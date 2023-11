Transfergerüchte: Mainz-Star Leandro Barreiro bei Real Sociedad im Gespräch

Montag, 13.11.2023 - 12:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein spanischer Champions-League-Teilnehmer mischt offenbar im Poker um Leandro Barreiro vom 1. FSV Mainz 05 mit. Gemeint ist Real Sociedad San Sebastián. Die Basken haben demnach ein Auge auf den Mainz-Star geworfen, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Ein Winter-Transfer ist nicht abwegig, wobei der FC Bayern in der Barreiro-Personalie als Katalysator fungieren könnte.

Beim abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 zählt Leandro Barreiro zu den wenigen Konstanten. Der zentral-defensive Mittelfeldspieler hat in der laufenden Saison noch keine Spielminute in der Bundesliga verpasst und zudem zwei Treffer in den ersten elf Partien erzielt. Da sein Kontrakt Ende Juni ausläuft, wittern einige Klubs ein Schnäppchen. So scheinbar auch Real Sociedad San Sebastián, die Barreiro auf der Liste haben sollen.

Vertrag läuft aus: Zieht es Leandro Barreiro von Mainz zu Real Sociedad?

Die 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte um Leandro Barreiro und Real Sociedad brachte das spanische Portal „Okfichajes“ in Umlauf. Darin heißt es, dass die Verantwortlichen des Klubs aus La Liga frühzeitig den Transfermarkt nach potenzieller Mittelfeldverstärkung sondieren. In diesem Zusammenhang sind sie auf Barreiro aufmerksam geworden.

Die Mainzer bemühen sich zwar um eine Verlängerung des Ende Juni 2024 auslaufenden Vertrags von Barreiro. Doch sowohl sportlich als auch finanziell dürfte für den Luxemburger mit portugiesischen Wurzeln ein Abschied aus der Mewa Arena durchaus reizvoll sein. Der 23-Jährige ist bereit für den nächsten Karriereschritt, nachdem er bei den Nullfünfern seit 2020 eine feste Größe im Mittelfeldzentrum ist.

CL-Vertreter Real Sociedad als reizvolle Option für Mainz-Star Barreiro

Real Sociedad ist für Leandro Barreiro sicherlich eine interessante Option, insofern die spanischen Transfergerüchte stimmen. Die Basken haben sich im spanischen Fußball-Oberhaus in der Spitzengruppe etabliert, mischen regelmäßig im Kampf um die Europapokalplätze mit. In dieser Saison ist San Sebastián in der Champions League vertreten und konnte sich vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizieren.

Somit wäre auch genügend Geld vorhanden, um einen Winter-Transfer von Leandro Barreiro anzupeilen. Kein undenkbares Szenario, zumal Mainz 05 einen ablösefreien Wechsel des 52-fachen Nationalspielers im Sommer vermeiden will. Kein Wunder, ist doch Barreiro mit einem Marktwert von 14 Millionen Euro mit Abstand der wertvollste Akteur im 05-Kader.

Begehrter Leandro Barreiro als Nachfolger von Bayern-Flirt Zubimendi?

Außerdem könnte sich Real Sociedad im Winter zum personellen Nachrüsten im Mittelfeld gezwungen sehen. Schließlich wird Bayern München in der Bundesliga Gerüchteküche Interesse an Sechser Martín Zubimendi nachgesagt. Noch sind diese FC Bayern Transfergerüchte nicht heiß, was sich aber in den kommenden Wochen ändern kann. Leandro Barreiro könnte somit als Zubimendi-Ersatz in San Sebastián aufschlagen.

Noch gibt es keine Tendenz, wo die Zukunft von Barreiro liegt. Doch ein Verbleib in Mainz erscheint wenig realistisch. Zumal der Rechtsfuß auch bei mehreren Bundesligisten im Gespräch ist. Neben Eintracht Frankfurt Transfergerüchten wurde der begehrte Leandro Barreiro auch schon mit dem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Doch bislang gibt es noch keine heiße Spur.