Transfergerüchte: Newcastle United nimmt Doekhi von Union Berlin ins Visier

Montag, 25.09.2023 - 16:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt ist nach dem turbulenten Sommer Ruhe eingekehrt. Nicht ungewöhnlich, doch im Hintergrund wird eifrig am Kader der neuen Saison gearbeitet. Bei Newcastle United soll es sogar schon im Januar Veränderungen geben, denn in der Innenverteidigung ist der Klub aus der englischen Premier League sehr dürftig aufgestellt.

Der Kader weist mit Fabian Schär, dem derzeit verletzten Kapitän Jamaal Lascelles und mit Matt Targett lediglich drei nominelle Innenverteidiger auf. Zu wenig, weswegen die Magpies wohl bereits im Winter nachlegen möchten. Der Blick richtet sich laut dem türkischen Journalisten Ekrem Konur in die Bundesliga.

Fehlplanung zwingt Newcastle United zum Umdenken

Genauer gesagt soll es sich dabei um Danilho Doekhi handeln, der aktuell beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht. Aufgrund einer Fehlplanung sehen sich die Engländer zum Handeln gezwungen. Das Team tanzt auf mehreren Hochzeiten und braucht dringend Verstärkung in der Abwehrzentrale. Zu groß wäre die Not, wenn sich ein weiterer Spieler verletzten oder gesperrt werden sollte.

In der Liga steht das Team mit 14 Punkten nach 6 Spielen auf dem 4. Platz, dicht hinter Brighton & Hove Albion. Am gestrigen Sonntag konnte man zudem auswärts Sheffield United mit 8:0 vom Platz fegen. Dabei trugen sich acht verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein – Rekord in der Premier League. In der Champions League startete man indes mit einem torlosen Remis gegen den AC Mailand in den Wettbewerb.

Danilho Doekhi im Winter in die Premier League?

Auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger hat man es angeblich auf Danilho Doekhi abgesehen, der erst vor einem Jahr ablösefrei von Vitesse Arnheim zum 1. FC Union Berlin wechselte. Dort steht der 25-jährige Niederländer auch noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag. Eigentlich ist er im Team von Urs Fischer nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn die 1,90m große Kante hat sich in der Abwehrzentrale festgespielt.

Mittlerweile stand der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler 43 Mal für die Eisernen auf dem Platz und konnte dabei 7 Scorerpunkte sammeln (5 Tore / 2 Vorlagen). Unter Trainer Fischer gilt der kopfballstarke Rechtsfuß als gesetzt.

Marktwert-Explosion: Doekhi schießt von 4 Mio.€ auf 17 Mio.€

Seine Entwicklung bei Union Berlin ist sensationell, was auch seine Marktwertentwicklung zeigt. Bei seinem Wechsel von Arnheim nach Köpenick betrug sein Marktwert rund 4 Millionen Euro. Diesen konnte er mehr als vervierfachen und steht nun bei 17 Millionen Euro. Damit die Newcastle United Transfergerüchte wahr werden, müsste der Klub also tief in die Tasche greifen. Als Schnäppchen wird Doekhi sicherlich nicht zu haben sein.

Schon im April und im Sommer schwirrten verschiedene Transfernews rund um Danilho Doekhi durch die Transfermarkt Gerüchteküche. Unter anderem tauchten SSC Neapel und Inter Mailand Transfergerüchte auf, die sich am Ende nicht bewahrheitet haben. Nun sind es also Transfergerüchte seitens Newcastle United, die auf dem zweiten Blick Sinn machen. Günstig würde ein Transfer nicht werden und gleichzeitig würde Union Berlin ein wahrer Geldsegen erwarten.