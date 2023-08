Wrestling: 5 Gründe, warum 2024 das stärkste Jahr für WWE wird

Mittwoch, 02.08.2023 - 14:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

World Wrestling Entertainment besitzt im Bereich des Wrestlings eine wahre Monopolstellung, welche sich das Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut hat. Dies ist auch der Tatsache zu verdanken, dass es WWE gelungen ist, in der Vergangenheit jegliche Konkurrenz im geschäftlichen Zusammenhang zu überleben. Von der WCW Anfang der 2000er-Jahre bis hin zu TNA, die sich Mitte der 2010er-Jahre selbst aus dem Rennen genommen haben, gab es in der Tat einige Konkurrenten, welche versuchten, WWE den Rang als Nr. 1 im Wrestling abzulaufen.

Mit AEW hat WWE nun einen neunen Konkurrenten vor der Nase und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es der noch immer jungen Liga unter der Leitung von Tony Khan gelungen ist, beachtliche Erfolge zu erreichen. Jedoch sprechen einige Punkte dafür, dass der Höhenflug von AEW langsam dem Ende zugeht und WWE seine Vormachtstellung im Wrestling 2024 massiv ausbauen wird. Doch was sind die Anzeichen dafür?

WrestleMania 40: Das große Jubiläum der wichtigsten Wrestling-Show des Jahres

WrestleMania ist jedes Jahr aufs Neue die wichtigste Veranstaltung in der Branche des Wrestlings. Zehntausende Menschen versammeln sich, um dieses riesige Event zu feiern. WrestleMania XL findet im kommenden Jahr in Philadelphia, Pennsylvania statt. Austragungsort wird das Lincoln Financial Field werden. Die Stadt Philadelphia hat sich dieses Wrestling-Event nicht ohne Grund gesichert, denn die große Jubiläumsausgabe von WrestleMania wird eine Vielzahl an Fans in die Ortschaft führen, welche insbesondere die lokale Wirtschaft ankurbeln sollen. Überdies soll die Austragung der beliebtesten Wrestling-Veranstaltung des Jahres der Stadt auch eine Menge Prestige einbringen.

WrestleMania ist für WWE immer ein Highlight und ein Anlass, um die bedeutsamsten Fehden an ihrem Höhepunkt enden zu lassen. Außerdem ist die Veranstaltung stets für eine überraschende Rückkehr von so mancher Wrestling-Legende gut. So ist es für WrestleMania XL im Gespräch, die Rückkehr von Hulk Hogan einzuplanen. Mit der inzwischen 40. Ausgabe von WrestleMania dürfte WWE einige Erwartungen bei den Fans wecken, denn diese erhoffen sich ohne Frage eine der größten Shows aller Zeiten. Es liegt nun bei WWE, diese Erwartungen zu erfüllen und WrestleMania zu einem erinnerungswürdigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte zu formen.

Der Milliarden-Deal mit der Endeavor Group

Als Vince McMahon in diesem Jahr zu WWE zurückkehrte und ankündigte, dass er das Unternehmen verkaufen möchte, war die Aufregung in der Fan-Community riesig. Wer könnte als potenzieller Käufer infrage kommen? Schnell standen Namen wie Disney oder Netflix im Raum, doch nach einigen Tagen machte das Gerücht die Runde, der saudi-arabische Staat hätte Interesse daran, WWE aufzukaufen. Aufgrund der Tatsache, dass WWE bereits seit einigen Jahren mit Saudi-Arabien zusammenarbeitet und dort jährlich Sonder-Premium-Live-Events veranstaltet, wäre dieser Schritt in der Tat keine Überraschung gewesen. Überdies hätte es sich um einen liquiden Käufer gehandelt. Doch der Gegenwind aus der Fan-Gemeinde war enorm.

Letztlich kam es nicht zu diesem Deal und es könnte sein, dass dieser zwar in den Startlöchern stand, aber aufgrund des massiven Widerstands der weltweiten Fan-Community doch noch abgewendet wurde. Stattdessen wurde die US-Kampfsportwelt durch einen anderen Deal auf den Kopf gestellt. Die UFC-Muttergesellschaft präsentierte sich als Käufer von WWE und dadurch sicherte sich die Endeavor Group ein enormes Potenzial in der Kampfsport- und Entertainmentbranche. 51 Prozent - so viel wird die Endeavor Group von WWE übernehmen. Vince McMahon sicherte sich bei diesem Deal zudem einen festen Sitz im Sattel und wird in der Zukunft weiterhin die Zügel bei WWE in der Hand halten. Der Milliarden-Deal wird für UFC und WWE einen starken Push mit sich bringen und unzählige Wege eröffnen, um die Fans aus beiden Ligen nicht nur im Jahr 2024, sondern auch darüber hinaus zu vereinen.

AEWs Höhenflug als Neuling ist vorüber

Mit der Gründung von AEW hat WWE plötzlich einen neuen Konkurrenten in der Branche des Wrestlings bekommen. Wurde dieser zunächst noch etwas belächelt, so hat sich AEW inzwischen als stabile Wrestling-Liga mit einem breiten Roster und einer Vielzahl an Shows etabliert. Jedoch ist zu erkennen, dass immer mehr Wrestler bei AEW über Unzufriedenheit hinsichtlich ihres Einsatzes klagen. Auch das stetige Wachstum der Ratings ist vorbei und so haben sich die Einschaltquoten teilweise eingependelt. Die Quoten für die wöchentliche Show-Kollision dürften nicht zufriedenstellend ausfallen und zeigen, dass Wrestling an einem Samstagabend in den USA nur teilweise funktioniert.

Mit Cody Rhodes gab es zudem bereits den ersten Rückkehrer zur WWE. Dies ist insbesondere als wichtig zu benennen, da man davon ausgehen hätte können, dass Rhodes in Anbetracht seiner Führungsrolle bei AEW nie zu WWE zurückkehren würde. Zudem sind weitere Superstars im Gespräch, die AEW nach dem Auslaufen ihres Vertrages den Rücken zukehren möchten. AEW ist ohne Frage eine große Company in der Wrestling-Branche geworden, doch langsam merken Tony Khan und Co., dass dieser Wachstum auch einige Hürden und weniger Freiheiten mit sich bringt.

Neue und junge WWE-Superstars übernehmen die Shows

WWE hat in den letzten Jahren immer auf eine Reihe an etablierten Superstars zurückgreifen können, um die Match-Cards mit großen Namen zu versehen. Wrestler wie Edge und Randy Orton sowie Rey Mysterio sind jedoch inzwischen in der Endphase ihrer Karriere angekommen. Daher ist es an der Zeit, dass jüngere Superstars die Führung im Backstage-Bereich übernehmen und auch im Ring zeigen, was sie können. Superstars wie Roman Reigns, Finn Bálor, Bray Wyatt und L.A. Knight sind in der Lage, das Ruder zu übernehmen und WWE in eine neue Ära zu führen. Diesbezüglich sind auch Leute wie Dominik Mysterio oder Damien Priest zu nennen.

Bei den Frauen kommen ebenfalls talentierte junge Talente nach. An dieser Stelle ist es angebracht, Namen wie Rhea Ripley, Cora Jade, Alba Fyre, Indi Hartwell, Raquel Rodriguez und Zoey Stark in den Vordergrund zu rücken. Tatsächlich ist WWE im Bereich der Talentförderung sehr gut aufgestellt und es steht außer Frage, dass es im Jahr 2024 einige Talente schaffen werden, in die Hauptshows von World Wrestling Entertainment aufzusteigen.

Vince McMahon wird WWE erhalten bleiben

Die meisten WWE-Fans müssen an dieser Stelle sehr stark sein, denn Vince McMahon ist ein Charakter, der inzwischen vor allem in Deutschland äußerst viele Kritiker vorweist. Es steht außer Frage, dass McMahon durchaus zu den Egomanen dieser Welt gezählt werden kann und auch seine mehrfach erwähnten sexistischen Skandale sind deutlich zu nennen. Allerdings ist der Geschäftsmann Vince McMahon für WWE pures Gold wert. McMahon ist es gelungen, über die Jahrzehnte ein internationales Wrestling-Imperium mit Fans überall auf der Welt zu erbauen. Dieser Umstand war in den 80er-Jahren absolut nicht abzusehen.

Die Tatsache, dass Vince McMahon WWE auch in die kommenden Jahre führen wird und das insbesondere durch die neue und aufregende Phase nach der Übernahme durch UFC, dürfte WWE eine Art Stabilisation verschaffen. Viele Fans erhoffen sich, dass sich Vince aus den kreativen Entscheidungen heraushalten wird. Jedoch haben die letzten Monate gezeigt, dass der Chef nun einmal sein Mitspracherecht geltend macht. Es gibt Fans, die McMahon vorwerfen, nicht mehr dem Geist der Zeit zu entsprechen und dies mag in vielerlei Hinsicht stimmen, doch auf geschäftlicher Ebene dürfte die Rückkehr von Vince McMahon zu WWE ein goldenes Jahr 2024 und vielleicht das stärkste Geschäftsjahr aller Zeiten bedeuten.