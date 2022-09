eSports: Zocken als Sport - Das Glück auf Konsolen

Montag, 26.09.2022 - 12:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Gehören Sie zu den Menschen, die gerne ab und zu ins Casino gehen, alle klassischen Spiele ausprobieren und Ihr Glück und Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen? Wenn ja, wussten Sie dann, dass Sie den gleichen Nervenkitzel auch auf Konsolen genießen können? Ihre PlayStation kann Ihnen die Tür zu einigen der besten Casino-Action-Spiele öffnen! Es gibt Casinospiele, die eher in die Kategorie „neue Casinos Online“ gehören, wie zum Bespiel bei CasinoBernie.

Für Liebhaber von MMOs und anderen Spielen lohnt sich auf jeden Fall eine Konsole. Wenn es um Online-Casinospiele geht, konsumiert die Mehrheit der Spieler solche Inhalte über ihre mobilen Geräte. Viele von ihnen sind sich nicht einmal der Tatsache bewusst, dass einige der besten Casinospiele auch ganz einfach auf ihrer Spielkonsole gespielt werden können. Hier sind die besten Casino Spiele, die es gibt.

Das Four Kings Casino und die Spielautomaten

Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten der Besten sind, wird The Four Kings Casino and Slots von vielen als das beste Spiel im Stil eines Spielautomaten für die PlayStation angepriesen. Dieses Spiel wurde speziell für die PlayStation 4 entwickelt und steht im PSN-Store als kostenloser Download zur Verfügung. Das Spiel ist ein reines Casino- und Spielautomaten-Spiel - es gibt keine anderen Schwerpunkte oder Optionen. Mit anderen Worten, es ist ein Spiel für echte Spielautomatenfans. Wenn Sie das Spiel betreten, können Sie aus sechs verschiedenen Casino-Spielen wählen, darunter Klassiker wie Roulette, Poker, Bingo und Spielautomaten.

Außerhalb der eigentlichen Spiele ist die Spielumgebung wirklich beeindruckend und soll wie ein virtuelles Casino aussehen. Sie erstellen einen Avatar, mit dem Sie sich im Casino bewegen und die Spiele spielen können, die Sie interessieren. Sie haben auch die Möglichkeit, zu tanzen und mit anderen Menschen im Casino zu interagieren. Das Beste an diesem Spiel ist natürlich, dass Sie die ganze Casino-Atmosphäre genießen und alle Spiele spielen können, ohne Geld auszugeben. Das bedeutet, dass Sie auch kein Risiko eingehen, Geld zu verlieren.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V ist ein bekannter und sehr beliebter Titel mit zahlreichen Fans auf der ganzen Welt. Aber nur wenige wissen, dass dieses Spiel eine der besten Spiel-im-Spiel-Optionen bietet, und zwar im Zusammenhang mit einem Casino.

In diesem Titel können alle Spieler ganz einfach das Diamond Casino and Resort finden und betreten, wo sie Spiele wie Blackjack, Roulette und Spielautomaten spielen und sogar einen In-Game-Bonus von bis zu 200 % erhalten können.

Prominence Poker

Wie der Titel schon andeutet, haben Spieler, die sich für Prominence Poker entscheiden, die Möglichkeit, andere Spieler aus der ganzen Welt zu treffen und sich mit ihnen zu einer Partie Poker zu treffen. Das Beste daran ist, dass sich der Titel nicht nur um das Pokerspiel dreht.

Stattdessen erwarten Sie eine packende Geschichte, verschiedene Multiplayer-Events und Turniere. Mit atemberaubenden Grafik- und Soundeffekten ist Prominence Poker mehr als einen Blick wert.

Red Dead Redemption

Ein weiterer Titel auf dieser Liste, der Sie vielleicht überraschen wird, ist Red Dead Redemption. Im Gegensatz zu GTA V, das traditionellere Casinospiele bietet, gibt es in Red Dead Redemption neben dem guten alten Texas Hold'em auch Five Finger Fillet, Arm Wrestling, Liar's Dice und Horse-Shoes.

Wenn Sie also Lust haben, einige der beliebtesten Casinospiele neu zu erleben, sollten Sie diese Spiele so schnell wie möglich ausprobieren. Das heißt, wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, dies zu tun.

Anstieg der Möglichkeiten auf den Konsolen

Wenn Sie das nächste Mal Lust auf ein paar Casinospiele haben, vergessen Sie Ihre Desktop- oder Mobilgeräte und greifen Sie stattdessen zu Ihrer Konsole. Auch wenn die Auswahl im Moment noch nicht sehr groß zu sein scheint, ist es doch interessant zu wissen, dass die Spieleentwickler den Anstieg der Online-Casinos und das Interesse an ihnen bemerkt haben.

Die Entwickler überlegen nun, wie sie diesen Trend auf Spielkonsolen wie der PlayStation zu ihrem Vorteil nutzen können. Seien Sie also nicht überrascht, wenn in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr Casinospiele auf den Markt kommen.