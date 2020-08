Transfergerüchte: RB Leipzig & Bor. Mönchengladbach buhlen um Barcas Moriba

Dienstag, 11.08.2020 - 09:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfer Gerüchteküche bringt täglich neue Bundesliga Transfergerüchte hervor. Heute im Blickpunkt: RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach sowie ein junges Talent des FC Barcelona! Die spanische Presse in Form der katalanischen Zeitung „Sport“ spekuliert über das Interesse an Ilaix Moriba.

Der 17-jährige, der bei Barca noch auf den Durchbruch bei den Profis wartet, soll bei beiden Bundesligisten auf dem Wunschzettel stehen. Demnach sondieren sowohl die Sachsen als auch die Gladbacher den Transfermarkt, um den jeweiligen Kader in der kommenden Saison zu verstärken.

Anfragen für Barcas Moriba aus der Bundesliga

Einfach wird das Unterfangen jedoch nicht, das Barca-Talent in die Bundesliga zu locken. Die Fohlen würden angeblich nur zu gerne den Mittelfeldspieler ausleihen. Die „Blaugrana“ lehnt aktuell allerdings ein Leihgeschäft ab, wie das Blatt zu berichten weiß. Gerade in der Sommerpause, in der einige interessante Transfers abgewickelt werden, könnte sich die Haltung der Katalanen schnell ändern.

Ilaix Moriba wäre einer, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht. Der Spanier mit Wurzeln aus Guinea spielt bereits seit der Jugend für den spanischen Top-Klub und durchlief die berühmte Jugendakademie „La Masia“. Beim FC Barcelona soll er zum Führungsspieler reifen, aber bis es soweit ist, ist es noch ein langer Weg.

Ilaix Moriba soll bei Barcelona zünden – Gladbach interessiert

Der spanische U17-Nationalspieler soll spätestens in einem Jahr zu den Profis stoßen und dort mittrainieren. So jedenfalls der Plan der Barca-Verantwortlichen. Die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte sagen jedenfalls aus, dass die Fohlen bereits beim spanischen Traditionsklub bezüglich einer Leihe angefragt haben. Barca-Geschäftsführer Eric Abidal habe jedoch abgelehnt.

Der katalanische Klub möchte seinem Youngster alle Zeit der Welt geben wollen, um sich zu entwickeln. Sollte dies gelingen, so hätte man nach Jahren endlich wieder ein „La-Masia-Juwel“ aus den eigenen Reihen hochgezogen.

RB Leipzig buhlt ebenfalls um Youngster

Auch RB Leipzig soll sich um den 17-jährigen Ilaix Moriba bemühen. Die Sachsen buhlen um das Talent und würden ihn nur zu gern in der Messestadt begrüßen wollen. Aber auch hier ist von einem Leihgeschäft die Rede, wie „Sport“ berichtet.

Ein Transfer des Mittelfeldspielers, scheint sich schwierig zu gestalten. In der abgelaufenen Saison kam Moriba in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum Einsatz, wobei er auch an den Aufstiegsspielen teilnahm. Zudem wurde er auch in der UEFA Youth League eingesetzt.

Transfer von Moriba kaum vorstellbar

Ilaix Moriba ist aktuell noch bis zum Sommer 2022 an Barca gebunden. Sein Marktwert beträgt jetzt schon satte 5 Millionen Euro. Sollte RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach weiterhin am Talent interessiert sein, dürfte der Weg zu einem Wechsel nur ein sagenhaftes Angebot laufen.

Bei welcher Summe die Schmerzgrenze für den FC Barcelona liegt, ist nicht unbedingt ersichtlich. Sollte Barca tatsächlich längerfristig mit Moriba planen, dürfte ein Transfer weder für RB Leipzig noch für Borussia Mönchengladbach Aussichten auf Erfolg haben. Bereits 2015 war wohl Borussia Dortmund am Youngster interessiert, jedoch kassierten auch die Westfalen eine Absage.