4:0 in Mainz! FC Bayern stürmt ins Viertelfinale - starkes Cancelo-Debüt!

Donnerstag, 02.02.2023 - 07:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Krisenbewältigung im DFB-Pokal: Der FC Bayern gewann sein Achtelfinale beim 1. FSV Mainz 05 leicht und locker mit 4:0 und hat somit im vierten Pflichtspiel des Jahres den ersten Sieg eingefahren. Dabei überzeugte auch der spektakuläre Neuzugang João Cancelo, der den Führungstreffer mustergültig vorbereitete. RB Leipzig gab sich ebenfalls keine Blöße.

Nach drei 1:1-Unentschieden zum Re-Start der Bundesliga hat Bayern München seine Ergebniskrise überwunden. Am Mittwochabend fuhr der Rekordmeister einen souveränen 4:0-Erfolg im DFB-Pokal Achtelfinale beim Ligarivalen 1. FSV Mainz 05 ein und steht damit erstmals seit drei Jahren wieder in die Runde der letzten Acht.

FC Bayern: Starker Einstand - Cancelo bereitet Führungstreffer vor

Allen voran in der ersten Hälfte boten die Nagelsmann-Schützlinge eine furiose Leistung inklusive Chancen-Feuerwerk und drei Toren. Nachdem erst Kingsley Coman (9.) und Jamal Musiala in der Anfangsphase gute Einschussmöglichkeiten vergaben, besorgte Eric Maxim Choupo-Moting in der 17. Minute die fällige Führung für die Gäste. Eine punkgenaue Flanke von João Cancelo beförderte der Torjäger per Direktabnahme aus spitzem Winkel in die Maschen.

Ein Einstand nach Maß für Cancelo, den der FC Bayern am Deadline Day der Transferperiode von Manchester City ausgeliehen hat und der nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit direkt in Mainz in der Startelf stand. Der Portugiese agierte vor einer Dreierkette als rechter Schienenspieler und war sofort ein belebendes Element der Münchner.

Kimmich-Lob für Joâo Cancelo - Musiala & Sané mit früher Vorentscheidung

„Er hat eine Riesenqualität, ich glaube, das konnte er heute schon zeigen. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel Spaß an ihm haben werden“, fand Joshua Kimmich lobende Worte für João Cancelo. Aber auch die Darbietung in den ersten 45 Minuten in der Mainzer Mewa Arena verdiente sich ein Lob.

Der Rekordmeister war hellwach, spielfreudig und agierte nach dem Fehlstart zum Jahresauftakt auch mit einer Portion Wut im Bauch. Jamal Musiala (30.) erhöhte mit einem platzierten Linksschuss, bevor Leroy Sané (42.) nach artistischer Vorarbeit von Choupo-Moting den 3:0-Pausenstand markierte.

Bayern lässt es locker angehen - Zwei Platzverweise für Mainz 05

Im zweiten Durchgang nahmen die dominanten Bayern etwas Tempo aus dem Spiel, während der FSV Mainz stark verbessert und mit deutlich mehr Intensität aus der Kabine war. Die Hausherren verbuchten auch in Person von Anthony Caci und Ludovic Ajorque gute Möglichkeiten um die Stundenmarke, doch den letzten Treffer der Partie erzielten die Münchner. Der eingewechselte Alphonso Davies (83.) traf nach Kimmich-Flanke zum 4:0-Endstand.

Die über weite Strecken chancenlosen und harmlosen Mainzer, die den ersten Viertelfinaleinzug seit 2018 im DFB-Pokal verpassten, mussten in der Schlussphase noch zwei Platzverweise verdauen. Erst erwischte es Trainer Bo Svensson (82.) nach Schiedsrichterbeleidigung, dann bekam Alexander Hack die Ampelkarte.

RB Leipzig schaltet TSG Hoffenheim aus

Auch RB Leipzig löste mühelos das Viertelfinalticket. Die Sachsen behielten im Bundesligaduell gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1 die Oberhand. Emil Forsberg (8.) und Konrad Laimer (41.) schossen in der Red Bull Arena eine beruhigende 2:0-Halbzeitführung heraus. Dennoch mussten die Leipziger noch einmal kurz Zittern, als Kasper Dolberg (76.) für die kriselnden Kraichgauer, die letztmals am 10. Oktober einen Sieg landeten, verkürzte.

Doch nur acht Zeigerumdrehungen später stellte Timo Werner den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und verpasste der TSG den endgültigen K.o. Bereits am Dienstag qualifizierten sich Union Berlin und der VfB Stuttgart für das DFB-Pokal Viertelfinale. Nächste Woche finden die restlichen vier Achtelfinal-Paarungen statt.