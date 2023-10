Tel rettet FC Bayern in Kopenhagen - Wieder Last-Minute-Pleite für Union Berlin

Am 2. Spieltag der Champions League glückte dem FC Bayern ein historischer Triumph beim Underdog FC Kopenhagen. Mit einem glanzlosen 2:1-Arbeitssieg haben die Münchner das Tor zum Achtelfinale bereits weit aufgestoßen. Bitter verlief der Abend für den 1. FC Union Berlin. Die Eisernen schnupperten gegen Sporting Braga lange am ersten Punktgewinn, ehe es in der Nachspielzeit den 2:3-Schock gab.

Der FC Bayern musste ordentlich Steine klopfen, konnte am Ende aber beim FC Kopenhagen nach Rückstand einen wenig überzeugenden 2:1-Sieg bejubeln. Dennoch darf sich der deutsche Rekordmeister mit Hinblick auf die maximale Punkteausbeute auf einen perfekten Start in der Champions League freuen, nachdem zum Auftakt Manchester United bezwungen wurde (4:3) haben die Münchner 6 Zähler auf der Habenseite.

FC Bayern mit neuem Auswärtsrekord in Königsklasse

Zudem steht ein neuer Champions League Rekord zu Buche. Denn in der Königsklasse ist der FC Bayern seit nunmehr 18 Auswärtsspielen in der Gruppenphase unbesiegt (16 Siege, 2 Unentschieden)! Darüber hinaus wurde der laufende Rekord nicht verlorener Gruppenspiele auf 36 Partien ausgebaut.

In Kopenhagen ging es nach ereignisarmer erster Halbzeit, in der sich der FC Bayern München gegen die dichtgestaffelte Abwehr des dänischen Meisters schwertat und kein Mittel fand, torlos in die Kabine. Dann geriet die Tuchel-Elf gegen die Hausherren sogar in Rückstand. Lukas Lerager (56.) brachte den FC Kopenhagen überraschend in Front.

Musiala, Tel & Ulreich: Drei Glanzlichter für Bayern-Sieg in Kopenhagen

Doch die Bayern bewiesen Comeback-Qualitäten und konnten sich auf ihre individuelle Klasse verlassen. Jamal Musiala tanzte mit feiner Einzelleistung zwei Gegenspieler aus und besorgte aus rund 17 Metern mit einem platzierten Rechtsschuss den Ausgleich (67.). In der 83. Minuten traf Edeljoker Mathys Tel nach traumhafter Vorarbeit von Thomas Müller zur Gästeführung. In der Nachspielzeit hielt Sven Ulreich den Sieg fest. Der Torwart kratzte in Weltklassemanier einen abgefälschten Schuss von Eric-Maxim Choupo-Moting von der Linie.

Im Parallelspiel der Gruppe C kassierte Manchester United einen überraschende 2:3-Heimpleite gegen Galatasaray Istanbul. Während die noch punktlosen Red Devils Letzter sind, ist der türkische Traditionsklub mit 4 Zählern erster Bayern-Verfolger.

Nächste Drama-Schlappe für 1. Union Berlin

Beim 1. FC Union Berlin hat sich derweil die Ergebniskrise verschärft. Trotz 2:0-Führung gegen Sporting Braga mussten sich die Köpenicker im Berliner Olympiastadion mit 2:3 geschlagen geben. Bereits die siebte Pflichtspielpleite für den Champions-League-Debütanten in Folge. Besonders bitter: Wie schon bei der äußerst unglücklichen 0:1-Auftaktpleite bei Real Madrid rappelte es erneut in der 4. Minute der Nachspielzeit entscheidend im Union-Gehäuse.

Dabei roch es zunächst stark nach Union-Sieg. Nach einem Konter-Doppelpack von Sheraldo Becker (30./37.) stand es 2:0 für den FCU, der gegen defensiv anfällige Portugiesen zuvor schon gute Einschussmöglichkeiten liegen ließ. Kurz vor der Pause glückte Braga nach einer Ecke durch Sikou Niakaté (41.) der Anschlusstreffer, kurz nach Wiederbeginn stellte der Ex-Leipziger Bruma mit einem Traumtor aus 27 Metern auf 2:2. Der 1. FC Union hatte allerdings durch Kevin Volland (70.) und Brenden Aaronson (84.) noch zwei hochkarätige Chancen auf die erneute Führung. In der Nachspielzeit crashte dann Andre Castro mit einem Distanzschuss die rot-weiße Union-Party im Olympiastadion.