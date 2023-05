Rassiges Remis im Gigantenduell zwischen Real Madrid und Manchester City

Mittwoch, 10.05.2023 - 09:59 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zwei Traumtore, kein Sieger: Das Giganten-Duell im Champions League Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City endete mit einem leistungsgerechten 1:1. Zwei Distanzhammer waren die großen Highlights. Damit ist für das Rückspiel am nächsten Mittwoch noch alles offen. Kurios: Beide Treffer im Bernabéu fielen in jeweiligen Phasen, in denen der Gegner klar am Drücker war.

In der vergangenen Saison war Manchester City an Real Madrid im Halbfinale gescheitert, in diesem Jahr bietet sich für die Skyblues die Chance zur Revanche. Und mit dem 1:1 im Hinspiel haben sich die Engländer eine ordentliche Ausgangslage für den zweiten Finaleinzug in der Königsklasse der Vereinshistorie erkämpft. In Madrid machten die Citizens auch mit Spielbeginn deutlich, dass sie sich diese Möglichkeit nicht nehmen lassen wollen.

ManCity macht das Spiel - Vinicius Junior trifft per Vollspannschuss

Denn in den ersten 45 Minuten bekamen die Zuschauer im altehrwürdigen und prallgefüllten Estadio Santiago Bernabéu Einbahnstraßenfußball zu Gesicht. Manchester City drückte und machte das Spiel. Die Königlichen ließen die Gäste aus der Premier League gewähren und beschränkten sich weitestgehend auf die Defensive. Der Taktik-Plan von Trainerfuchs Carlo Ancelotti ging auch vorerst auf.

Denn das Real-Bollwerk, in dem Antonio Rüdiger und David Alaba die Innenverteidigung bildeten, ließ kaum etwas zu, verteidigte perfekt. Selbst Tor-Phantom Erling Haaland war nahezu komplett kaltgestellt. Und den eiskalten und abgezockten Königlichen sollte ein einziger genialer Moment für die Führung reichen. Nach feinem Spielzug über Luka Modric und Eduardo Camavinga packte Vinicius Junior den Hammer aus und erzielte mit einem Vollspannschuss aus vollem Lauf aus 19 Metern das 1:0 (36.).

Auch De Bruyne packt den Hammer aus

Nach dem Pausentee wurde die Partie abwechslungsreicher. Real Madrid agierte nun mutiger, traten offensiv deutlich mehr in Erscheinung und erspielte sich nach rund einer Stunde ein Übergewicht. Wenngleich beide Teams zuvor durchaus Chancen verbuchten. Doch inmitten in einer Drangphase der Spanier, schlug Manchester City zurück.

Und analog zum Führungstreffer der Hausherren war es erneut ein fulminanter Distanzschuss, der in die Maschen einschlug. City-Kapitän Ilkay Gündogan legte die Kugel perfekt auf Kevin De Bruyne (67.) ab, der belgische Superstar fackelte nicht lange und traf sehenswert aus 20 Metern. Sein Fernschuss schlug wie an der Schnur gezogen unten links ein. Real-Keeper Thibaut Courtois war chancenlos.

Toni Kroos freut sich auf „das schwierigste Auswärtsspiel“

In der Schlussphase scheuten beide Mannschaften das letzte Risiko und so endete das Gigantenduell leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden. Mit dem Manchester City angesichts des Heimvorteils in der kommenden Woche besser leben dürften. Das weiß auch Real-Spielgestalter Toni Kroos: „Wir haben heute gezeigt, was wir entgegenzusetzen haben“, ließ der 33-jährige Routinier am „DAZN“-Mikrofon wissen, der aber auch durchaus mit Respekt auf das Rückspiel blickt: „Uns steht wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, was es aktuell im europäischen Fußball gibt. Aber wir freuen uns drauf.“

Am Mittwochabend kommt es im zweiten Champions League-Halbfinale zum brisanten Derby zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand.