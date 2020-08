Transfergerüchte: Lazio Rom kurz vor Einigung mit James Rodriguez?

Mittwoch, 19.08.2020 - 10:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung bei Real Madrid stockt etwas. Neue Nahrung erhalten die Transfer News nachdem Vereinsboss Florentino Perez für diesen Sommer den Fans keine Neuzugänge präsentieren wird. Geschuldet der prekären finanziellen Situation dürfte es in dieser Transferphase wohl kaum spektakuläre Transfers geben.

Das berichtet jedenfalls die spanische „Marca“ vor wenigen Tagen. Auch bei Real Madrid habe man mit den Spielern Vereinbarungen für einen Gehaltsverzicht ausgehandelt. Namhafte Zugänge könnte man den Spielern und den Fans nicht verkaufen, wenn sich Angestellte des Klubs mit einem Gehaltsverzicht einverstanden erklären.

Transferstopp bei Real Madrid – James vor Abgang?

Der Real-Boss hat also zunächst einen Transferstopp ausgerufen. Allerdings müsste Real Madrid den Umbruch einleiten, was schwierig werden könnte, wenn man sich die finanzielle Situation des Vereins anschaut. Um also selbst auf dem Transfermarkt tätig werden zu können, müssen Spieler abgegeben werden.

James Rodríguez ist ein Verkaufskandidat, der bei den Madrilenen wohl keine Zukunft mehr haben wird. Der 29-jährige Kolumbianer stand zwischen 2017 und 2019 als Leihgabe beim FC Bayern München unter Vertrag und kehrte vor einem Jahr in die spanische Hauptstadt zurück.

James Rodríguez ohne Zukunft unter Zidane

Zumeist stand er außen vor, sodass er in La Liga letztlich auf 8 Einsätze kam (1 Treffer / 1 Vorlage). Trainer Zinédine Zidane setzte auf andere Spieler, sodass der Mittelfeldspieler auch in den anderen Wettbewerben nicht wirklich zum Zuge kam. Erschwerend kamen auch einige Verletzungen hinzu, die ich weitere Spielminuten verwehrten.

Das Kapitel Real Madrid scheint sich dem Ende zuzuneigen, sodass es auch kein Wunder ist, dass sich etwaige Real Madrid Transfergerüchte in den Schlagzeilen der Medien breitmachen. So soll beispielsweise Lazio Rom seine Fühler nach dem ehemaligen kolumbianischen Nationalspieler ausgestreckt haben.

Lazio Rom auf Silva sauer – James im Anflug?

Lazio Rom wollte eigentlich David Silva verpflichten, jedoch entschied dieser sich buchstäblich in letzter Sekunde für einen Transfer zu Real Sociedad. Die Verantwortlichen der Biancocelesti schäumen vor Wut, denn mit dem Spanier war man sich bereits über einen Dreijahresvertrag einig gewesen und der obligatorische Medizincheck war auch schon terminlich fixiert worden.

Nun müssen sich die Römer nach einem Ersatz für den abgesprungenen Silva umschauen und sollen diesen laut der „Gazzetta dello Sport“ in James Rodríguez gefunden haben. Real Madrid würde einen Transfer des Kolumbianers zustimmen und in Rom ist man guter Dinge, dass dies auch funktioniert.

James-Transfer: Knackpunkt Gehalt?

Einziger Knackpunkt nach aktuellem Stand soll das Gehalt des Mittelfeldspielers darstellen, denn in Madrid soll James Rodríguez rund 6 Millionen Euro verdienen. Die Adler können jedoch nur 4 Millionen Euro Jahresgehalt anbieten. Die Frage ist, lässt sich der Kolumbianer darauf ein?

Denkbar wäre es, denn in Madrid wird er kaum noch zu Einsätzen kommen. Anders als in der Serie A, wenn er bei Lazio Rom unter Vertrag stünde. Die Zeichen stehen definitiv auf Trennung, aber wird sein neuer Arbeitgeber in der „Ewigen Stadt“ zu finden sein?