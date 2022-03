Bayer Leverkusen Transfergerüchte: FC Barcelona nimmt Florian Wirtz ins Visier

Mittwoch, 02.03.2022 - 11:27 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Dass Florian Wirtz Bayer Leverkusen früher oder später verlassen wird, gilt als sicher. Doch wo landet das Offensivjuwel? Neu La Liga Transfergerüchte aus Spanien bringen Wirtz mit dem FC Barcelona in Verbindung. Demnach haben die Katalanen ein Auge auf den DFB-Youngster geworfen.

Auf dem Transfermarkt ist Florian Wirtz zu den heißesten Aktien zu zählen. Der 18-Jährige gehört schließlich weltweit zu den besten und umworbensten Talenten. Auch beim FC Barcelona soll der offensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen auf dem Wunschzettel stehen. Diese Bayer Leverkusen Transfergerüchte bringt die „Sport“ in Umlauf, die sich dabei auf die Informationen des Transfer-Insiders Fabrizio Romano beruft.

Wechselt Bayer-Star Florian Wirtz 2023 zum FC Barcelona?

Viel mehr geht aus dem Transfergerücht allerdings nicht hervor. So fehlen auch Angaben über einen zeitlichen Zeitpunkt eines etwaigen Transferverstoß‘ des finanziell stark angeschlagenen La Liga-Giganten. Einen FC Barcelona Transfer in diesem Sommer darf aber ausgeschlossen werden. Sowohl für Leverkusen als auch Wirtz ist ein Wechsel frühestens 2023 denkbar.

Bei Bayer Leverkusen, wo das Ausnahmetalent vorerst weiter in Ruhe reifen will, besitzt Florian Wirtz ohnehin noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Bei den Rheinländern hat sich der 1,76 Meter große Rechtsfuß längst zu einer tragenden Säule der Offensive entwickelt. Witz ist unumstrittener Stammspieler und absoluter Leistungsträger.

Wirtz wohl nicht unter 100 Mio. Ablöse zu haben

In der laufenden Saison bestritt Wirtz 20 Partien in der Bundesliga, in denen er stolze 17 direkte Torbeteiligungen (7 Tore, 10 Vorlagen) sammelte. Insgesamt hat Wirtz trotz seines jungen Alters bereits 75 Pflichtspiele für die Werkself auf dem Buckel und brachte es dabei auf 19 Treffer und 21 Assists.

Allein anhand dieser Statistiken ist nicht verwunderlich, dass der FC Barcelona Interesse an Wirtz bekundet. Doch um den torgefährlichen Mittelfeldstar aus der BayArena wegzuködern, müsste die Blaugrana tief in die Tasche greifen. Bayer 04 darf mit einer Ablöse in dreistelliger Millionenhöhe rechnen, zumal Florian Wirtz schon jetzt einen Marktwert von 70 Millionen hat. Tendenz weiter steigend.

Florian Wirtz flirtet mit Barça! FC Bayern weiter Favorit im Transferpoker

Wenn sich der FC Barcelona finanziell sanieren kann und tatsächlich beim vierfachen deutschen Nationalspieler anklopfen sollte, sind Barça im Transferpoker aber durchaus gute Chancen auszurechnen. Zumal Wirtz selbst im vergangenen Jahr via „Sport Bild“ erklärte, dass ihn der FC Barcelona reizen würde. „Als ich ein Kind war, wollte ich immer bei Barça spielen. Daran hat sich nichts geändert, aber bis dahin habe ich noch etwas Zeit.“

Frühestens im Sommer 2023 könnte es soweit sein. Doch natürlich buhlen auch diverse andere Spitzenklubs um Florian Wirtz. FC Bayern Transfergerüchte halten sich in dieser Personalie hartnäckig und die Münchner werden weiterhin als Favorit im Wirtz-Poker gehandelt. Aber auch Real Madrid sowie reihenweise Schwergewichte aus der englischen Premier League haben längst ein Auge auf eines der größten Versprechen im Fußball geworfen.