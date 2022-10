Nach historischem Heimsieg: Union Berlin überwintert in Europa! Freiburg fegt Nantes weg

Freitag, 14.10.2022 - 10:30 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin und SC Freiburg erlebten einen historischen 4. Spieltag in der Europa League. Die Eisernen konnten mit dem 1:0 gegen Malmö FF erstmals im eigenen Stadion einen Sieg auf europäischer Bühne bejubeln und sicherten nebenbei das Überwintern in Europa. Der SC Freiburg feierte derweil beim FC Nantes einen etwas schmeichelhaften 4:0-Kantersieg und erreicht damit erstmals die K.o.-Phase im Europapokal!

Last-Minute-Wahnsinn im Stadion An der Alten Försterei! Ein verwandelter Elfmeter von Robin Knoche in der 89. Minute besiegelte den hochverdienten 1:0-Erfolg des 1. FC Union Berlin gegen Malmö FF. Gleichbedeutend mit dem ersten Europapokal-Heimsieg der Eisernen, die die Schweden in der Vorwoche mit dem gleichen Ergebnis niederrangen, im eigenen Wohnzimmer.

1. FC Union: Duell mit Sporting Braga um 2. Platz

Mit dem erneuten Dreier gegen den schwedischen Rekordmeister ist dem Spitzenreiter der Bundesliga außerdem der 3. Platz in der Europa League Gruppe D nicht mehr zu nehmen. 6 Punkte zieren das Konto der Unioner nach vier Runden. Damit steht auch fest: Union Berlin wird nächstes Jahr definitiv in der K.o.-Runde vertreten sein - eventuell in der Europa League oder man rutscht als Tabellendritter in die Zwischenrunde der Europa Conference League.

Union streitet sich vor allem mit dem zweitplatzierten Sporting Braga (7 Punkte) um Rang zwei. Die Portugiesen mussten sich bei ihrem Gastauftritt beim belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise nach 3:1-Führung mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Am 27. Oktober steigt in der Alten Försterei das wohl entscheidende Duell gegen Braga.

Union Berlin hadert mit Chancenverwertung gegen Malmö FF

In Köpenick bekamen die Zuschauer in der ersten Hälfte zwischen Union Berlin und Malmö FF einen müden, ereignisarmen Kick geboten. Die Gastgeber waren jedoch leicht überlegen und verzeichneten in Person von Christopher Trimmel (25.) und Sheraldo Becker (44.) die gefährlichsten Abschlüsse verzeichnete.

Nach dem Wechsel übernahm die Hausherren dann gänzlich das Zepter, haderten jedoch mit der Chancenverwertung. Erst ein Aussetzer von Malmö-Pechvogel Emmanuel Lomotey, der dem 1. FCU mit einem Foul an Becker einen Elfmeter schenkte, brachte die Fischer-Elf doch noch auf die Siegerstraße.

Effizienter SC Freiburg siegt 4:0 in Nantes & löst Ticket für K.o.-Runde

Der formstarke SC Freiburg hat derweil am 4. Spieltag den 4. Sieg in der Europa League gefeiert. Diesmal triumphierten die Breisgauer beim FC Nantes deutlich mit 4:0 und bauten ihre eindrucksvolle Serie auf nunmehr elf ungeschlagene Pflichtspiele in Folge aus. Die Freiburger haben somit das Ticket für das K.o.-Runde vorzeitig gelöst - noch nie zuvor überstand der SCF in einem europäischen Wettbewerb die Gruppenphase!

Der Schlüssel zum Sieg in Nantes war ganz klar der besseren Effizienz zuzuschreiben. Der SC Freiburg nutzte seine Möglichkeiten eiskalt aus, wobei Lukas Kübler (26.) mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel den Führungstreffer markierte.

FC Nantes mit Doppel-Alu-Pech - Streich: „Ergebnis entspricht nicht dem Spiel“

Die weiteren Treffer des Bundesliga-Zweiten fielen dann erst in der Schlussphase. Zunächst trafen die beiden eingewechselten Michael Gregoritsch (71.) und Kevin Schade (82.), ehe kurz vor Schluss Jeong Woo-yeong (87.) den Schlusspunkt zum 4:0-Auswärtssieg setzte. Allerdings hätte die Partie auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können.

Denn der FC Nantes, der in der Gruppe G hinter Freiburg (12) und Qarabag Agdam (7) mit nur 3 Punkten Dritter ist, scheiterte in den ersten 20 Minuten gleich zweimal am Aluminium. „Das Ergebnis entspricht natürlich nicht dem Spiel“, gestand Freiburg-Coach Christian Streich nach Abpfiff: „Aber wir sind sehr, sehr zufrieden.“