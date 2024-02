Diese WWE-Superstars waren abseits des Rings echte Paare

Montag, 19.02.2024 - 09:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Leben als professioneller Wrestler ist nicht einfach. Die Damen und Herren von WWE sind die meiste Zeit des Jahres unterwegs und selten in den eigenen vier Wänden vorzufinden. Daher ist es in der Tat nicht verwunderlich, dass sich unter den Stars viele Beziehungen ergeben. Im Laufe der letzten Jahrzehnte gab es bei WWE einige Paare, die ihre wahre Liebe gefunden haben. Viele der Paare, die während der 1990er- und 2000er-Jahre zusammenkamen, sind in der Fan-Community weitgehend bekannt.

Doch was ist mit jenen Paaren, die erst in den letzten Jahren ihr Liebesglück gefunden haben? Wir beschäftigen uns heute mit 5 WWE-Superstars, die mit anderen Personen aus dem Wrestling-Business zusammen sind oder ihren Partner bei World Wrestling Entertainment gefunden haben. Dabei müssen wir auch den tragischen Todesfall von Bray Wyatt behandeln. Dieser ist im August 2023 im Alter von gerade einmal 36 Jahren verstorben. Zuvor fand jedoch auch er seine Liebe bei WWE.

Dean Ambrose und Renee Young

Das Paar Dean Ambrose und Renee Young dürften viele Wrestling-Fans sehr gut kennen. Für jene Fans, die AEW nicht verfolgen, sollte man an dieser Stelle erklären, dass Ambrose der heutige AEW-Superstar Jon Moxley ist. Ambrose und Young sind schon seit einigen Jahren nicht mehr beim Wrestling-Marktführer unter Vertrag. Dennoch haben sie sich während ihrer Zeit dort kennen und lieben gelernt. Ambrose war von 2011 bis 2019 bei WWE aktiv. Renee Young, welche viele sicher auch unter ihrem bürgerlichen Namen Renee Paquette kennen dürften, arbeitete von 2012 bis 2020 bei WWE. Inzwischen arbeiten beide für AEW und haben daher die Chance, wesentlich mehr Zeit zusammen zu verbringen.

Die beiden gelten als ein recht gegensätzliches Paar. Aber Gegensätze ziehen sich nach dem bekannten Sprichwort ja angeblich an. In den letzten Jahren hatte ihre Beziehung jedoch einige Hürden zu überstehen, denn Jon Moxley leidet unter einer Alkoholsucht, die er mit allen Kräften bekämpft. Renee Young ist während dieser Zeit stets an seiner Seite gewesen und hinter den Kulissen der Wrestling-Industrie gelten die beiden als ein sehr charmantes Paar. Renee Paquette betreibt zudem einen sehr beliebten Podcast, bei welchem sie mit vielen Wrestlern auch über deren Privatleben redet.

Zelina Vega und Aleister Black

Zelina Vega gehört in jedem Fall zu jenen Frauen, die bei WWE in den letzten Jahren einige Erfolge feiern durften. Im Jahr 2021 gewann sie zum Beispiel das Queen's Crown Tournament und wurde damit zur offiziellen Königin von WWE. Das hat Charlotte Flair sicherlich nicht gefallen. Vega schaffte es jedoch, sich in einem Turnier gegen Toni Storm, Carmella und letztlich im Finale gegen Doudrop durchzusetzen. Ein weiterer Erfolg war der Gewinn des WWE Women's Tag Team Championship an der Seite von Carmella. Persönlich hat Zelina Vega ihr Glück ebenfalls gefunden, denn sie ist mit dem AEW-Star Malakai Black liiert.

Malakai Black arbeitete früher unter dem Namen Aleister Black bei World Wrestling Entertainment. Auch wenn sie heute für zwei grundverschiedene Ligen arbeiten, sind sie noch immer ein Paar. Im Sommer 2023 gab Vega gar in einem Interview preis, dass die beiden drei Jahre lang den Versuch unternahmen, ihr Traumhaus zu verwirklichen und dies nun endlich möglich war. Das Paar zog mit insgesamt 7 Katzen in das neue Zuhause ein.

Naomi und Jimmy Uso

Naomi gehört zu den beliebtesten Wrestlerinnen der letzten Jahre. Sie erfuhr bei WWE einen enormen Push, da die Fans unglaublich gut auf sie reagierten. So gewann sie im Jahr 2018 zum Beispiel die WrestleMania Women's Battle Royal. An der Seite ihrer Freundin Sasha Banks war sie zudem WWE Women’s Tag Team Champion. Ihre bisher größte Errungenschaft im Wrestling-Business ist jedoch der Fakt, dass sie zwei Mal das WWE SmackDown Women’s Championship-Gold tragen durfte. Im März 2023 verließ sie WWE nach einer langen Zeit der Ungewissheit, was aus ihr werden würde. Trinity Fatu, so der bürgerliche Namen von Naomi, ist seit einigen Jahren mit dem WWE-Superstar Jimmy Uso verheiratet.

Jimmy Uso ist ein klassischer Tag Team Wrestler und an der Seite seines Bruders Jey Uso gelang es ihm, bei WWE seit 2009 einige Erfolge zu verbuchen. Aktuell hat er den WWE SmackDown Tag Team Championship 5x Mal und den WWE RAW Tag Team Championship 3x getragen. Backstage bei WWE galten er und Naomi lange Zeit als das coole It-Couple und genossen bei ihren Kollegen einen hohen Beliebtheitsstatus. Das kann man unter anderem aus zahlreichen Social-Media-Videos heraussehen.

Bray Wyatt und JoJo Offerman sowie Sasha Banks & Sarath Ton

Kommen wir nun zu einem äußerst tragischen Fall. Bray Wyatt oder bürgerlich Windham Lawrence Rotunda, ist im letzten Jahr sehr überraschend mit nur 36 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Dieser soll sich aufgrund von Spätfolgen einer Corona-Erkrankung ergeben haben. Wyatt galt Backstage als ein sehr witziger und angenehmer Mensch, der eine große Beliebtheit genoss. Während seiner Karriere bei WWE hat Bray Wyatt die damalige WWE-Ringsprecherin JoJo Offerman kennengelernt. Die beiden lernten sich lieben und wurden ein Paar. Nach dem Tod ihres Mannes ist die im Jahr 1994 geborene Joseann Alexie Offerman sehr früh verwitwet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die nun ohne Vater aufwachsen müssen.

Sasha Banks war jahrelang einer der Top-Stars der Frauen-Division von World Wrestling Entertainment. Sie war dort von 2012 bis 2022 aktiv. In dieser Zeit sicherte sich The Boss unter anderem 5x den WWE RAW Women's Championship und 1x den WWE SmackDown Women's Championship. Hinzu kamen drei Regentschaften als WWE Women's Tag Team Champion. Ihr Abgang soll stark in Verbindung damit stehen, wie WWE diesen Titel gebookt hat. Sie war damit alles andere als zufrieden und verabschiedete sich gemeinsam mit ihrer Freundin Naomi von WWE. Heute tritt sie in Japan als Mercedes Moné bei New Japan Pro-Wrestling an. Noch während ihrer Zeit bei WWE lernte sie den Kostüm-Designer Sarath Ton kennen. Die beiden sind in zahlreichen Social-Media-Auftritten gemeinsam mit diversen anderen WWE-Stars zu sehen, wobei sie nicht eindeutig als Paar erkennbar sind.

Weitere bekannte WWE-Paare der nahen Vergangenheit

Natürlich gibt es eine große Zahl an WWE-Paaren, die jeder kennt. Lana und Rusev wäre ein gutes Beispiel hierfür, denn die beiden haben sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei WWE kennengelernt und sich verliebt. Die Hochzeit folgte auf dem Fuße. Heute sind sie beide nicht mehr bei WWE. Aber auch die Beziehungen zwischen Matt Hardy und Lita sowie Edge und Lita waren keine Geheimnisse in der Branche.

Diese beiden Beispiele liegen jedoch etwas weiter in der Zeit zurück. Schaut man sich aktuell bei WWE um, so dürfte man noch Paare wie The Miz und Maryse, Edge und Beth Phoenix sowie Charlotte Flair und Andrade Almas nennen. Auch Becky Lynch und Seth Rollins sind ein Paar. Beziehungen unter den Superstars bei WWE sind also keine Seltenheit und sicherlich wird man auch in der Zukunft diverse Superstars sehen, die durch ihre Arbeit beim Wrestlingmarktführer ihren Partner fürs Leben finden.