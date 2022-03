Blamage für Juventus gegen FC Villarreal - FC Chelsea gibt sich in Lille keine Blöße

Donnerstag, 17.03.2022 - 08:06 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Villarreal und FC Chelsea haben sich in der Champions League die letzten beiden Viertelfinaltickets geschnappt. La Real blamierte Juventus Turin im eigenen Stadion und fegte die favorisierten Italiener durch späte Tore mit 3:0 vom Platz. Der FC Chelsea wurde indes seiner Favoritenrolle gerecht. Die Tuchel-Elf setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel beim OSC Lille nach kurzem Zittern mit 2:1 durch.

Juventus Turin ist krachend im Champions-League-Achtelfinale gescheitert - zum dritten Mal in Folge. Der italienische Rekordmeister kassierte im eigenen Stadion gegen den FC Villarreal eine herbe 0:3-Klatsche, das Hinspiel in Spanien endete 1:1. Juve kam zwar gut in die Partie, brach aber in der Schlussphase regelrecht ein. Gerard Moreno (78.), Pau Torres (85.) und Arnaut Danjuma (90.+2) schenkten der Alten Damen drei Treffer binnen zwölf Minuten ein und machten die große Überraschung perfekt.

Juve mit starkem Beginn und Chancenwucher gegen Villarreal

Dabei sah es anfänglich noch so aus, als ob Juventus Turin seinen Achtelfinal-Fluch würde brechen können. Die Hausherren kamen früh zu Großchancen, doch weder Álvaro Morata (7., 11.) noch Juan Cuadrado (14.) konnten das Leder im Villarreal-Kasten unterbringen. Auch 80-Mio.-Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic (21., 35.) ließ gleich zwei Top-Chancen liegen.

Die Gäste aus La Liga setzten in einer unterhaltsamen ersten Hälfte aber auch gefährliche Nadelstiche und brachten die Juve-Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit. Nach dem Wechsel fiel das Niveau dann aber zunächst deutlich ab. Beide Teams scheuten lange Zeit das Risiko und die 41.254 Zuschauer im Allianz Stadium zu Turin stellten sich mehr und mehr auf eine Verlängerung ein.

Juventus bricht ein - FC Villarreal stürmt ins Viertelfinal

Doch ein verschuldeter Elfmeter von Juve-Verteidiger Daniele Rugani leitete den Untergang des Serie A-Giganten ein. Der kurz zuvor eingewechselte Gerard Moreno übernahm die Verantwortung und traf vom Punkt. Juventus-Torwart Wojciech Szczesny war zwar noch mit der Hand am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Kurz darauf dann die Entscheidung zugunsten des kaltschnäuzigen FC Villarreal.

Nach einer Ecke köpfte Verteidiger Pau Torres zum 2:0 ein. In der Nachspielzeit besorgte Arnaut Danjuma per Handelfmeter den 3:0-Endstand. Das Gelbe U-Boot glückte damit eine große Überraschung und erreichte erstmals seit der Saison 2008/09 wieder im Viertelfinale der Königsklasse.

FC Chelsea siegt auch in Lille - Pulisic kontert Yilmaz-Führung

Dort steht auch der FC Chelsea. Die Tuchel-Truppe hat sich von den Abramowitsch-Turbulenzen nicht aus der Ruhe bringen lassen und konnte auswärts beim OSC Lille mit 2:1 gewinnen. Schon das Hinspiel hatte der Titelverteidiger mit 2:0 siegreich gestaltet. Im ersten Durchgang sahen sich die Engländer noch einer engagierten Lille-Auswahl ausgesetzt, die aber keine Großchancen verbuchten.

Als der FC Chelsea langsam das Zepter übernahm, schlugen die Franzosen allerdings zu. Burak Yilmaz (38.) verwandelte einen Handelfmeter wuchtig in den Winkel. Doch die aufkeimenden Hoffnungen der Doggen wurden schnell gebremst. Nach Traumpass von Jorginho bugsierte Christian Pulisic das Leder gefühlvoll in die lange Ecke zum verdienten Ausgleich.

Azpilicueta dreht Partie - CL-Viertelfinal-Auslosung am Freitag

Der OSC Lille steckte zwar nicht auf und verzeichnete durch Yilmaz (52.) und Xela (63.) erneut in Führung gehen können. Doch in der 71. Minute verpasste Azpilicueta (71.), der eine Flanke von Mason Mount mit dem Knie vollstreckte, den Gastgebern den endgültigen K.o. Der FC Chelsea hatte danach keine Mühe, den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen.

Die Auslosung für das Champions League Viertelfinale geht am Freitag (12 Uhr) über die Bühne. Neben dem FC Chelsea und Villarreal befinden sich außerdem noch der FC Bayern, Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid und Benfica Lissabon im Lostopf. Somit sind u.a. noch je drei Teams aus Spanien und England im Rennen um den Henkelpott.