Transfergerüchte: TSG Hoffenheim & Gladbach an ManU-Youngster Fosu-Mensah dran

Montag, 07.09.2020 - 11:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Borussen-Manager Max Eberl sagte unlängst, dass man keine weiteren Spieler mehr in diesem Sommer verpflichten würde. Auf der einen Seite könnte es stimmen und auf der anderen Seite ist das Fußballgeschäft so schnelllebig, dass sich Meinungen ändern können.

Vor allem dann, wenn ein interessanter junger Spieler auf dem Transfermarkt angeboten wird. Scheinbar widerfährt genau dieses Szenario Timothy Fosu-Mensah, der aktuell bei Manchester United unter Vertrag steht und den Klub wohl verlassen darf.

Steile Karriere vorausgesagt

Als der 22-jährige im Sommer 2014 aus der Jugendakademie von Ajax Amsterdam zur U18 von Manchester United wechselte, hatte man die Hoffnung, dass er sich in der englischen Premier League durchsetzen und eine große Karriere starten würde. Anfänglich sah es auch danach aus, denn das damalige Talent feierte mit 18 Jahren sein Profidebüt bei den Red Devils.

Es folgte mit 19 Jahren das erste Länderspiel für die Niederlande – insgesamt sollten zwei weitere Auftritte hinzukommen. Sowohl in der UEFA Youth League als auch in der Europa League durfte der Rechtsverteidiger ran. Seit einiger Zeit stagniert seine Karriere, was auch mit seiner Kreuzbandoperation zu tun hat.

Timothy Fosu-Mensah nach schwerer Verletzung zurück

So verpasste er insgesamt 72 Partien aufgrund diverser Verletzungen. Timothy Fosu-Mensah schob Frust! Der Weg zurück in den Profifußball stand lange Zeit unter keinem guten Stern. Erst zum Schluss der vergangenen Spielzeit konnte der Niederländer wieder schmerzfrei spielen. So durfte er am 36. Spieltag beim 2:0-Auswärtssieg über Crystal Palace wieder über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Es folgten noch weitere Partien! Eine Trennung steht dennoch im Raum!

Laut Informationen von „Fussballtransfers.com“ könnte sein Weg in die Bundesliga führen. Dort möchte er demnach seiner Karriere neuen Auftrieb verleihen, wenn man den Transfergerüchten des Portals Glauben schenken kann. Indes soll sogar Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den ehemaligen niederländischen Nationalspieler geworfen haben.

Borussia Mönchengladbach an Fosu-Mensah dran?

Interessant dürfte er für Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall sein, denn Fosu-Mensah kann nicht nur hinten rechts agieren, sondern auch in der Innenverteidigung und auf der Sechs. Eigentlich passt er mit seiner Variabilität ins Anforderungsprofil der Fohlen, die in der kommenden Saison in der Champions League antreten werden.

Timothy Fosu-Mensah könnte zudem zum Schnäppchen werden, denn bei Manchester United hat der 1,90 Meter große Verteidiger nur noch ein Jahr Vertrag. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 6,3 Millionen Euro taxiert. Gut möglich, dass die Gladbacher doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen!

Auch die TSG Hoffenheim denkt wohl an Fosu-Mensah

Im Werben um den Rechtsfuß müsste man sich aber mit der Konkurrenz aus Sinsheim auseinandersetzen, denn die TSG 1899 Hoffenheim soll ebenfalls am Niederländer dran sein. Und auch bei den Kraichgauern würde der Verteidiger sicherlich ins Schema passen.

Spannend dürfte es werden, wenn die Manchester United Transfergerüchte um Timothy Fosu-Mensah von weiteren Quellen bestätigt werden sollten. Auf jeden Fall gehört der Youngster zu den Personalien, die auf dem Transfermarkt Gerüchteküche spannend zu beobachten sein werden!