Behrens schießt Union Berlin ins DFB-Pokal Viertelfinale! VfB Stuttgart mit Last-Minute-Sieg

Mittwoch, 01.02.2023 - 09:42 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Mit dem 1. FC Union Berlin und VfB Stuttgart stehen die ersten beiden Teilnehmer für das DFB-Pokal Viertelfinale fest. Die Eisernen setzen ihre Siegesserie auch gegen den VfL Wolfsburg fort und drehten dank Matchwinner Kevin Behrens die Partie. Der VfB behielt in seinem Achtelfinale bei Zweitligist SC Paderborn durch ein Last-Minute-Treffer von Serhou Guirassy mit 2:1 die Oberhand.

Der 1. FC Union Berlin eilt im neuen Jahr weiter von Sieg zu Sieg. Im Achtelfinale des DFB-Pokals siegte der Sensationszweite verdient mit 2:1 gegen den VfL Wolfsburg und feierte somit den vierten Sieg im vierten Spiel im neuen Jahr. Zugleich beendeten die Köpenicker die Mega-Serie von VfL-Trainer Niko Kovac, der zuvor 16 Pokalspiele ungeschlagen war.

Union wieder mit erfolgreicher Aufholjagd - Knoche kontert Waldschmidt-Führung

Im Stadion An der Alten Försterei ging es munter los. Luca Waldschmidt (5.) brachte die zuletzt formstarken Gäste aus der Autostadt im Strafraumzentrum per Linksschuss früh in Front. Doch der 1. FC Union bewies mal wieder Comeback-Qualitäten. Denn nur sieben Zeigerumdrehungen später markierte der ehemalige Wolfsburger Robin Knoche den schnellen Ausgleich. Nach einer Ecke bugsierte der Innenverteidiger die Kugel völlig freistehend aus kurz Distanz per Direktabnahme in die Maschen.

Auch gegen die TSG Hoffenheim und Werder Bremen konnte Union Berlin nach dem Bundesliga Re-Start jeweils nach Rückständen siegen. Gleiches sollte auch gegen die Wölfe gelingen.

Behrens wird zum FCU-Matchwinner - Gießelmann fliegt vom Platz

Noch vor dem Pausentee hatte Union-Stürmer Jordan (27.) die Chance auf den Führungstreffer, doch der US-Amerikaner, der seit September unter einer Torflaute leidet, scheiterte mit seinem Kopfball am Lattenkreuz. Auch nach dem Seitenwechsel war die Truppe von Erfolgstrainer Urs Fischer spielbestimmend und konnte in der 79. Minute das 2:1 bejubeln. Joker Kevin Behrens war nach Kopfballvorlage von Sheraldo Becker aus wenigen Metern zur Stelle.

In einer hitzigen Schlussphase wurde der 1. FC Union Berlin allerdings geschwächt, da Niko Gießelmann nach Schwalbe, die keine war, mit Gelb-Rot (87.) vom Platz flog. Doch die Eisernen konnten auch in Unterzahl die knappe Führung ins Ziel retten und hatten in Person von Winterneuzugang Jérôme Roussillon in der Nachspielzeit die Riesenchance auf den dritten Treffer. Doch der Ex-Wolfsburger zögerte mit seinem Schuss auf den verwaiste Kasten zu lange.

VfB Stuttgart - Guirassy & Dias machen Mavropanos 48-Meter-Eigentor wett

Der VfB Stuttgart buchte derweil erstmals seit sieben Jahren wieder Viertelfinalticket im DFB-Pokal. Allerdings mussten sich die Schwaben bei ihrer Achtelfinal-Auswärtsaufgabe beim SC Paderborn gewaltig strecken. Denn erst zwei späte Treffer in der Schlussphase besiegelten den 2:1-Erfolg der Stuttgarter. Zunächst traf Gil Dias, den der VfB erst kürzlich auf dem Transfermarkt verpflichtete, in seinem ersten Spiel für Stuttgart sehenswert von der Strafraumkante zum 1:1-Ausgleich.

Tief in der Nachspielzeit machte dann Serhou Guirassy (90.+4) mit einem wuchtigen Kopfballtreffer nach einer Ecke den 2:1-Last-Minute-Erfolg für die Labbadia-Elf perfekt. Glücklich, aber insgesamt verdient, da der VfB Stuttgart in Paderborn klar dominierte. Mit einem spektakulären Eigentor aus 48 Metern brachte Konstantinos Mavropanos (4.), dessen Rückpass im VfB-Gehäuse landete, den gastgebenden SCP frühzeitig in Führung.