auf der Alm 1:1 gestanden. Dabei brachte Nicklas Shipnoski (11.) den Zweitliga-Absteiger aus Bielefeld, der in der Auftaktrunde den VfL Bochum besiegte, in Front. Doch Bakery Jatta (77.) glich kurz nach seiner Auswechslung aus und rettete die Hamburger in die Verlängerung.

Nach Verlängerung: St. Pauli schaltet FC Schalke aus

In der Zweitliga-Paarung zwischen dem FC St. Pauli und Krisenklub FC Schalke hatten die Hausherren im heimischen Millerntor-Stadion das bessere Ende für sich. Mit 2:1 n.V. machte der Kiezklub den Sprung in die nächste Pokalrunde perfekt. Dabei gingen die Königsblauen durch Marcin Kaminski in Führung und durften vom zweiten Sieg unter Neu-Coach Karel Geraerts hoffen, den Schalke nach der Trainerentlassung von Thomas Reis verpflichtete.

Doch der FC St. Pauli, der stark verbessert aus der Kabine kam, schlug nach dem Pausentee zurück. In der 57. Minute egalisierte Marcel Hartel per Handelfmeter die Gästeführung. Der verdiente Siegtreffer sollte dann in der Verlängerung fallen. Johannes Eggestein (102.) verwandelte das Millerntor in ein Tollhaus, zumal der Tabellenführer aus der 2. Liga erst das zweite Mal in den letzten 18 Jahren im DFB-Pokal Achtelfinale steht.

Fortuna Düsseldorf gewinnt 9-Tore-Spektakel in Haching

Ein spektakuläres Schützenfest mit neun Toren lieferten sich die SpVgg Unterhaching und Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer setzten sich beim Drittligisten nach Verlängerung mit 6:3 durch. Zu verdanken war es Joker Isak Bergmann Johannesson, der mit drei Treffern glänzten. Der Isländer erzielte im zweiten Durchgang zweimal den Ausgleich - erst das 2:2 (67.) und dann das 3:3 (79.).

In der fälligen Verlängerung brachte Johannesson die Fortuna aus Düsseldorf dann mit 4:3 erstmals in Front (107.), ehe Christos Tzolis (114.) und Dennis Jastrzembski (117.) endgültig den Deckel draufmachten. Unterhaching wird sich angesichts von zwei verspielten Führungen mächtig über die verpasste Überraschung gegen Fortuna ärgern. Patrick Hobsch (34./55.) hatte die Bayern zunächst im Alleingang 2:0 in Front geschossen, Simon Skarlatidis (71.) zeichnete sich für das zwischenzeitliche 3:2 verantwortlich. Es sollte nicht reichen…