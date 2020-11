Transfergerüchte: AC Mailand fühlt bei Ozan Kabak und Marcus Thuram vor

Donnerstag, 12.11.2020 - 11:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit seinem Wechsel im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04, bewies Ozan Kabak, dass es ihm nicht primär um Geld geht. Dem mittlerweile 20-jährigen Innenverteidiger wurde ein klares Konzept aufgezeigt, welches ihn verbessern sollte. Mittlerweile hat sich so einiges beim Spieler und auch beim Revierklub geändert.

Beim FC Schalke 04 war jedem im Grunde klar, dass der türkische Nationalspieler irgendwann nicht mehr zu halten sein wird. Die Frage war nur, wann tritt dieser Zeitpunkt ein? Nun, im kommenden Wintertransferfenster könnte dieses Szenario eintreffen.

Kabak immer wieder ein Thema!

Schon im Sommer tauchten immer wieder FC Schalke Transfergerüchte rund um das begehrte Talent auf. Kabak blieb dennoch bei Königsblau, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Ein Transfer kam bekanntlich nicht zustande, was sich im Winter ändern könnte, wenn ab Januar der Transfermarkt wieder geöffnet ist.

Der AC Mailand wird aktuell als potenzieller Interessent durch die „Gazzetta dello Sport“ mit Ozan Kabak in Verbindung gebracht. Demnach ist der Tabellenführer der italienischen Serie A auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der zudem der neue Abwehrboss werden soll.

AC Mailand heiß auf Ozan Kabak

Während man beim AC Milan hofft, dass die Verantwortlichen des FC Schalke 04 ihre Forderungen für Kabak heruntersetzen, sieht man das auf Schalke wohl etwas anders. Laut „BILD“ gibt es ab dem Sommer 2021 eine Ausstiegsklausel, welche bei 45 Millionen Euro liegen soll.

Durch einen Transfer im Januar erhofft man sich in Mailand, den Preis senken zu können. Der Bundesligist wäre auf die Einnahmen angewiesen, um zum einen selbst auf dem Transfermarkt zuschlagen zu können und um den Verlust durch die Corona-Pandemie etwas aufzufangen. Zudem drücken dem Pottklub rund 205 Millionen Euro Schulden.

FC Liverpool ebenfalls an Schalke-Star Kabak interessiert

Schon in den Sommermonaten wurde der 20 Jahre alte Innenverteidiger mit dem italienischen Traditionsverein in Verbindung gebracht. Auch zahlreiche andere Klubs lassen sich in der Transfermarkt Gerüchteküche vorfinden. So soll auch Interesse aus der Premier League an Kabak bestehen.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um den FC Liverpool. Jürgen Klopp möchte gemä0ß aktueller FC Liverpool Transfergerüchte Kabak gerne im Winter verpflichten und somit auf den Ausfall von Virgil van Dijk reagieren. Der Niederländer wird bis mindestens Ende April nicht zur Verfügung stehen.

Verlässt Marcus Thuram Mönchengladbach?

Aktuelle Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte machen ebenfalls die Runde und auch hier ist der AC Mailand involviert, wenn man der „Gazzetta dello Sport“ Glauben schenken kann. Demnach haben die „Rossoneri“ ein Auge auf Marcus Thuram geworfen, der bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Angesicht der Tatsache, dass Superstar Zlatan Ibrahimovic mit seinen 39 Lenzen nicht mehr ewig spielen wird, suchen die Mailänder nach einem adäquaten Ersatz, weshalb Marcus Thuram in den Fokus gerutscht sein soll.

AC Mailand nimmt Thuram ins Visier

So einfach gehen lassen werden die Fohlen den 23-jährigen französischen Nationalspieler jedoch nicht. Trainer Marco Rose baut auf den Angreifer, der in dieser Saison in allen 7 Bundesligaspielen zum Einsatz kam. Unter einer Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro sei der Verein zudem nicht gesprächsbereit, wie verschiedene Medien melden. Ob der AC Mailand so viel Geld aufbringen kann, ist derzeit auch nicht klar.

Ein Transfer im Winter sei zudem nicht realistisch, denn Borussia Mönchengladbach tanzt derzeitig auf drei Hochzeiten. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und in der Champions League ist der Klub vertreten. Im Sommer könnten sich jedoch Möglichkeiten ergeben, um in Verhandlungen zu treten.