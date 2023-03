0:2 bei Chelsea - Havertz besiegelt BVB-Aus! Benfica stürmt ins Viertelfinale

Mittwoch, 08.03.2023 - 10:06 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Endstation im Achtelfinale: Borussia Dortmund hat sich aus der Champions League verabschiedet. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel verloren die Schwarz-Gelben mit 0:2 beim FC Chelsea. Ein verdientes, aber auch bitteres Aus, dass DFB-Star Kai Havertz besiegelte. Sporting Lissabon ist hingegen mit einem Kantersieg gegen den FC Brügge ins Viertelfinale gestürmt.

Borussia Dortmund erwischte am Dienstagabend einen denkbar schlechten Start an der Stamford Bridge. Der formstarke Julian Brandt musste bereits nach drei Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das schwächte den BVB im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea zusätzlich, die in London außerdem noch auf Stammkeeper Gregor Kobel, Karim Adeyemi und den gesperrten Julian Ryerson verzichten mussten.

FC Chelsea lange drückend überlegen - Sterling trifft zur Führung

Die englischen Hausherren begannen mit viel Wucht und waren Dortmund lange drückend überlegen. Der BVB hatte Glück, dass die Blues reihenweise Großchancen in Person des stark aufspielenden Kai Havertz oder Jõao Félix ungenutzt ließen und wie schon im Hinspiel im Signal-Iduna-Park die Kaltschnäuzigkeit vermissen ließen.

Der BVB kam durch einen Freistoß von Marco Reus (37.), den Chelsea-Torwart Kepa gerade noch aus dem Eck fischte, zu seiner besten Gelegenheit. Doch nachdem auf der anderen Seite Havertz erst noch am Pfosten scheiterte (38.), besorgte Raheem Sterling (44.) kurz vor dem Pausentee mit einem unhaltbaren Schuss aus zehn Metern die hochverdiente Führung für Chelsea.

Elfer-Pech für BVB: Havertz verwandelt im zweiten Anlauf

Der Auftakt der zweiten Hälfte sollte für die Gäste aus der Bundesliga richtig bitter verlaufen. Nach einem Handspiel von Marius Wolf entschied der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie nach VAR-Studium auf Elfmeter. Havertz übernahm die Verantwortung, setzte das Leder aber an den Pfosten. Doch da Salih Özcan zu früh in den eigenen Strafraum lief, ließ Makkelie den Elfmeter wiederholen. Eine korrekte, aber dennoch streitbare Entscheidung. Im zweiten Anlauf stellte DFB-Star Havertz (53.) auf 2:0 für den FC Chelsea.

Anschließend übernahm Borussia Dortmund das Zepter und hatte durch Jude Bellingham (58.) eine hochkarätige Gelegenheit. Doch mehr brachte das lahmende Offensivspiel der Terzic-Elf gegen tief verteidigende Londoner nicht zustande. So endete die Siegesserie von zehn gewonnenen Pflichtspielen der Schwarz-Gelben, die sich nach dem CL-Aus nun auf das Titelrennen in der Bundesliga und DFB-Pokal fokussieren können.

Roger Schmidt steht mit Benfica nach Kantersieg im Viertelfinale

Der FC Chelsea wird derweil von Benfica Lissabon ins Champions League Viertelfinale begleitet. Der portugiesische Rekordmeister machte vor heimischer Kulisse mit dem FC Brügge kurzen Prozess. Mit 5:1 wurden die Belgier vom Platz gefegt. Schon das Hinspiel hatte Benfica souverän mit 2:0 gewonnen.

Für die spielfreudige Auswahl von Trainer Roger Schmidt, der erstmals die Runde der letzten Acht in der Königsklasse erreichte, markierten Rafa Silva (38.), Gonçalo Ramos (45.+2/57.), João Mário (71./FE) und David Neres (78.) die Treffer. Björn Meijer betrieb kurz vor dem Abpfiff noch etwas Ergebniskosmetik für den FC Brügge, der mit den fünf Gegentoren allerdings gut bedient war.