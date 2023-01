Pferderennen, Eishockey und Co. in der Sportwetten-Branche

Mittwoch, 18.01.2023 - 08:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Spricht man in Deutschland über Sport, dann kommt man an König Fußball nicht vorbei. Das runde Leder hat sich zum Massenevent entwickelt, das alle Schichten der Gesellschaft begeistert und fasziniert. Das hat auch die Sportwetten-Industrie für sich entdeckt, die ihre Angebote dementsprechend breit streut.

Wie stark der Fußball die Branche dominiert, zeigt ein Blick in die Statistik. In Deutschland entfallen 55 Prozent aller Sportwetten auf den Fußball. Das bedeutet, dass zumindest jede zweite Sportwette auf das runde Leder platziert wird. Das kommt nicht von ungefähr, schließlich befinden sich die stärksten Ligen der Welt in Europa.

Europas Ligen dominierten die Fußball-Welt - Pferdewetten sind rasant und spannend

Ob die deutsche Fußball-Bundesliga, die englische Premier League, die spanische La Liga oder die italienische Serie A, sie alle begeistern Woche für Woche und sorgen in Deutschland mittlerweile für Jahresumsätze jenseits der 9 Milliarden Euro Grenze. Doch neben Fußball existieren zahlreiche andere Sportarten, die ebenfalls wie geschaffen für Wetten sind. Immerhin müssen diese einige Voraussetzungen erfüllen, um für Spannung zu sorgen.

Wetten auf andere Sportarten als Fußball können aus verschiedenen Gründen spannend und lohnend sein. Eine dieser Sportarten, die für Wetten beliebt ist, sind Pferderennen. Pferderennen haben eine lange Geschichte und werden seit Jahrhunderten von den Menschen betrieben. Es handelt sich um einen spannenden und rasanten Sport, der ein einzigartiges Wett-Erlebnis bietet.

Maß an Strategie und Wissen beim Pferderennen

Ein Grund, warum Wetten auf Pferderennen so spannend sein können, ist, dass sie ein hohes Maß an Strategie erfordern. Bei Pferderennen geht es nicht nur darum, auf das schnellste Pferd zu setzen, sondern auch um Faktoren wie die bisherige Leistung des Pferdes, die Fähigkeiten des Jockeys, die Bedingungen auf der Strecke und vieles mehr. Das bedeutet, dass die Wettenden ihre Nachforschungen anstellen und ihr Wissen und ihren Instinkt nutzen müssen, um fundierte Wetten abzuschließen. Das macht das Wetten noch aufregender.

Ein weiterer Grund, warum Wetten auf Pferderennen so lohnend sein können, ist die breite Palette an Wettmöglichkeiten. Am häufigsten wird auf den Sieger eines Rennens gewettet, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie z. B. Wetten auf die drei Erstplatzierten oder Wetten auf ein bestimmtes Pferd, das sich platziert oder antritt. So können die Wettenden die Option wählen, die ihren Kenntnissen und Vorlieben am besten entspricht.

Der Kampf um den Puck ist hochdramatisch

Neben Pferderennen ist Eishockey eine weitere Sportart, bei der Wetten spannend und lohnend sein können. Eishockey ist ein rasanter und körperlich anspruchsvoller Sport, der in vielen Ländern der Welt beliebt ist. Wetten auf Eishockey bieten eine Reihe von spannenden und lukrativen Möglichkeiten. Ein Grund, warum Wetten auf Eishockey so spannend sein können, ist die hohe Unvorhersehbarkeit. Beim Eishockey kann in einem Spiel alles passieren, und selbst die besten Mannschaften können an jedem beliebigen Tag gegen schlechter platzierte Teams verlieren.

Das bedeutet, dass die Wettenden die Form und Leistung der Mannschaften und Spieler genau beobachten müssen, um fundierte Wetten abzuschließen. Ein weiterer Grund, warum Eishockeywetten so lohnend sein können, ist die breite Palette an Wettmöglichkeiten. Wetten auf den Sieger eines Spiels sind die gängigste Option, aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie Wetten auf die Anzahl der erzielten Tore, die Anzahl der Strafen und mehr. So können die Wettenden die Option wählen, die den Kenntnissen und Vorlieben am besten entspricht.

Hier gibt es Ungewöhnliches zu entdecken

Daneben gibt es jedoch auch viele ungewöhnliche Sportarten, auf die gewettet werden kann, und was sie auszeichnet, ist oft ihre Einzigartigkeit oder Unbekanntheit. Einige Beispiele für ungewöhnliche Sportarten, die für Sportwetten zur Verfügung stehen, sind:

Eisstockschießen : Eine Mannschaftssportart, die auf Eis gespielt wird und bei der die Spieler Steine auf ein Zielgebiet schieben.

: Eine Mannschaftssportart, die auf Eis gespielt wird und bei der die Spieler Steine auf ein Zielgebiet schieben. Darts : Ein Spiel, bei dem Pfeile auf ein kreisförmiges Board geworfen werden

: Ein Spiel, bei dem Pfeile auf ein kreisförmiges Board geworfen werden Snooker : Ein Queue-Sport, der auf einem großen, mit grünem Stoff bedeckten Tisch mit Taschen in den Ecken und an den Seiten gespielt wird

: Ein Queue-Sport, der auf einem großen, mit grünem Stoff bedeckten Tisch mit Taschen in den Ecken und an den Seiten gespielt wird Schach : Ein Brettspiel, das von zwei Gegnern gespielt wird, die ihre Figuren abwechselnd auf einem Brett bewegen

: Ein Brettspiel, das von zwei Gegnern gespielt wird, die ihre Figuren abwechselnd auf einem Brett bewegen eSports : Das sind Videospiele, bei denen Spieler oder Teams in beliebten Videospielen wie League of Legends und Overwatch gegeneinander antreten.

: Das sind Videospiele, bei denen Spieler oder Teams in beliebten Videospielen wie League of Legends und Overwatch gegeneinander antreten. Drohnenrennen: Eine Sportart, bei der die Teilnehmer mit kleinen, unbemannten Luftfahrzeugen über einen festgelegten Kurs rasen.

Zahlreiche Sportarten werden angeboten

Diese Sportarten sind ungewöhnlich, weil sie nicht so bekannt sind und nicht so häufig gespielt werden wie traditionelle Sportarten wie Fußball, Basketball oder Baseball. Dennoch können sie für Fans dieser Sportarten spannend zu beobachten und auf sie zu wetten sein.

Insgesamt können Wetten auf andere Sportarten als Fußball aus einer Vielzahl von Gründen spannend und lohnend sein. Pferderennen und Eishockey sind nur zwei Beispiele für Sportarten, die einzigartige und aufregende Wett-Erlebnisse bieten. Egal, ob man ein erfahrener Wetter oder ein Neuling in der Welt der Sportwetten ist, diese und andere Sportarten bieten eine breite Palette an spannenden und lukrativen Wettmöglichkeiten.