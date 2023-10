Eiskalter FC Bayern mit Duselsieg bei Gala - 1. FC Union unterliegt auch SSC Neapel

Der FC Bayern hat auch sein drittes Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Doch der 3:1-Erfolg im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul war ein ganz hartes Stück Arbeit. Dank Harry Kane können die Münchner aber ihre eindrucksvolle Rekordserie ausbauen. Der 1. FC Union Berlin kassierte derweil eine erneute Pleite. Der harmlosen SSC Neapel sollte eine gefährliche Aktion für den 1:0-Auswärtssieg reichen.

Bayern München hat das Tor zum Champions League Achtelfinale weit aufgestoßen. Bei Galatasaray Istanbul behielt der deutsche Rekordmeister trotz einer insgesamt schwachen Vorstellung und klarem Chancenplus für die türkischen Hausherren mit 3:1 die Oberhand. Damit führt die Tuchel-Elf mit der Maximalausbeute von 9 Punkten die Gruppe A weiter vor Gala (4 Punkte) und Manchester United (3) an. United konnte gegen Schlusslicht FC Kopenhagen den ersten Sieg im laufenden Wettbewerb bejubeln.

Tor & Assist: Harry Kane & Jamal Musiala retten Bayern in Istanbul

Im Istanbuler Hexenkessel avancierte bei ohrenbetäubenden Lärm Harry Kane zum Matchwinner des FC Bayern. Der 100-Mio.-Stürmer stocherte in der 73. Minute eine Flanke von Jamal Musiala zur 2:1-Führung über die Linie. Sechs Minuten später legte Kane dann für Musiala auf, der den 3:1-Endstand markierte.

Damit sind die Bayern in der Champions League seit nunmehr 37 Gruppenspielen ungeschlagen, von denen die letzten 16 Partien allesamt gewonnen wurden - Rekord in der Königsklasse. Allerdings sah es im Ali Sami Yen Spor Kompleski Rams Park von Galatasaray lange Zeit nicht nach einem Bayern-Triumph aus, obwohl die Gäste aus der Bundesliga einen Traumstart erwischten.

Traumstart dank Coman - Gala mit Chancenwucher gegen FC Bayern

Bereits in der 8. Minute erzielte Kingsley Coman mit dem ersten Angriff und nach Zuspiel von Leroy Sané die frühe 1:0-Führung. Doch anschließend übernahm Galatasaray das Zepter und bereitete dem FCB große Sorgen. Der türkische Meister verbuchte gleich mehrere hochkarätige Chancen und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mauro Icardi (30.) zum hochverdienten Ausgleich.

Die Überlegenheit der Hausherren bis zur Pause verdeutlicht das Torschuss-Verhältnis von 16:3. Es war eine ganz schwache Vorstellung des FC Bayern, der vom Pfeifkonzert der Gala-Fans beeindruckt war. Auch nach dem Wechsel dominierte Istanbul, das zu weiteren Möglichkeiten kam. Die Münchner fanden jedoch besser ins Spiel und kamen ihrerseits durch Leroy Sané zu zwei guten Gelegenheiten. Dann war Kane zur Stelle und die Bayern entführten den Dreier.

Union Berlin mit unglücklicher Pleite gegen SSC Neapel

Der 1. FC Union Berlin konnte derweil seine Pleitenserie nicht stoppen. Im Berliner Olympiastadion musste sich der CL-Debütant der SSC Neapel geschlagen geben. Die dritte Pleite im dritten Spiel der Königsklasse und bereits die neunte Pflichtspielpleite in Folge. Dabei waren die Eisernen über weite Strecken das bessere und aktivere Team.

Symptomatisch für den Negativlauf der Eisernen: Napoli reichte eine einzige Chance, um den Sieg einzutüten. In der 65. Minute ließ Georgien-Star Khvicha Kvaratskhelia erst Union-Kapitän Christopher Trimmel stehen. Dessen Zuspiel vollstreckte in der Mitte Giacomo Raspadori aus wenigen Metern. Eiskalt und gnadenlos effizient.

1. FC Union lässt Chancen liegen - Platz 3 dank Braga-Pleite noch in Reichweite

Union Berlin verzeichnete im Spielverlauf einige gute Gelegenheiten. Der vermeintliche Führungstreffer durch Yannik Haberer (24.) wurde jedoch zu Recht wegen einer Abseitsstellung von Assist-Geber David Fofana annulliert. Auch Brenden Aaronson und Fofana selbst hatten im ersten Durchgang die Union-Führung auf dem Fuß.

Nach dem Wechsel tauchten die Köpenicker jedoch nur noch einmal gefährlich vor dem Napoli-Gehäuse auf, als Abwehrchef Robin Knoche (80.) eine Trimmel-Flanke haarscharf am linken Pfosten vorbeiköpfte. So blieb es beim 0:1. Der punktlose 1. FC Union ist damit weiterhin Schlusslicht der Gruppe C und ein Überwintern im Europapokal rückt in weite Ferne. Immerhin: Sporting Braga (3 Punkte) kassierte gegen Favorit Real Madrid ebenfalls eine Heimpleite, verlor 1:2. Damit ist Rang drei weiterhin in Reichweite.