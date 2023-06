Transfergerüchte: Von Düsseldorf nach England? West Ham & Fulham Ao Tanaka

Donnerstag, 22.06.2023 - 09:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Anzeichen, dass Ao Tanaka Fortuna Düsseldorf nach zwei Jahren verlässt, verdichten sich. Der japanische Nationalspieler steht in England hoch im Kurs. Genauer gesagt in London. Denn mit West Ham United und dem FC Fulham bekunden zwei Premier League-Klubs Interesse an Tanaka. Der Fortuna winkt ein satter Transfergewinn.

Die Abschiedsgerüchte um Ao Tanaka überraschen nicht. Denn der 24-Jährige hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er unbedingt in einer Top-Liga Europas spielen will. Den Wunsch konnte sich der zentrale Mittelfeldspieler mit Fortuna Düsseldorf nicht erfüllen, die als Tabellenvierter in der Abschlusstabelle der 2. Liga den Aufstieg verpassten. Nun konkretisieren sich die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte um Tanaka.

Ao Tanaka vor England-Wechsel? West Ham & Fulham interessiert

Nach Angaben der „Rheinischen Post“ führt bei Ao Tanaka die heißestes Spur Richtung Premier League. Demnach haben West Ham United und der FC Fulham ihre Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt, der das Saisonfinale in der 2. Bundesliga aufgrund eines Innenbandrisses im Knie verpasste. Dieser setzt Tanaka weiterhin außer Gefecht.

Bis zu seiner Knieverletzung, die er Mitte April erlitt, zählte Ao Tanaka bei Fortuna Düsseldorf zum Stammpersonal. Unter Trainer Daniel Thioune bestritt der 1,80 Meter große Rechtsfuß 22 Partien im Bundesliga-Unterhaus (1 Tor, 1 Vorlage). Das weitere dazukommen, ist äußerst unwahrscheinlich. Wie auch Sportvorstand Klaus Allofs in der F95 Transfernews jetzt weiter bekräftigt.

Tanaka-Abschied bahnt sich an - F95 winkt Mio.-Ablöse

„Es war von Anfang an klar, welchen Weg Ao gerne gehen würde. Die Zweite Liga war nicht das, was er gesucht hatte. (…) Wenn es eine Situation gibt, dass es für beide Sinn macht, dann ist das völlig in Ordnung. Sollte sich das nicht umsetzen lassen, bleibt er unser Spieler und wird seine Sache gut machen“, öffnet Allofs Tanaka die Tür für einen Premier League Transfer.

Vertraglich ist der 19-fache Nationalspieler Japans (3 Tore) noch bis 2025 an Fortuna Düsseldorf gebunden. In dessen Arbeitspapier war eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen Euro verankert, die allerdings Ende Mai ausgelaufen ist. Mit einem offiziellen Preisschild wurde Ao Tanaka nicht versehen, allerdings heißt es in der Fortuna Düsseldorf Gerüchteküche, dass die Rheinländer den WM-Teilnehmer auch für eine geringere Ablöse ziehen lassen würden. Allerdings nicht unter 3 Millionen Euro.

Kommt es zum Wettbieten zwischen West Ham & Fulham?

Ein konkretes Angebot ist in der Merkur Spiel-Arena zu Düsseldorf bislang weder von West Ham United noch dem FC Fulham eingegangen. Doch den Fortunen winkt bei Ao Tanaka ein üppiger Transfergewinn. Düsseldorf hatte nach den Japaner nach erfolgreicher Leihe im vergangenen Sommer für 1 Million Euro fest von Kawasaki Frontale verpflichtet. Nun wird das Dreifache aufgerufen.

Die Summe dürfte die Klubs aus London jedoch alles andere als abschrecken. Nicht ausgeschlossen, dass West Ham und Fulham die Ablöse im Poker weiter in die Höhe treiben. Sollten die Hammers als frischgebackener Europa-Conference-League-Sieger das Rennen am Ende machen, könnte sich Tanaka in der kommenden Saison auf die Teilnahme an der Europa League freuen. Und die Tanaka-Millionen würden den Handlungsspielraum der Fortuna auf dem Transfermarkt deutlich vergrößern.