4:0! ManCity deklassiert Real Madrid & stürmt eindrucksvoll ins CL-Finale

Donnerstag, 18.05.2023 - 11:15 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Finalticket für Manchester City, Klatsche für Real Madrid! Mit 4:0 (2:0) überrollten die Skyblues den spanischen Titelverteidiger im Halbfinal-Rückspiel und stehen nach dem 1:1 im Hinspiel und zum zweiten Mal nach 2021 im Champions-League-Finale. Es war eine Machtdemonstration par excellence. ManCity dominierte Real über die gesamte Spielzeit, demütigte die Königlichen fast schon.

Manchester City hat Titelverteidiger Real Madrid vom Champions-League-Thron geschubst und sich als absoluter Top-Favorit auf Europas Fußballkrone in Stellung gebracht. Mit 4:0 (2:0) fertigten die Skyblues im Halbfinal-Rückspiel die Königlichen ab und marschierten in eindrucksvoller Manier ins Finale. Gegner im Endspiel am 10. Juni in Istanbul ist Inter Mailand. Gegen die Italiener, die Stadtrivale AC Mailand ausschalteten, bietet sich für die Skyblues nun die ganz große Gelegenheit, erstmals den langersehnten Henkelpott zu gewinnen.

City zeigt Fußball in Perfektion! Bernardo Silva mit Doppelpack

Gegen Real Madrid bot Manchester City Fußball in Perfektion. Die Star-Elf von Pep Guardiola war den spanischen Gästen im heimischen Etihad Stadium in allen Belangen drückend überlegen, spielte die Königlichen regelrecht an die Wand. Das es zur Pause nur 2:0 für die englischen Hausherren stand, war einzig und allein Real-Torwart Thibaut Courtois zu verdanken, der zwei Kopfbälle von Erling Haaland (13./21.) mit Weltklasseparaden zunichtemachte.

In der 23. Minute besorgte dann aber Bernardo Silva die hochverdiente und überfällige Für ManCity. Nach feinem Zuspiel von Kevin De Bruyne vollstreckte der Portugiese eiskalt aus kurzer Distanz. 14 Minuten später machte Silva den Doppelpack perfekt. Einen abgewehrten Schuss von Ilkay Gündogan köpfte der Flügelstürmer mit viel Gefühl in die Maschen.

Kroos‘ Lattenkracher einziges Lebenszeichen von Real Madrid

Dem enormen Dauerdruck der Skyblues hatte Real nichts entgegenzusetzen und viel Mühe, sich überhaupt aus der eigenen Hälfte zu befreien. Nach dem Wechsel konnten sich die Königlichen zwar ein bisschen steigern, doch gefährliche Abschlüsse blieben Mangelware.

Manchester City klar auf Triple-Kurs

Besser machte es Manchester City. Der Tabellenführer der Premier League konnte in der 76. Minute das 3:0 bejubeln, nachdem Real-Verteidiger Eder Militão einen Kopfball des Ex-Dortmunder Manuel Akanji nach De-Bruyne-Freistoß unhaltbar für Courtois abfälschte. Den Schlusspunkt setzte Edeljoker und Argentinien-Weltmeister Julián Álvarez (90.), der nach traumhaftem Pass des ebenfalls eingewechselten Phil Foden freistehend aus zehn Meter trocken und überlegt zum 4:0-Endstand einschob.

Mit dieser 4:0-Packung hat sich Manchester City nicht nur krachend für das Halbfinal-Aus im Vorjahr an Real Madrid revanchiert. Sondern die Citizens dürfen weiter vom Triple träumen. Die Meisterschaft in England ist der Pep-Truppe kaum noch zu nehmen. Zudem stehen die Skyblues nicht nur im Champions League Finale 2023, sondern auch im Endspiel des FA-Cups. Dort kommt es zum Duell mit dem Erz- und Stadtrivalen Manchester United.