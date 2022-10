Dank Becker - Union Berlin holt ersten EL-Sieg! SC Freiburg bezwingt FC Nantes

Freitag, 07.10.2022 - 10:22 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Historischer Sieg für den 1. FC Union! Die Eisernen setzten sich bei Malmö FF mit 1:0 durch und bejubelten den ersten Sieg in der Europa League. Jedoch wurde die Partie von einem Pyro-Chaos überschattet und stand kurz vor dem Abbruch. Derweil marschiert der SC Freiburg weiter durch die Gruppenphase. Gegen den FC Nantes gab es den dritten Sieg im dritten Spiel.

Das richtungsweisende Duell bei Malmö FF hielt für den 1. FC Union Berlin ein Happy End parat. Trotz Unterzahl und halbstündiger Spielunterbrechung, die Chaoten durch das Abschießen von Pyro-Raketen auf den Rasen verursachten, konnte der Tabellenführer der Bundesliga erstmals einen Sieg in der Europa League feiern. Topscorer Sheraldo Becker avancierte mit seinem Treffer in der 68. Minute zum Matchwinner.

Andras Schäfer fliegt mit Rot vom Platz - Pyro-Chaos im Union-Block

In den ersten 45 Minuten passierte nicht viel. Chancen waren absolute Mangelware und Union Berlin tat sich gegen tiefstehende Hausherren aus Schweden, die genau wie die Köpenicker mit zwei Pleiten in die Gruppenphase gestartet waren, schwer. Zu allem Überfluss flog Andras Schäfer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff mit glatt Rot vom Platz. Der Ungar verstolperte den Ball im Mittelfeld und wusste sich gegen Gegenspieler Anders Christiansen nur mit einer Notbremse zu helfen.

Malmö FF kam etwas schwungvoller aus der Kabine und verbuchte durch Kapitän Christiansen die beste Gelegenheit, doch Union-Keeper Frederik Rönnow war zur Stelle (53.). Kurz darauf kam es im Stadion zu unschönen Szenen. Aus einem bzw. verschiedenen Blöcken flogen Raketen und Böller aufs Spielfeld und die Partie wurde unterbrochen.

Wer sonst? Sheraldo Becker lässt Union Berlin jubeln

Fast 30 Minuten ruhte das Spiel, ehe es auf Bewährung fortgesetzt wurde. Eine weitere Pyro-Aktion, sofern diese in den Innenraum gelangt wäre, hätte den sofortigen Abbruch zur Folge gehabt. Soweit kam es glücklicherweise nicht - auch aus Union-Sicht. Denn Sheraldo Becker war nach einem langen Ball von Robin Knoche nicht mehr zu halten und Unions Torjäger vollstreckte überlegt zur Gästeführung.

Es war nicht nur der erste Treffer der Eisernen im laufenden Wettbewerb, sondern auch der Goldene. Leidenschaftliche Unioner verteidigten in Unterzahl die knappe Führung über die Zeit. Mit dem ersten Dreier hat sich der 1. FCU die Chancen aufs Weiterkommen gewahrt. Mit 3 Punkten ist die Fischer-Elf hinter Royale Union Saint-Gilloise (9), die 2:1 bei Sporting Braga (6) siegten, und den Portugiesen Dritter.

Famoser SC Freiburg weiter makellos - Sieg auch gegen FC Nantes

Der SC Freiburg hat derweil seinen Höhenflug fortgesetzt. Der Tabellenzweite der Bundesliga feierte gegen den FC Nantes einen hochverdienten 2:0-Heimsieg. Damit haben die Breisgauer ihre weiße Weste in der Europa League verteidigt und nach drei Runden die maximale Ausbeute von 9 Punkten auf dem Konto.

Konnte die Freiburger in der ersten Hälfte ihre spielerische Überlegenheit noch nicht in Tore ummünzen, dauerte es nach Wiederbeginn nur drei Minuten, ehe Daniel-Kofi Kyereh (48.) die Hausherren im Europa-Park-Stadion in Front brachte. Der Neuzugang feierte sein Debüt-Treffer auf europäischer Bühne mit einem sehenswerten Rückwärts-Salto.

Vincenzo Grifo macht alles klar - Qarabag Zweiter hinter SCF

Der SC Freiburg hatte gegen die Franzosen alles im Griff und Vincenzo Grifo machte nach feinem Solo in der 72. Minute den Deckel drauf. Erst in der Schlussphase wachte der FC Nantes auf, doch das Aufbäumen des Ligue 1-Klubs kam zu spät. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel steuert der SCF der K.o.-Runde zielgerichtet entgegen und blieb zudem in vier der jüngsten fünf Pflichtspiele ohne Gegentor.

Im zweiten Spiel der Gruppe G konnte Qarabag Agdam einen klaren 3:0-Erfolg beim noch punktlosen Schlusslicht Olympiakos Piräus einfahren. Die Truppe aus Aserbaidschan belegt mit nun 6 Punkten den 2. Platz hinter den makellosen Freiburgern.