Nach furiosem Start & Blitz-Doppelpack: Inter bezwingt Milan im Derby 2:0

Donnerstag, 11.05.2023 - 08:39 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Inter Mailand steht mit einem Bein im Finale der Champions League! Die Nerazzurri besiegte dank eines Blitz-Doppelpacks zweier Ex-Bundesligaspieler binnen 174 Sekunden den Stadtrivalen AC Mailand im Derby mit 2:0. Ein hochverdienter Sieg für die Inzaghi-Elf, der sogar noch höher hätte ausfallen können.

Inter Mailand hat erstmals seit 13 Jahren wieder eine Final-Finalteilnahme in der Königsklasse vor Augen. Im 236. Mailänder Derby setzte sich Inter, dass 2010 letztmals gegen den FC Bayern im Endspiel und zum dritten Mal den Henkelpott gewann, mit 2:0 gegen den AC Mailand durch. Damit hat sich die Nerazzurri eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (16. Mai) verschafft. Drei Ex-Bundesliga-Stars und einer fulminanten Auftaktphase sei Dank.

Furioser Inter-Auftakt! Dzeko & Mkhitaryan schocken Milan früh

Bereits in der 8. Minute verpasste Edin Dzeko, der den Vorzug für Sturmtank Romelu Lukaku erhielt, dem AC Mailand den frühen Schock. Nach einer Ecke des Ex-Leverkuseners Hakan Calhanoglu wuchte der frühere Wolfsburg-Stürmer das Leder aus kurzer Distanz per Volleyabnahme in die Maschen. 174 Sekunden später klingelte es erneut im Milan-Gehäuse.

Nach schöner Vorarbeit von Federico Dimarco auf der linken Seite vollendete der Ex-Dortmunder Henrik Mkhitaryan aus zentraler Position sehenswert zum 2:0. Die „Oldies“ - Mkhitaryan ist 34, Dzeko bereits 37 Jahre alt - sollten es für die Nerazzurri richten. Und der AC Mailand? Die Gastgeber wurden zu Beginn regelrecht überrollt und waren völlig von der Rolle.

AC Mailand völlig von der Rolle - Inter verpasst höhere Führung

Für den AC Mailand, der sich bis zum Pausenpfiff ideenlos und völlig harmlos präsentierte und keinen Torabschluss verbuchte. hätte die Ausgangslage aber noch wesentlich düsterer ausfallen können. Schließlich scheiterte Calhanoglu (16.) noch am Pfosten, Mkhitaryan freistehend an Milan-Keeper Mike Maignan und auch Stürmer und Argentinien-Weltmeister Lautaro Martínez (34.) hat eine gute Gelegenheit.

Milan verbessert aus der Pause - Tonali trifft Pfosten

In der Kabine schien Milan-Trainer Stefano Pioli dann die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn AC konnte mit Wiederbeginn das Geschehen im San Siro ausgeglichener gestalten. Bis zur Stundenmarke hatten die Rossoneri ihre stärkste Phase, brachten in der Offensive allerdings nicht mehr als einen Pfostenschuss durch Sandro Tonali (63.) zustande.

Inter Mailand, die in der Serie A Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung Vierter vor Verfolger Milan sind, stellte sich dann aber besser auf den offensiver ausgerichteten Meister ein und übernahm in der letzten halben Stunde das Zepter. Milan steckte zwar nicht auf, doch dem Anschlusstreffer sollte die Pioli-Elf nicht nahekommen. So blieb es im Hinspiel des Champions League-Halbfinals beim 2:0-Erfolg von Inter. Am Dienstag trennten sich Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City im zweiten Semifinale mit 1:1.