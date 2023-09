ANZEIGE

Ein Rückblick der besten Momente des WWE Payback 2023

Dienstag, 26.09.2023 - 08:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wer es noch nicht wusste: Payback 2023 war eine Wrestling-Veranstaltung der WWE (World Wrestling Entertainment) und wurde als Pay-per-View Veranstaltung auf dem Streamingportal Peacock übertragen. Es war bereits die siebte Veranstaltung des WWE Paybacks, das seit 2013 immer wieder stattfindet.

Dieses Mal wurde die Veranstaltung in der PPG Saints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania, ausgetragen und hatte auch dieses Mal einige spannende Momente zu bieten. Wie in jeder Ausgabe waren hochkarätige WWE-Superstars mit von der Partie. Lassen Sie uns genauer untersuchen, warum dieses Event so beliebt ist und welche spannenden Momente geliefert wurden.

Vor der Show und dem Showbeginn

Bereits vor dem Beginn der Matches gab es die Kick-off-Show, in der die Wrestling-Experten Booker T, Wade Barrett, Kayla Braxton, Lexi Nair, Peter Rosenburg und später auch Grayson Waller die vergangenen Fehden der WWE-Superstars diskutierten. Für die Zuschauer wurden gleichzeitig die wichtigsten Momente in Form von Videos präsentiert, wodurch sie sich auf die kommenden Fehden einstimmen konnten. So viel vorab: Es sollte sich um einen dieser Abende handeln, an denen man besser nicht auf Sieg oder Niederlage wettet, da unzählige unvorhersehbare Dinge geschehen sollten.

Anschließend ging es mit dem Eröffnungsvideo weiter, das sich ebenfalls mit den bevorstehenden Matches beschäftigte und die Fehden erläuterte – schließlich ging es den ganzen Abend um Payback, zu Deutsch: Rache! Währenddessen wurde bereits der Stahlkäfig herabgelassen, in dem sich die beiden ersten Gegnerinnen Becky Lynch und Trish Stratus bekämpfen sollten.

Das erste Match: Becky Lynch gegen Trish Stratus

Dieses Match hatte es in sich und war ein echtes Highlight des Abends. Nach wenigen Minuten zog sich Trish Stratus eine dicke Beule an der Stirn zu, die im Verlauf des Matches zunehmend anschwoll. Im weiteren Verlauf wurden diverse Moves vom Turnbuckle von den Fans mit „This is awesome“-Sprechchören bejubelt.

Als sich nach einem unterhaltsamen Match und nach etwa 18 Minuten Zoey Stark in den Kampf einmischte, fing sie sich einen vernichtenden Man-Handle-Slam ein, bevor Becky Lynch mit ihrem Finisher das Match für sich entscheiden konnte. Dann passierte es: Während sich Becky Lynch von der Menge feiern ließ und die Arena durch den Entrance Tunnel verließ, versuchte Zoey Stark, ihrer Mentorin auf die Beine zu helfen. Die Hall of Famerin war jedoch so gefrustet, dass sie Zoey eine Backpfeife verpasste. Das ließ sich Zoey nicht gefallen und konterte mit dem Z-360. Anschließend riss sie sich ihr Shirt mit der Aufschrift „Thank you, Trish“ vom Leib und warf es auf die angeschlagene ehemalige Mentorin aus Kanada, die reglos im Ring zurückblieb.

Unerwarteter Auftritt von John Cena

Nach dem ersten Kampf bekamen die Fans zunächst ein Promo-Video von Shinsuke Nakamura zu sehen. Doch statt das nächste Match zu starten, tönte die Entrance-Musik von John Cena aus den Lautsprechern, der als „The greatest of all time“ angekündigt wurde, während er sich auf den Weg zum Ring machte. Cena schnappte sich zunächst das Mikrofon und erklärte, dass er im Wrestling schon alles gemacht und alles erlebt habe, allerdings sei er noch nie der Host einer Wrestling-Show gewesen. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, erklärte er sich kurzerhand als „Special Guest Referee“ für einen Kampf, auf den er nach eigenen Angaben schon lange hin gefiebert hatte – den Kampf zwischen LA Knight und The Miz. Dieser erschien auch sofort über die Eingangsrampe und wies Cena lauthals daraufhin, dass dieser sich nicht in sein Match einmischen solle.

Hier kam es zu einer der lustigsten Szenen des Abends: The Miz machte sich zuerst über John Cenas Auftritt im „Barbie Movie“ lustig, während sich der Leader Chain Gang Rat einholen möchte, um sich zu verbessern. Doch auch hier hatte The Miz eine passende Antwort parat. Denn während The Miz immer in teuren und edlen Klamotten herumläuft, zieht sich John Cena laut seinen Aussagen seit 20 Jahren so an wie ein Teletubby. Deutet sich da eine zukünftige Fehde der beiden an? Dieser lustige Schlagabtausch geht noch etwas weiter, bis schließlich LA Knight die Arena betritt und von den Zuschauern lauthals begrüßt wird.

LA Knight gegen The Miz – mit John Cena als Special Guest Referee

Bevor das Match begann, zögerte The Miz, den Ring zu betreten. Die Zuschauer machten sich über ihn mit „Tiny Balls“-Sprechchören lustig und feierten seinen Kontrahenten LA Knight, indem sie seinen Namen riefen. Auch mit LA Knight führte John Cena ein hitziges Wortgefecht, allerdings nicht vor, sondern während des Matches.

Hier deutete sich ebenfalls eine zukünftige Konfrontation an, die in Zukunft noch Fahrt aufnehmen könnte. Das Match dauerte knapp 16 Minuten und LA Knight konnte seinen Kontrahenten mit einem Pinfall nach dem Blunt Force Trauma besiegen.

Rey Mysterio gegen Austin Theory

Genau wie John Cena gehört Rey Mysterio zu den alten Hasen im Game, die man als echter WWE-Fan schon lange kennt. Hier passierte allerdings nichts wirklich Kontroverses, obwohl das Match spektakulär war. Allerdings versuchte Austin Theory, seinem Gegner während des Kampfes die Maske vom Kopf zu reißen, was für Rey Mysterio nicht das erste Mal war und er es zu verhindern wusste.

Das Match dauerte knapp 10 Minuten und ging um nichts Geringeres als um den „WWE United States Championship“-Titel. Am Ende gewann Rey gegen Austin nach einem Pinfall nach einem klassischen Roll-Up und konnte somit seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Steel City Street Fight

In diesem Match ging es um nichts Geringeres als den „WWE Tag Team Championship“-Titel. Das Wichtigste zuerst, denn hier ging es drunter und drüber: The Judgment Day (Finn Balor und Damian Priest) sind die neuen Champions und gewannen das Match gegen Kevin Owens und Sami Zayn nach einem Schlag mit dem MITB-Koffer durch Dominik Mysterio.

Das Match verlagerte sich nach gut acht Minuten in die Zuschauerränge, als Dominik Mysterio in den Kampf eingriff. Kurz darauf tauchten Kevin Owens und Zayn mit Hockeyschlägern bewaffnet hinter einem Pult auf. Kevin Owens hatte später die Gelegenheit zur Revanche und zeigte vom Treppengeländer aus eine Swanton Bomb auf Dominik Mysterio, der auf einem Tisch unter ihm lag. Nur wenige Minuten später sah alles nach einer erfolgreichen Titelverteidigung aus, doch JD McDonagh zog Sami Zayn kurzerhand aus dem Ring, woraufhin Owens ihn mit einer Powerbomb durch das Kommentatorenpult bretterte. Doch damit war es noch nicht vorbei: Rhea Ripley verpasste Kevin Owens einen Spear und das Cover durch Sami wurde von Dom Dom unterbrochen – Judgement Day gewannen den Titel.

Uce jetzt bei Monday Night RAW - Wieder mischt sich Dominik Mysterio ein

Rhodes fragte Waller, ob dieser sich SmackDown anschaue, da es dort zu einer großen Ungerechtigkeit gekommen sei. Kurz darauf wurde Jey Uso als neuestes Mitglied bei RAW angekündigt, der auch gleich die Arena betrat und von den Fans gefeiert wurde.Die Stimmung glich der eines Hip-Hop-Konzerts. Nachdem Waller einige Bemerkungen über Jey bekundet hatte, hatte dieser genug und verpasste ihm kurzerhand den Superkick.

Im nächsten Kampf ging es um den „WWE Women's World Championship“-Titel. Rhea Ripley verteidigte ihren Titel gegen Raquel Rodriguez. Kurz vor dem Finish verschaffte Dominik Mysterio seiner „Mami“ eine Verschnaufpause, musste daraufhin allerdings einen Running Powerslam von Rodriguez einstecken. Auf diesen Moment hatten die Fans lange gewartet, obwohl es keine besonderen Zwischenfälle gab. Seth „Freakin“ Rollins gewann das Match gegen Shinsuke Nakamura nach dem Stomp via Pinfall. Er konnte anschließend sein Glück kaum fassen und feierte mit dem Titel im Ring – was für ein Abend!