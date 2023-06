Judd Trump und Krypto Vave unterzeichneten einen Sponsorendeal

Donnerstag, 29.06.2023 - 14:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 33-jährige Judd Trump ist im Snooker-Zirkus kein Unbekannter, denn er gewann bereits die Weltmeisterschaft 2019 und wurde 2011 britischer Meister. Von 2019 bis 2021 wurde er sogar dreimal zum Spieler des Jahres der World Snooker Tour gekürt. Ein gutes Aushängeschild, wie die Vave-Verantwortlichen finden.

Der Snooker-Star hat unlängst einen Sponsoren-Vertrag mit dem auf Curacao lizenzierten Krypto-Gaming-Anbieter Vave unterzeichnet. Das Weltklassetalent soll Vave bei seinen Marketing-Bemühungen unterstützen und den Gaming-Anbieter noch bekannter machen.

Judd Trump geht Partnerschaft mit Krypto Vave ein

Trump gehört zu insgesamt elf Spielern, die künftig mit Vave zusammenarbeiten. Ein Vave-Repräsentant kommentiert die neue Kooperation mit freudigen Worten: „Wir freuen uns sehr, ein Weltklassetalent wie Judd Trump bei uns an Bord zu haben. Wir sind alle große Snooker-Fans und haben uns sehr über seinen jüngsten Masters-Sieg gefreut!“

Trump selbst findet für den Sponsorendeal lobende Worte: „Ich freue mich sehr, Vave zu repräsentieren, es ist eine der am schnellsten wachsenden Krypto-Marken". Ferner stellte er fest: „Sie haben ein tolles Produkt und ein super professionelles Team dahinter, was für mich als Profisportler sehr wichtig ist." Zwar bringt die neue Zusammenarbeit Kritiker hervor. Viele Experten sind vor allem besorgt, da der Anbieter nur mit einer Lizenz auf Curacao ausgestattet ist. Für Großbritannien und andere Regionen hat er keine Lizenz für Glücksspielprodukte.

Nähere Informationen zu Krypto Vave

Das Konzept hinter Vave ist ganz einfach: Ein Casino mit Kryptowährung ermöglicht schnelle Transaktionen und geringere Gebühren im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungsmethoden. Neben Bitcoin werden noch Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin und Ripple unterstützt. Beliebt ist das Vave-Angebot vor allem durch die große Spielauswahl. Mehr als 6.000 Slots und Co. warten auf die Online-Besucher. Dazu kommen innovative, eigene Spiele wie Vave Coin. Das VIP-Programm ist legendär. Während viele andere Online Casinos nur ein VIP-Angebot unterbreiten, gibt es hier gleich zwei: eins für den Sportwetten-Bereich und eins für das Online Casino.

Im Casino dürfen sich Spieler auf ein 18-stufiges Programm freuen. Immer, wenn sie eine neue Stufe erreichen, gibt es eine dicke Belohnung. Für das Level 1 stehen etwa zehn Freispiele und ein Bonus mit 5 UST (oder das Äquivalent in Kryptowährung) zur Verfügung. Bei den übrigen Bonusangeboten wird bei Vave nicht gespart. Spieler erhalten etwa für die erste Einzahlung 100 Prozent als Gutschrift, bis 1 BTC und zusätzlich 100 Freispiele für einen ausgesuchten Automaten. Sogar die zweite Zahlung wird belohnt. Hier gibt es 50 Prozent Bonus und bis zu 0,5 BTC dazu. Versüßt wird die Aktion mit 50 zusätzlichen Freispielen für einen ausgesuchten Automaten. Zwischendurch dürfen sich Spieler über lukrative Boni freuen.

Biografie von Judd Trump

Trump und andere Snooker-Prominente stehen ab sofort bei Vave als schillernde Werbepersönlichkeiten unter Vertrag. „The Ace in the Pack“ oder „The Juddernaut“, wie Trump mit Spitznamen heißt, hat mit jungen Jahren schon viel erreicht. Geboren 1989 in Bristol (England), hat er die Leidenschaft für das Snookerspiel bereits früh entdeckt. Als einer der talentiertesten Spieler, ist er mit 23 Titeln der Ranglistenturniersiege besonders erfolgreich. 2019 hat er erstmals Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen und im selben Jahr dreimal hintereinander bis 2021 sogar zum besten Spieler gekrönt.

Seine Profikarriere begann 2005 und mittlerweile hat er mehr als 6 Millionen Pfund an Preisgeldern gewonnen. Durch seinen Vertrag mit Vave dürften noch einmal einige Pfund hinzukommen. Seinen höchsten Weltranglisten-Platz erreichte er 2012 im November und Dezember mit Position eins. Das gelang ihm abermals von Februar bis März 2013, von August 2019 bis August 2021 und vom Oktober bis November 2021. Außerdem ist er bei Minor-Turnieren äußerst erfolgreich. So gewann er 2010 Paul Hunter Classic, 2011 die Players Tour Championship, im selben Jahr die Antwerpen Open und 2012 die Bulgarien Open. Bekannt ist der Brite vor allem aufgrund seiner offensiven Spielweise. Zwar bringt er sich dadurch manchmal selbst um den Vorteil, aber Risikofreude und Mut gehören zu seinem Repertoire und so lochte damit schon viele für andere Spieler unmögliche Bälle ein. Besonderes Highlight war seine Kombination im WM-Auftaktspiel 2011 stand er gegen Neil Robertson (damaliger Titelverteidiger) am Tisch. Trump brillierte mit einer Kombination aus vier roten Kugeln und katapultierte Robertson damit aus dem Turnier.