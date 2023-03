Sportwetten weiter sehr beliebt – Tipps und Tricks für Einsteiger!

Dienstag, 14.03.2023 - 14:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Immer mehr Sportfans interessieren sich für Sportwetten im Internet, um einem bevorstehenden Sportereignis Spannung und Nervenkitzel hinzuzufügen. Der Sportwetten-Markt explodiert gerade im Internet – heute gibt es über 200 verschiedene Wetten-Plattformen im World Wide Web. Auch die Zahl der Neulinge auf virtuellen Sportwetten-Portalen hat deutlich zugenommen.

Viele Sportwetten-Einsteiger sind jedoch schnell frustriert, wenn die ersten Tippscheine scheitern. Dabei ist aller Anfang schwer – das gilt besonders für Neueinsteiger im Bereich der Internet-Sportwetten.

Tipps für Anfänger

In der Regel braucht es einige Zeit, damit Anfänger tatsächlich dauerhaft erfolgreich im Internet wetten können. Denn die Auswahl der Sportwetten-Anbieter im Internet ist gigantisch. Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag wurden auch Sportwetten im Internet stark reglementiert. So gibt es für Betreiber und Spieler veränderte Rahmenbedingungen, unter denen man eine Sportwette im Internet platzieren kann. Viele Sport-Fans haben positiv auf die neue Gesetzeslage für das Online-Glücksspiel reagiert – doch wünschen sich gleichermaßen viele Wett-Profis ein Angebot ohne Begrenzungen. So gibt es auch weiterhin einige Wettanbieter ohne staatliche Kontrolle im Internet zu finden.

Heute gibt es eine Reihe von Sportbegeisterten, die das Ausfüllen von Wettscheinen sehr professionell angehen. Denn für regelmäßige Erfolge bei Sportwetten gibt es gerade für Einsteiger einige Faktoren zu beachten. Viele Wett-Profis haben eine komplexe Strategie entwickelt, für deren Perfektionierung sie Jahre gebraucht haben. Aber auch für Sportwetten-Einsteiger lässt sich der Erfolg stark steigern, wenn man einige wesentliche Dinge beachtet. Entsprechend entscheidet eine sorgfältige Vorbereitung und Auswahl des richtigen Sportwetten-Anbieters über Erfolg oder Misserfolg. Um denjenigen zu helfen, die gerade erst mit Sportwetten beginnen, haben wir unten einen Leitfaden für Sie zusammengestellt. Dieser Leitfaden gibt Ihnen einige Tipps und Tricks, die bei Vorhersagen auf Sportereignisse einen großen Unterschied ausmachen können.

Einen Wettanbieter nach den eigenen Bedürfnissen finden

Auf welche Sportarten sollen überwiegend Sportwetten platziert werden? Braucht es die staatliche Kontrolle für die eigenen Ansprüche beim Wetten? Wo gibt es die besten Quoten zu finden? Diese und weitere Fragen sollte sich jeder Sportwetten-Neuling bei der Suche nach einem geeigneten Wettanbieter stellen. Dabei gibt es durch die Glücksspielreform in Deutschland mittlerweile zwei Kategorien von Wettanbietern im Internet. Während Wettanbieter mit deutscher Glücksspiellizenz streng überwacht und stark eingeschränkt wurden, können Wettanbieter ohne Lugas weiterhin ein offenes und fast grenzenloses Angebot an Sportwetten zur Verfügung stellen. Das Glücksspielaufsichtssystem Lugas agiert grenzübergreifend in Europa und ist in Verbindung mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag auf dem deutschen Wettmarkt etabliert worden. Damit unterliegen Sport-Fans den Beschränkungen in Wetteinsätzen, Spielscheinen und Einzahlungslimits im Monat auf sämtlichen Spielplattformen mit deutscher Glücksspiellizenz. Demnach verwundert es nicht, dass weiterhin viele Sportbegeisterte eher auf Plattformen ohne Lugas zurückgreifen, um ein vollkommen uneingeschränktes Wettangebot genießen zu können.

Doch nicht nur bei den gesetzlichen Vorgaben auf den verschiedenen Plattformen im Internet gibt es große Unterschiede, sondern auch beim Wettangebot selbst. Denn die meisten Sportwetten-Portale im Internet konzentrieren sich auf alle Fußballereignisse auf der ganzen Welt. Wer auf Tennis- oder Formel-1-Rennen wetten möchte, sollte sich jedoch nur dann auf der Wettplattform registrieren, wenn seine bevorzugte Sportart auch Teil des Wettangebots des Sportwetten-Anbieters ist. Daher ist es für Anfänger unerlässlich, vor der ersten Wettabgabe gründlich zu recherchieren, um einen Wettanbieter zu finden, der genau zu den individuellen Bedürfnissen passt.

Eine eigene Spielstrategie entwickeln

So wie Profisportler einem harten Training trotz Hitze nachgehen, sollten Wetten im Internet ebenfalls nicht gänzlich ohne Vorbereitung stattfinden. So ist es wichtig eine eigene Spielstrategie zu entwickeln, um nach einem festen System zu wetten. Da die meisten Online-Buchmacher eine Vielzahl von Wetten für einzelne Sportereignisse bereithalten, ist es ratsam sich auf bestimmte Wettarten zu konzentrieren.

Es bietet sich an, entweder einen Sieger einer Partie, Handicap-Wetten oder Anzahl von Toren in einem Fußballspiel zu wetten. Umso spezifischer man sich auf verschiedene Wetttypen bezieht, desto eher gelingt es Erfolge zu sammeln. Das reine Bauchgefühl hat demnach beim erfolgreichen Wetten im Internet nichts verloren.

Der Spielspaß steht im Vordergrund

Natürlich möchte jeder Sport-Fan eine Wette erfolgreich bestreiten. Doch ist es gar nicht so einfach einen Wettschein zu gewinnen. Selbst eine Wette, die ausschließlich auf Favoriten im Indoor und Outdoor Sport platziert wird, ist kein Selbstläufer. Grundsätzlich bieten die Wettquoten den ersten Hinweis auf die Favoritenrolle bei einem Sportereignis. Umso höher die Wettquote, desto unwahrscheinliche ist das Eintreten dieser Vorhersage.

Wer eine Sportwette im Internet abgibt, sollte nicht mit allzu großer Verbissenheit an die Sache herangehen. Weiterhin sollte der zusätzliche Spielspaß für Sport-Fans im Fokus stehen, wenn man bereit ist, Echtgeld auf den Ausgang verschiedener Sport-Events zu wetten.