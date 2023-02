BVB bezwingt FC Chelsea - Adeyemi trifft nach Traumsolo! Benfica auf Kurs

Donnerstag, 16.02.2023 - 12:35 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Dortmund hat seine Siegesserie ausgebaut: Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League setzte sich der BVB vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen den FC Chelsea durch. Den Siegtreffer markierte Karim Adeyemi nach einem sensationellen Turbo-Solo über den halben Platz. Benfica Lissabon kann hingegen schon für das Viertelfinale planen. Beim FC Brügge siegten die Portugiesen souverän mit 2:0.

Borussia Dortmund hat auch das siebte Pflichtspiel des neuen Jahres gewonnen - und was für ein wichtiger Sieg. Mit dem 1:0 (0:0) gegen den FC Chelsea haben die Schwarz-Gelben einen großen Schritt Richtung Champions League Viertelfinale gemacht. Zum Matchwinner schwang sich Karim Adeyemi auf.

Karim Adeyemi mit Traumtor nach 60-Meter-Solo gegen Chelsea

Dem Flügelflitzer glückte in der 63. Minute nach einem Traum-Solo der einzige Treffer der Partie. Nach einer Chelsea-Ecke startete der 21-Jährige am eigenen Sechzehner, wurde von Raphaël Guerreiro auf die Reise geschickt und zündete 60 Meter vor dem gegnerischen Kasten mit dem Ball am Fuß den Turbo. Erst ließ Adeyemi Weltmeister Enzo Fernández stehen, umkurvte dann Chelsea-Keeper Kepa und schob die Kugel dann über die Linie.

Die Formkurve von Adeyemi zeigt steil bergauf. Es war bereits der dritte des Sommer-Neuzugangs, der sich in der Hinrunde noch kritische Töne gefallen lassen musste, seit dem Re-Start der Bundesliga. „Ich bin einfach nur froh über dieses Tor. Neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen“, erklärte der Nationalspieler nach der Partie bei „DAZN“.

Dusel für BVB: FC Chelsea nutzt Großchancen nicht

Insgesamt ein durchaus verdienter Sieg für Borussia Dortmund, die aber auch etwas Dusel hatten. In einer munteren ersten Hälfte verzeichneten die Gastgeber spielerische Vorteile, doch der FC Chelsea hatte die besseren Chancen. Allen voran Winter-Neuzugang Joâo Felix ließ binnen kurzer Zeit zwei hundertprozentige Möglichkeiten liegen (31./38.).

Auch nach dem Wechsel waren die zurzeit schwächelnden Gäste aus der Premier League, die nur Tabellenzehnter sind, zunächst dominanter. Doch inmitten der Drangphase der Blues, bei denen Fußballlegionär Kai Havertz als Mittelstürmer wenig Akzente setzte, markierte Adeyemi sein famoses Solo-Tor. In der Schlussphase verhinderte Emre Can (78.) mit einer fantastischen Rettungsaktion auf der Linie gegen Kalidou Koulibaly den zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich der Engländer und rettete Dortmund eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel an der Stamford Bridge am 7. März.

Nach 2:0-Erfolg in Brügge: Benfica Lissabon klar auf Viertelfinal-Kurs

Das Viertelfinalticket fast schon sicher hat Benfica Lissabon. Die Mannschaft von Roger Schmidt gewann sein Gastspiel beim FC Brügge mit 2:0 (0:0). In einer über weite Strecken zerfahrenen Begegnung ließen die Portugiesen hinten wenig zu und nutzten vorne effizient die Chancen. Die belgischen Hausherren erwischten zwar den besseren Start, doch im Laufe der Zeit übernahm Benfica mehr und mehr das Kommando. Gefährlich wurde es bei einem Kopfball von António Silva (27.) und Lattentreffer von Rafa Silva (30.).

Im zweiten Durchgang brachte dann Joâo Mário Benfica Lissabon per Elfmeter in Front (51.). Dem zahnlosen Club Brügge sollte daraufhin wenig einfallen. Nach einem Abwehrfehler von Bjorn Meijer besorgte der eingewechselte David Neres den beruhigenden 2:0-Endstand für die Schmidt-Auswahl.