Klarer BVB-Sieg beim FC Sevilla - ManCity, Real Madrid & FC Chelsea souverän

Donnerstag, 06.10.2022 - 09:13 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Dortmund hat mit einem deutlichen 4:1-Erfolg beim kriselnden FC Sevilla einen großen Schritt Richtung Champions League Achtelfinale gemacht. Auch Manchester City gab sich gegen den FC Kopenhagen keine Blöße, während der FC Chelsea einen wichtigen Dreier gegen Milan verbuchte. Real Madrid quälte sich gegen Donezk zum Sieg.

Der BVB hat seine Pflicht am 3. Spieltag der Königsklasse mehr als erfüllt. Mit 4:1 siegten die Schwarz-Gelben beim FC Sevilla und zeigten sich nach der jüngsten Pleite in der Bundesliga (2:3 beim 1. FC Köln) stark verbessert. Herausragender Akteur war Youngster Jude Bellingham.

BVB: Bellingham-Gala bei Kantersieg in Sevilla

Der 19-jährige BVB-Kapitän leitete die frühe Führung durch Raphaël Guerreiro (6.) mit einem feinen Pass ein, ehe der Engländer in der 41. Minute selbst zum Vollstrecker wurde. Nach Vorarbeit von Salih Özcan netzte Jude Bellingham zum 2:0 ein. Doch damit war der Torhunger von Borussia Dortmund vor dem Pausentee noch nicht gestillt.

Sturmjuwel Youssoufa Moukoko, der den Vorzug vor Anthony Modeste bekam, scheiterte mit einem strammen Schuss an Sevilla-Keeper Bono, doch den Abpraller beförderte Karim Adeyemi über die Linie. Trotz der komfortablen 3:0-Halbzeitführung geriet die Terzic-Elf nach dem Wechsel allerdings kurz ins Schlingern.

Julian Brandt macht alles klar - BVB für Bayern gerüstet

Nach einer Ecke verkürzte Youssef EN-Nesyri (51.) für die Andalusier, die in der heimischen La Liga als 17. tief im Tabellenkeller stecken. Der BVB wackelte in der Folge und Sevilla ließ einige Chancen liegen.

In der 75. Minute machte dann der eingewechselte Julian Brandt alles klar. Borussia Dortmund kann nach dem 4:1-Triumph beim FC Sevilla mit breiter Brust in den Bundesliga-Kracher am Samstag gegen den FC Bayern gehen, die sich ihrerseits in der Königsklasse in Torlaune präsentierten (5:0 gegen Viktoria Pilsen).

Erling Haaland mit Doppelpack bei ManCity-Schützenfest

Der BVB hat mit dem zweiten Sieg Platz zwei in der Gruppe G zementiert. Das verlustpunktfreie Manchester City grüßt souverän vom Platz an der Sonne. Die Skyblues fertigten den FC Kopenhagen leicht und locker mit 5:0 ab. Erling Haaland hatte mit einem Doppelpack (7./32.) - bereits sein fünfter in dieser Saison - großen Anteil am Pflichtsieg der Guardiola-Elf.

Die weiteren Treffer gegen überforderte Dänen erzielten Davit Khocholava per Eigentor (39.) sowie Riyad Mahrez (55.) und Julián Álvarez (76.). ManCity hat nun 9 Punkte und 11:1 Tore auf der Habenseite, der BVB hält bei 6 Zählern. Am Tabellenende liegen Sevilla und Kopenhagen (beide 1).

Real Madrid klar auf Kurs – Erster Sieg für FC Chelsea

Auch Real Madrid steht nach dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel schon mit anderthalb Beinen im CL-Achtelfinale. Allerdings hatte die Königlichen beim knappen 2:1-Heimsieg gegen Schachtar Donezk mehr Mühe als gedacht. Die brasilianischen Offensiv-Youngsters Rodrygo (13.) und Vinicius Jr. (28.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Doch die Gäste aus der Ukrainer konnten noch vor der Pause durch Oleksandr Zubkov (39.) verkürzen. Real brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Der FC Chelsea konnte dagegen seinen ersten Sieg in dieser CL-Saison bejubeln. Die Blues behielten im Kräftemessen mit dem AC Mailand ganz souverän mit 3:0 die Oberhand. Wesley Fofana (24.), Pierre-Emerick Aubameyang (56.) und Reece James (61.) schossen den verdienten Sieg für die Elf Graham Potter heraus, der nach der Trainerentlassung von Thomas Tuchel den Sieg im dritten Spiel feierte. In der engen Gruppe E schob sich Chelsea (4) auf den 2. Platz hinter RB Salzburg (5), die Schlusslicht Dinamo Zagreb 1:0 bezwangen. Milan (4) ist Dritter.