Transfergerüchte: FC Liverpool nimmt Lewis und Estupiñán ins Visier

Mittwoch, 05.08.2020 - 17:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante englische Transfergerüchte bestimmen auch heute die Geschehnisse in der Transfer Gerüchteküche. Dieses Mal ist unter anderem der FC Liverpool in die Schlagzeilen der internationalen Presse geraten. Der von Jürgen Klopp trainierte Klub will seinen Kader für die kommende Saison aufrüsten und hat wohl auch schon zwei weitere Namen auf dem Zettel.

Demnach gab Klopp im Interview mit dem Fernsehsender „Vito TVO“ zu, dass man an Pervis Estupiñán Interesse habe. Genauer: „Ich habe Videos von ihm gesehen und sie haben mir sehr gut gefallen. Wir sind sehr interessiert, wissen aber, dass Andrew Robertson hier Vorrang hat.“

Klopp ist von Estupiñán angetan

Der 22-jährige Ecuadorianer spielt aktuell bei CA Osasuna in der spanischen La Liga und durfte in 36 der 38 Partien seines Klubs mitwirken. Und auch in der Copa del Rey kam der Linksverteidiger zu drei Einsätzen. Seinen Marktwert konnte der Linksfuß indes von 2 Millionen Euro auf satte 15 Millionen Euro steigern.

Pervis Estupiñán kam im Sommer 2019 auf Leihbasis der U23 vom FC Watford nach Osasuna und entwickelte sich sofort zum Stammspieler und Leistungsträger. Die Leihgabe konnte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, sodass nun er auch Thema in den FC Liverpool Transfergerüchten eine Rolle spielt.

Tottenham Hotspur ebenfalls mit im Rennen

Der englische Meister ist jedoch nicht der einzige Klub, der seine Fühler nach dem Nationalspieler Ecuadors ausgestreckt hat. So soll auch Tottenham Hotspur am schnellen Linksverteidiger interessiert sein. José Mourinho würde Estupiñán nur zu gern in der kommenden Saison in seinem Kader sehen.

Tottenham Hotspur soll bereit sein, rund 20 Millionen Euro für Estupiñán auszugeben. Laut Aussage Mourinhos soll es in drei bis vier Wochen eine Entscheidung zur Zukunft des 22 Jahre alten Verteidigers fallen. Beim FC Liverpool soll dennoch Andrew Robertson oberste Priorität haben. Der 26-jährige ist auf der Linksverteidigerposition gesetzt und hat noch einen Vertrag bis 2024.

Backup für Andrew Robertson gesucht

Neben Pervis Estupiñán wird noch ein weitere Linksverteidiger an der Anfield Road gehandelt. Diverse Transfergerüchte bringen den Jamal Lewis ebenfalls mit den Reds in Verbindung. Vor allem „Sky Sports UK“ berichtet über das vermeintliche FC Liverpool Transfergerücht.

Der Klub benötigt dringend einen Backup für Andrew Robertson, der zudem der einzige gelernte Linksverteidiger in den Reihen der Liverpooler ist. Jamals Lewis könnte ebenso wie Estupiñán als solcher fungieren. Noch spielt der 22-jährige für Norwich City, wo er auch seine Jugend verbrachte.

Jamal Lewis ebenfalls Kandidat bei den Reds

Jamal Lewis hat allerdings den Wunsch, als Stammspieler in die nächste Saison zu gehen. Das könnte bei den Verhandlungen mit Klopps FC Liverpool zum Knackpunkt werden, denn Robertson gilt als gesetzt. Aktuell steht der Linksverteidiger, der auch im linken Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, bis zum Sommer 2023 bei Norwich City unter Vertrag.

Norwich City selbst möchte seinen Youngster nicht unter 20 Millionen Pfund (ca. 22 Millionen Euro) ziehen lassen. Der FC Liverpool stellt sich angeblich rund die Hälfte als Ablöse vor. Noch sind beide Klubs aus der Premier League in ihren Vorstellungen zu weit auseinander. Fakt ist jedoch, dass Jürgen Klopp dringend einen weiteren Linksverteidiger benötigt und in diesem Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden wird.