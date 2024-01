Diese Wrestler waren WWE zu dick und wurden entlassen

Mittwoch, 03.01.2024 - 15:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

World Wrestling Entertainment und insbesondere Vince McMahon sind seit Jahrzehnten dafür bekannt, große und muskulöse Superstars für den Main Event Sektor zu bevorzugen. Gelegentlich sind auch Superstars mit etwas Körperfülle in den Shows zu sehen. Unter dem Strich hat WWE jedoch scheinbar eine Grenze gezogen, was das Körpergewicht der Stars angeht, denn einige Wrestler mussten ihre Sachen packen und gehen, da sie in den Augen des Unternehmens zu dick waren oder wurden.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es nicht unserer Meinung entspricht, ob die nachfolgenden WWE-Superstars zu dick waren oder nicht. Dies stellt lediglich eine Auflistung jener Personen dar, die seitens World Wrestling Entertainment aufgefordert wurden, Gewicht zu verlieren oder bei ausbleibendem Erfolg aufgrund ihres hohen Gewichtes entlassen wurden.

Viscera: The World's Largest Love Machine wurde WWE to "large"

Viscera war ein gestandener WWE-Veteran und wrestlete unter verschiedenen Gimmicks für das Unternehmen. Eine seiner bekanntesten Rollen war die der "The World's Largest Love Machine". Bei diesem Gimmick wurde damit gespielt, dass Viscera eigentlich übergewichtig ist, aber dennoch weiß, wie die Uhren in Sachen Liebe und Sexyness ticken. Ab dem Jahr 2007 setzte WWE den ehemaligen King of the Ring Gewinner unter dem Namen Big Daddy V ein. Er war fortan ein Heel und es war zu erkennen, dass er an Gewicht zugenommen hatte.

Big Daddy V kämpfte zudem in einem neuen Ringoutfit. Während er als Viscera in Ganzkörpertrainingsanzügen auftrat, wrestlete Big Daddy V in einem Ring-Gear, welches einer Hose mit Hosenträgern ähnelte. Da er ansonsten oberkörperfrei agierte, konnte man sein Übergewicht recht deutlich sehen. Es gibt Berichte, dass WWE ihn darauf hinwies, er müsse Gewicht verlieren. Allerdings kam es nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, sodass die WWE ihn im Jahr 2008 entließ. Kurz nach seinem 43. Geburtstag starb Viscera bzw. Big Daddy V am 18. Februar 2014 an einem Herzinfarkt und das, obwohl er begann, privat erfolgreich abzunehmen.

Rikishi: Too cool, aber nicht zu erfolgreich auf der Waage

Die Karriere von Rikishi bei WWE ist sicherlich facettenreich. Während der ersten Jahre bei WWE wusste der Wrestling-Marktführer nicht so richtig, was man mit ihm anfangen sollte. Die Folge war, dass er über die Jahre verschiedene Gimmicks verkörperte, welche jedoch allesamt nicht richtig fruchteten. Im Jahr 1999 bekam er dann wieder mal ein neues Gimmick und dieses Mal wurde er dem WWE Universum als Rikishi vorgestellt. Dies war der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte.

Es war jedoch unübersehbar, dass er im Vergleich zu anderen Gimmicks, die er zuvor darstellte, an Gewicht zugelegt hatte. Nach seinem Beitritt zum Tag Team Too cool konnte jeder Fan deutlich bemerken, dass Rikishi körperlich immer umfangreicher wurde. Mitte der 2000er-Jahre soll WWE Rikishi darum gebeten haben, Gewicht zu verlieren. Jedoch schien das angestrebte Ziel des Gewichtsverlustes nicht erreicht worden zu sein, denn im Jahr 2004 wurde Rikishi von World Wrestling Entertainment entlassen. Fortan wrestlete er zwar noch in kleineren Ligen weiter, aber seinen Karrierehöhepunkt hatte er überschritten. 2015 nahm ihn WWE in die Hall of Fame auf.

Yokozuna - ein Main-Eventer legte an Gewicht zu

Yokozuna war einer der bekanntesten Wrestler der 90er-Jahre und aufgrund der Tatsache, dass er mit seinem Gimmick einen Sumo-Ringer darstellen sollte, gehörte Übergewicht zu seiner Rolle. Es war demnach nicht überraschend, dass er aus gesundheitlicher Sicht möglicherweise einige Kilogramm zu viel vorwies. Mit der Zeit erlitt er jedoch das gleiche Schicksal wie Rikishi. Seine Gewichtszunahme geriet außer Kontrolle und das starke Übergewicht sorgte dafür, dass die Qualität seiner Matches beeinflusst wurde.

Weiter brachte sein Körpergewicht seine „Gegner" bei gewissen Aktionen unnötig in Gefahr. Daher wurde Yokozuna damit beauftragt, effektiv Gewicht zu verlieren. Es wird überdies berichtet, dass er Gefahr lief, Probleme mit dem Herzen zu bekommen, da Yokozuna in der Endphase seiner WWE-Karriere sehr übergewichtig war. WWE zog die Reißleine und entließ ihn im Jahr 1998. Das legendäre Mitglied der Anoaʻi-Familie verstarb am 23. Oktober des Jahres 2000 an einem Lungenödem.

Mickie James: Die schreckliche Piggy-James-Storyline

Kommen wir zu der ersten Frau in dieser Auflistung. Im Jahr 2009 dachte sich WWE eine schreckliche Storyline aus, um Mickie James für ihre leichte Gewichtszunahme abzustrafen. So wurde die diskriminierende „Piggy James Storyline" ins Leben gerufen. Während dieser Fehde mit Michelle McCool und Layla wurde Mickie James immer wieder als mollig bezeichnet und teils grafisch wie ein Schwein dargestellt.

Am Ende konnte Mickie innerhalb der Story zwar den Sieg davontragen und erklären, dass normale Frauen eben auch Rundungen haben, aber es handelte sich um eine schlichtweg unmoralische Storyline, die aus heutiger Sicht stark kritisiert wird. Es ist keine große Überraschung, dass Mickie James das Unternehmen kurz darauf verließ und einige Jahre für TNA wrestlete, ehe sie im Jahr 2016 zu WWE zurückkehrte.

Kharma - Gewichtszunahme durch Fehlgeburt und Depressionen

Im Jahr 2011 feierte Kharma ihr WWE-Debüt beim damaligen PPV „Extreme Rules". Später hatte sie noch einmal einen großen Auftritt beim Royal Rumble Match der Männer im Jahr 2012. Sie war erst die dritte Frau, welche an dieser Matchart teilnehmen durfte und es gelang ihr dabei in der Tat, eine Erinnerung zu schaffen. Zwischen diesen beiden PPVs spielte sich jedoch eine traurige Geschichte ab. Kharma verkündete kurz nach ihrem WWE-Debüt, dass sie schwanger war. Aufgrund ihres Gewichtes handelte es sich jedoch um eine Risikoschwangerschaft.

Sie musste sich daher vom aktiven Wrestling zurückziehen und plante eine fast einjährige Pause, um das Kind gesund auf die Welt zu bringen. Leider erlitt sie eine Fehlgeburt, was dazu führte, dass Kharma nicht nur unter Depressionen litt, sondern zusätzlich auch noch an Gewicht zunahm. Nach ihrem Auftritt beim Royal Rumble entschloss sich WWE dazu, sie zu entlassen, da sie so viel an Gewicht zulegte, dass sie nicht mehr imstande war, zu wrestlen. Jedoch fing sich Kharma wieder und kehrte als Awesome Kong zu TNA zurück, wo sie einige Erfolge feiern konnte. Seit dem Jahr 2021 ist sie offiziell im Ruhestand.

Ist es Bodyshaming, wenn WWE Wrestler zum Abnehmen auffordert?

Sicher kann man vor allem in der heutigen Zeit sagen, es entspricht der Thematik Bodyshaming und Diskriminierung, jemanden wegen dessen Aussehen zu entlassen. Jedoch gibt es weitere Facetten, welche in diesem besonderen Falle zu beachten sind. Wrestler führen einen Job aus, bei welchem eine hohe Verletzungsgefahr besteht. Starkes Übergewicht kann dafür sorgen, dass gewisse Aktionen nicht mit dem entsprechenden Sicherheitsaspekt durchgeführt werden können. Überdies muss ein Wrestler immer sicherstellen, dass auch seinem „Gegner" nichts passiert. Diese Aufgabe kann bei Übergewicht schwierig werden.

Die Sicherheit der Talente sollte stets an höchster Stelle stehen. Daher ist es nachzuvollziehen, dass WWE bei einigen Superstar ab einem gewissen Zeitpunkt die Reißleine gezogen hat. In den allermeisten Fällen wurde den oben genannten Superstars eine Deadline eingeräumt, sodass sie die Chance hatten, etwa ihre Lebensumstände zu ändern, um Gewicht zu verlieren. Dennoch ist es letztlich immer fraglich, ob das Übergewicht wirklich einen Entlassungsgrund darstellt. Durch den Sicherheitsaspekt im Hinterkopf ist das Vorgehen nachvollziehbar, aber moralisch nicht einwandfrei.