Wird einer dieser 8 WWE-Superstars ein zukünftiger World Champion?

Sonntag, 19.11.2023 - 14:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Jeder Wrestler träumt davon, eines Tages einen World Champion Titel zu erringen und wer der Titelträger von World Wrestling Entertainment wird, der steht an der Spitze der Nahrungskette. Schafft man es einmal, das wertvolle Gold zu erringen, dann gelingt es nicht selten auch ein zweites Mal. Denn ein World Championship Gewinn kann in der Tat ein großes Karrieresprungbrett werden. In der Vergangenheit haben es Wrestler wie John Cena, Batista, Triple H, Roman Reigns, Seth Rollins und viele andere geschafft, sich eine erfolgreiche Karriere mit mehreren WWE World-Champion-Titel Siegen aufzubauen.

Doch wie sieht die Zukunft von WWE aus und welche Superstars werden in den kommenden Jahren in der Lage sein, das Unternehmen nach außen hin zu repräsentieren? Es sind natürlich vor allem die jüngeren WWE-Superstars, auf welchen die Hoffnungen beruhen. Sie könnten das Unternehmen in eine neue Ära führen. Wir stellen in diesem Artikel 8 WWE-Superstars vor, welche imstande sein könnten, eines fernen oder nahen Tages einen World-Titel bei WWE zu gewinnen.

Austin Theory: Entwicklung zum Megatalent

Austin Theory ist in der Welt des professionellen Wrestlings nicht sonderlich beliebt. Sein Gimmick hat sich jedoch in der letzten Zeit stark gewandelt und inzwischen erkennen ihn immer mehr Fans als guten Wrestler an. Theory besitzt Charisma und das Können am Mic. Dies gepaart mit einer guten Ringleistung kann dafür sorgen, dass sich Austin Theory zu einem Megatalent entwickeln könnte.

Hierfür benötigt er aber den entsprechenden Push. Es wäre durchaus möglich, dass Austin Theory eines Tages noch einmal den Money in the Bank Koffer gewinnt und man seine Story von Grund auf neugestaltet. Austin Theory hat Backstage bei WWE mittlerweile viele Unterstützer und wenn dieser Status erhalten bleibt, wäre es durchaus realistisch, Theory zumindest versuchsweise in den Main Event zu stellen.

Cody Rhodes: Wird The American Nightmare World Champion?

Seit seiner Rückkehr zu World Wrestling Entertainment erwarten im Grunde genommen sämtliche Wrestling-Fans, Cody Rhodes mit einem der beiden großen Titel zu sehen. Bisher blieb diese Championship-Feier allerdings aus und das kann durchaus als Überraschung angesehen werden. Dennoch ist Rhodes ständig in den Shows präsent und führt hochwertige Fehden. Es ist also deutlich, dass man sich ihn aufhebt und bald zum Champion machen möchte.

Er gilt als einer jener Kandidaten, welche Roman Reigns bei der bevorstehenden Jubiläums-WrestleMania schlagen und den World Titel abnehmen könnten. Für Cody Rhodes wäre es in der Tat der größte Moment in seiner professionellen Karriere, wenn er ausgerechnet bei WrestleMania 40 in der Lage wäre, einen der beiden größten Titel bei WWE zu erringen und dabei auch noch den Rekordtitelträger Roman Reigns zu schlagen. Dies wäre einer der größten WrestleMania-Momente in der Geschichte der Promotion.

Gunther: Die Reise vom Intercontinental zum World Champion

Gunther ist einer der brandheißen Favoriten, wenn es darum geht, im nächsten Jahr World Champion zu werden. Bei dem Premium Live Event in Berlin, welches im August 2024 stattfinden wird, könnte er tatsächlich die Chance bekommen, um einen World Titel zu kämpfen. Aufgrund der Location in der deutschen Hauptstadt und der großen Beliebtheit von Gunthers Imperium in Deutschland wäre es durchaus denkbar, dass die WWE dieses Angebot für die Fans vorbereitet.

Es wäre mit Sicherheit eine gute Gelegenheit, Gunther den nächsten Schritt machen zu lassen. Er ist der beeindruckendste Intercontinental Champion aller Zeiten und aufgrund seiner Statur und seines Könnens im Ring, wäre er mit Gewissheit auch ein würdiger World Champion. Es stellt sich nur die Frage, ob WWE diesen Gunther-Move auch wirklich machen möchte.

Damian Priest: Wird er den MitB-Koffer erfolgreich einlösen können?

Als Träger des Money in the Bank Koffers ist es selbstverständlich, dass Damian Priest irgendwann ein Titelmatch erhalten wird. Die Storyline besagt, dass er ein World Championship Match zu einem Zeitpunkt seiner Wahl einlösen darf. Insofern er sich nicht verletzt oder den Koffer durch eine Story abgeben muss, wird Priest sein großes Match also auf alle Fälle bekommen. Nach dem Koffergewinn hat man 1 Jahr Zeit, das besagte Match einzufordern.

Viele Branchenexperten gehen davon aus, dass Priest den Koffer bei WrestleMania 40 einlösen könnte. Entweder nach einem Championship-Match oder sogar davor, um sich an einem Kampf zu beteiligen und den Titel durch einen legitimen Fight zu ergattern. Es würde zu seinem Aufbau passen, dass er den Titel dann auch wirklich gewinnt. Jedoch ist Damian Priest auch einer jener Kandidaten, welcher für eine fehlgeschlagene Einlösung des Koffers herhalten könnte. Aufgrund der Beliebtheit von Damian Priest würde das viele Fans sicher traurig zurücklassen.

LA Knight & Sami Zayn: Zwei Lieblinge, die unbedingt Champion werden sollten

LA Knight besitzt derzeit eines der besten Gimmicks bei World Wrestling Entertainment. Viele Fans bezeichnen ihn als den neuen Steve Austin. Seine Mic-Fähigkeiten sind überzeugend, aber LA Knight weiß auch im Ring, wo es lang geht. Darum ist es kein Wunder, dass die meisten Fans ihn eines Tages mit einem großen Titel sehen wollen. Ein World Titel soll es sein und diese Zukunftsvision ist gar nicht unwahrscheinlich, denn LA Knight hat die Fan-Unterstützung und soll auch Backstage beliebt sein.

Sami Zayn hat den WWE Intercontinental Championship bereits 3 Mal getragen und er war der Champion bei NXT. Bisher ist es ihm aber noch nicht gelungen, sich einen World Titel zu sichern. Er hat alles, was man braucht, um ihn als Champion der Company aufzubauen, aber bislang hat WWE gezögert. Sami Zayn läuft jedoch die Zeit davon, denn es kommen viele talentierte und junge Wrestler nach. Wrestling-Fans können nur hoffen, dass WWE die Chance nicht verstreichen lässt und Sami Zayn zumindest einmal zum World Champion macht.

Chelsea Green & Jade Cargill: Diese Wrestlerinnen könnten nach dem Titel greifen

Während ihrer Zeit bei NXT galt Chelsea Green stets als eine der großen zukünftigen Champions bei WWE. Die Zeit hat sich jedoch anders entwickelt und nun hat man Green, nachdem man sie nach einer Entlassung zurückgeholt hat, erst einmal in der Tag Team Szene eingesetzt. Der Gewinn des WWE Women's Tag Team Championships war ein Erfolg, doch viele Wrestling-Fans befürchten, dass sie dauerhaft in Tag Teams auftreten und die Chance zum großen Titelgewinn verpassen wird.

Jade Cargill wurde nach ihrem Wechsel von AEW zu WWE groß angekündigt und eine große Menge an Fans hat ein wenig Angst davor, dass sie eine Art neue Nia Jax wird. Ihre Botches sind bekannt, doch muss man der Frau an dieser Stelle die Möglichkeit zusprechen, sich zu beweisen. Wer Cargills Social Media verfolgt, weiß sehr genau, dass sie hart trainiert, um besser zu werden. Dass sie eines Tages einen der World Titel der Frauen gewinnt, ist aufgrund des Hypes um ihre Person quasi nur eine Frage der Zeit.