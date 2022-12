Im Vergleich: Sport vs. eSports: Wer gewinnt?

Montag, 19.12.2022 - 16:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Welt entwickelt sich in rasantem Tempo. Mit dieser Entwicklung ändern sich die Interessen und Visionen der Menschen. Auch die Einstellung zum Sport hat sich erheblich verändert. Die moderne Jugend hat ihre eigenen Vorstellungen davon, was Sport ist. Ging es vor einigen Jahrzehnten nur um traditionelle Sportarten, so ist heute eSports in die Arena getreten, der täglich an Popularität gewinnt.

eSports wird von vielen als echte Sportart angesehen und dies wird durch verschiedene psychologische, wissenschaftliche und physikalische Gründe bestätigt. Es gibt jedoch eine Gruppe von Menschen, die eSports nicht als ernsthaften Sport betrachten, sondern nur als Unterhaltung. Um herauszufinden, ob dem wirklich so ist, lohnt es sich, traditionelle Sportarten mit Cybersportarten zu vergleichen und deren Unterschied zu bestimmen.

Der Unterschied zwischen Sport und eSport

Wenn der Begriff Sport allen bekannt ist, dann ist eSports nicht allen bekannt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die eSports-Branche eine phänomenale Popularitätsexplosion erlebt hat, sowohl aus Sicht der Zuschauer als auch aus Sicht des Profits. Viele eSports-Fans sehen sich Sportereignisse auf verschiedenen Websites an, einschließlich auf Wettplattformen, die Übertragungen von Spielen sowie andere Unterhaltung anbieten, darunter Online Slots und andere Casinospiele.

eSports ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt und eine Milliarden-Dollar-Industrie. Viele Menschen bleiben jedoch den traditionellen Sportarten treu. Welche Sportart sollte man wählen? Klassische Sportarten oder doch eSports? Diese Fragen werden sowohl von denen gestellt, die professionell Sport treiben wollen, als auch von gewöhnlichen Zuschauern.

Was ist eSport?

eSports ist ein Wettbewerb in Videospielen. Es ist eine Art kompetitives Videospiel, bei dem Spielerteams in beliebten Videospielen auf professionellem Niveau gegeneinander antreten. Diese Branche hat eine riesige Fangemeinde und Einnahmen in Milliardenhöhe.

Der wichtigste Aspekt des eSports besteht darin, dass Spieler in einer Multiplayer-Umgebung gegeneinander antreten, und ein Rangsystem, das zeigt, wo sie im Vergleich zu anderen Spielern stehen. Länder auf der ganzen Welt erkennen eSports als professionelle Veranstaltung an und veranstalten Turniere, die traditionellen Sportveranstaltungen ähneln. Einige der beliebtesten eSports-Spiele sind Minecraft, Fortnite, Overwatch, League of Legends, Dota 2 und andere.

Was ist Sport?

Sport ist eine Form körperlicher Wettkampftätigkeit, bei der eine Einzelperson oder ein Team ihre geistige und körperliche Aktivität entwickelt und trainiert. Sport bedeutet auch Wettbewerb mit anderen Spielern in einer bestimmten Aktivität zu Unterhaltungszwecken.

Sport ist ein Wettkampf, der körperliche Anstrengung erfordert und durch eine Reihe vordefinierter Regeln geregelt wird. Zu den Sportarten gehören Spiele wie Fußball, Basketball, Baseball, Tennis, Hockey, Boxen, Golf und viele andere. Fußball gilt als eine der bekanntesten und beliebtesten Sportarten und laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse interessieren sich im Jahr 2022 rund 21,04 Millionen Menschen in Deutschland besonders für Fußball. Es gibt eine Reihe signifikanter Unterschiede, die eSports von traditionellen Sportarten unterscheiden. Und vielleicht sind es diese Unterschiede, die gewisse Fans anziehen.

Welche Unterschiede gibt es in der Definition?

eSports ist ein Akronym für Electronic Sports und bedeutet professionelles Wettkampfspiel mit Videospielen. Es ist eine Kombination aus traditionellen Sportarten mit modernen Technologien. Einfach gesagt, es ist ein professioneller Videospielwettbewerb.

Sport ist eine Aktivität, die sich auf alle Formen sportlicher Aktivität bezieht, die körperliches Geschick, Anspannung und die Einhaltung bestimmter Regeln erfordern. Sport ist ein gelegentlicher oder organisierter Wettbewerb, um den Besten in einer bestimmten Aktivität zu ermitteln.

Unterschiede im Gameplay

Ein Merkmal des Gameplays im eSport ist die Ortsunabhängigkeit. Das bedeutet, dass der Spieler nicht unbedingt an einem physischen Ort anwesend sein muss, um das Spiel zu spielen. Spieler können aus jedem Winkel der Welt am Spiel teilnehmen. Sie müssen lediglich über eine Internetverbindung verfügen.

Bei Wettkämpfen in traditionellen Sportarten ist es erforderlich, dass bestimmte Personen oder Mannschaften, die miteinander konkurrieren, an einem Ort anwesend sind. Das Fehlen eines Wettkämpfers auf dem Wettkampffeld führt zu dessen Disqualifikation und automatischer Niederlage.

Unterschiede in der Beweglichkeit

Ein Merkmal von eSports ist, dass Spieler das Gameplay auf einem Stuhl hinter einem Monitor sitzend durchführen und ihren Helden mit Knöpfen steuern. eSportler nutzen kleine Bewegungen. eSports erfordern jedoch stundenlanges intensives Training, um es zu meistern.

In traditionellen Sportarten verwenden Sportler mehr körperliche Bewegungen oder große Muskelbewegungen. Beispielsweise müssen Spieler im Fußball viele Kilometer in einem Spiel laufen, von denen lange Strecken im intensiven Modus sind.

Einkommensunterschiede

eSports ist eine neue Form kompetitiver Sportspiele, deren Popularität sich jedoch in vielerlei Hinsicht bemerkbar macht. eSports hat mehrere hundert Millionen Zuschauer und einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar.

Traditionelle Sportarten sind eine ganz andere Liga. Sportarten wie Football, Basketball, Baseball sind die profitabelsten Sportligen der Welt. Das WM-Finale 2022 wurde allein in Frankreich von mehr als 29 Millionen Nutzern verfolgt.

Wer hat diesen Kampf gewonnen?

eSports ist eine relativ neue Form des Wettkampfsports, aber seine Popularität wächst schnell. Dies liegt vor allem daran, dass sich die heutige Jugend zunehmend für Videospiele interessiert und damit auch das Interesse an eSports-Events wächst.

Egal, wie beliebt eSports sind, traditionelle Sportarten werden niemals zurückgelassen. Das liegt daran, dass es im Sportbereich immer wieder Sportler gibt, die dank ihres Könnens jeden Zuschauer verzaubern und ihr Spiel lange in Erinnerung bleibt.Jeder, der das Endspiel der Weltmeisterschaft 2022 verfolgt hat, auch wenn er kein begeisterter Fußballfan ist, wird feststellen, dass das Anschauen des Spiels außergewöhnliche Emotionen hervorrief. Sport ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und sollte es immer bleiben.