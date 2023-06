Transfergerüchte: Newcastle United baggert an Hertha-Sturmtalent Derry Scherhant

Dienstag, 20.06.2023 - 15:14 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Krallt sich das schwerreiche Newcastle United einen Nachwuchsstürmer von Hertha BSC? Zumindest wird in der Premier League Gerüchteküche vermeldet, dass die Magpies sich die Dienste von Derry Scherhant in diesem Sommer sichern wollen. Wird der 20-Jährige den Verlockungen von der Insel verfallen?

Vom Bundesliga-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer - Derry Scherhant winkt ein gewaltiger Karrieresprung. Dabei hat der Youngster gerade einmal zehn Bundesligaspiele auf der Habenseite. Doch das reicht scheinbar, um sich auf den Radar von Newcastle United gespielt zu haben. Denn nach Informationen von Mike McGrath ist Newcastle heiß auf den Youngster von Hertha BSC. Der Journalist des „Daily Telegraph“ brachte die Newcastle United Transfergerüchte via „Twitter“ in Umlauf.

Nächstes „aufstrebendes Talent“ für Newcastle? Herthas Derry Scherhant im Visier

In der Transfernews heißt es, dass Newcastle in Derry Scherhant die gleiche Kategorie „aufstrebendes Talent“ sieht wie Harrison Ashby. Den 21-jährigen Rechtsverteidiger hatte Newcastle im Winter für stolze 3,4 Millionen Euro von West Ham United losgeeist. Scherhant könnte das nächste hoffnungsvolle und vielversprechende Talent sein, welches sich Newcastle schnappt. Die Magpies sehen in dem gebürtigen Berliner einen Perspektivspieler, der keinesfalls sofort Ansprüche auf einen Platz bei der ersten Mannschaft hat. Aber dennoch mit den NUFC-Profis trainieren soll.

Bei Hertha BSC debütierte Derry Scherhant in der jüngst beendeten Saison bei den Profis. Zehnmal kam der 1,85 Meter große Rechtsfuß in der Bundesliga zum Einsatz, wurde dabei aber achtmal eingewechselt. Insgesamt stehen 279 Spielminuten zu Buche, in denen Scherhant beim 4:1-Erfolg der Berliner gegen Borussia Mönchengladbach Mitte Februar auch sein erstes Tor für die Profis markierte.

Trotz Newcastle-Avancen: Hertha BSC hofft auf Scherhant-Verbleib

Das Bewerbungsschreiben von Derry Scherhant umfasst allerdings auch eine respektable Torquote für die Zweitvertretung von Hertha BSC. Schließlich hat er in den letzten beiden Spielzeiten der Regionalliga Nordost 24 Tore und zehn Vorlagen in 46 Partien beigesteuert. Die Alte Dame hofft mit Blick auf die 2. Liga auf einen Verbleib des Top-Talents, dem in der kommenden Saison definitiv auch regelmäßig Spielzeit bei den Profis in Aussicht gestellt werden kann.

Sollten sich die Hertha BSC Transfergerüchte allerdings erhärten und Derry Scherhant einen Wechsel Richtung Premier League und Newcastle United anstreben, würde es für den Hauptstadtklub zumindest ein finanzielles Trostpflaster geben. Der Vertrag des deutschen U20-Nationalspielers im Berliner Olympiastadion läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf 700.000 Euro beziffert.

Hertha BSC winkt Mio.-Einnahme bei Scherhant-Transfer

Für das zahlungskräftige Newcastle wäre allein schon dank der schier unendlichen Scheich-Millionen ihres Besitzers eine Ablösesumme deutlich über Marktwert kein Problem. Um die 5 Millionen Euro wären bei einem Scherhant-Verkauf für den Absteiger locker drin. Allerdings würde Hertha zum wiederholten Male eines der größten Talente aus dem eigenen Nachwuchs verlieren. Ein Szenario, welches zukünftig eigentlich verhindert werden sollte.

Doch bei Derry Scherhant ist auch ein Verbleib in Deutschland und der Bundesliga denkbar. Denn Ende Mai ließ der „kicker“ wissen, dass der Mittelstürmer, der auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann, gleich bei mehreren Bundesligisten das Interesse geweckt hat. Namen wurden jedoch in der Transfernews nicht genannt und bislang ist bei Scherhant noch kein Transfergerücht heiß geworden. Mit Newcastle United könnte sich das durchaus ändern.